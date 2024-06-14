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#<1 ... 2162216321642165 Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:00 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе? Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе?

странный вопрос

кому год а кому вечность... странный вопроскому год а кому вечность... Прохожий Повідомлень: 13712 З нами з: 05.06.13 Подякував: 912 раз. Подякували: 1441 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:05 Прохожий написав: rjkz написав: Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе? Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе?

странный вопрос

кому год а кому вечность... странный вопроскому год а кому вечность...



Вопрос не странный, если учесть кому он адресован. Вопрос не странный, если учесть кому он адресован. rjkz

Повідомлень: 16750 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8371 раз. Подякували: 5269 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:25 Прохожий написав: rjkz написав: Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе? Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе?

странный вопрос

кому год а кому вечность... странный вопроскому год а кому вечность...

Полторы жизни это не вечность. 😏 Полторы жизни это не вечность. 😏 Bolt Повідомлень: 2968 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2024 09:03 Bolt написав: Полторы жизни это не вечность. 😏 Полторы жизни это не вечность. 😏

Интересная фраза.

Вчера федеральное правительство США заявило, что в конце года скорее всего начнут опускать базовую ставку по кредитам. Это может привести к тому что инвесторы будут более активные и рынок может пойти вверх.

И никто не будет ждать бесплатного дармового 18 лет…

И никто не будет бояться ипотеки… Интересная фраза.Вчера федеральное правительство США заявило, что в конце года скорее всего начнут опускать базовую ставку по кредитам. Это может привести к тому что инвесторы будут более активные и рынок может пойти вверх.И никто не будет ждать бесплатного дармового 18 лет…И никто не будет бояться ипотеки… Востаннє редагувалось akurt в Суб 15 чер, 2024 09:56, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9755 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3617 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2024 09:55 Еміграція, заробітчанство akurt написав: Bolt написав: Полторы жизни это не вечность. 😏 Полторы жизни это не вечность. 😏



И никто не будет бояться ипотеки… И никто не будет бояться ипотеки…

Перед 2008 годом тоже никто не боялся ипотеки... Перед 2008 годом тоже никто не боялся ипотеки... Bolt Повідомлень: 2968 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 217 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2162216321642165 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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