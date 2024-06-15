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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:00

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе?

странный вопрос
кому год а кому вечность...
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:05

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе?

странный вопрос
кому год а кому вечность...


Вопрос не странный, если учесть кому он адресован.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 21:25

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе?

странный вопрос
кому год а кому вечность...

Полторы жизни это не вечность. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 09:03

  Bolt написав:Полторы жизни это не вечность. 😏

Интересная фраза.
Вчера федеральное правительство США заявило, что в конце года скорее всего начнут опускать базовую ставку по кредитам. Это может привести к тому что инвесторы будут более активные и рынок может пойти вверх.
И никто не будет ждать бесплатного дармового 18 лет…
И никто не будет бояться ипотеки…
Востаннє редагувалось akurt в Суб 15 чер, 2024 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 09:55

Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:
  Bolt написав:Полторы жизни это не вечность. 😏


И никто не будет бояться ипотеки…

Перед 2008 годом тоже никто не боялся ипотеки...
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 12:51

То були цікаві часи навчання людей вмінню рахувати гроші.
Цікаві були часи і багато людей попали на гроші.
В кредит накупили квартир та дорогих авто (брали по дві).
То була спланована шикарна акція «Хто краще одурить українця?»
Щодня з усіх каналів радіо та телебачення розказували, якою міцною є валюта Украіни і ось курс вже не 4,50 за $, а 3,50 за $. І навіть - авторитетно розказували горе-фазівці - буде 3,00 гривні за долар.
Кредити видавали валютні.
Хто розумний - а таких була меншість - брали гривневі.
В першу чергу попали в халепу два приятеля, які купили в кредит Хюндай Туксон. Він тоді вартував 25000$. Перший внесок - 3000$, кредит на 5…7 років. Мишоловка спрацювала здається через рік. Якщо раніше виплата за кредитом була посильною: із зарплатні в гривнях треба було купити долари та віддавати долари. Це було не більше 1/3 зарплатні. Цілком нормально.
Але потім почався повний абсурд, коли при іншому курсі долара приходилося віддавати всю зарплатню. Поки мої приятелі виплатили, то той Туксон став їм вдвічі дорожче (!).
Вони той Туксон так неравиділи, що при першій можливості його позбулися. За 12 000 $.
Збитки були шалені: заплатити майже 50 000, щоби віддати за 12 000$… жах…

Потім пішов етап купівлі «за дурняк» квартир.
Приятель розкрив рукавичку та взяв в кредит два авта та дві квартири.
Працював ФОПом та думав, що гроші будуть падати з неба, а за ті гроші буде купувати дешеві долари.
Це все закінчилося дуже сумно: ховався від колекторів приблизно 15 (!) років.
Але нарешті його виловили, квартири забрали автівки забрали та ще й якісь гроші забрали.
Зараз мешкає в селі в Шевченковій хаті та розводить курей.
Розвели декого конкретно.
Ну так…
Ну так…
Але ж то інший бік Земноі кулі…
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 15:25

  Bolt написав:
  akurt написав:
  Bolt написав:Полторы жизни это не вечность. 😏

И никто не будет бояться ипотеки…

Перед 2008 годом тоже никто не боялся ипотеки...

щось вже забули, що фінансова криза 2008 року почалась саме в США й саме через не дуже розумну політику кредитування іпотеки. а також дуже цікавими похідними фінансовими інструментами :D
Shaman
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