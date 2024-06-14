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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе?

странный вопрос
кому год а кому вечность...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:05

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе?

странный вопрос
кому год а кому вечность...


Вопрос не странный, если учесть кому он адресован.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:25

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе?

странный вопрос
кому год а кому вечность...

Полторы жизни это не вечность. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 09:03

  Bolt написав:Полторы жизни это не вечность. 😏

Интересная фраза.
Вчера федеральное правительство США заявило, что в конце года скорее всего начнут опускать базовую ставку по кредитам. Это может привести к тому что инвесторы будут более активные и рынок может пойти вверх.
И никто не будет ждать бесплатного дармового 18 лет…
И никто не будет бояться ипотеки…
Востаннє редагувалось akurt в Суб 15 чер, 2024 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 09:55

Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:
  Bolt написав:Полторы жизни это не вечность. 😏


И никто не будет бояться ипотеки…

Перед 2008 годом тоже никто не боялся ипотеки...
Bolt
 
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