Додано: Суб 15 чер, 2024 12:51

То були цікаві часи навчання людей вмінню рахувати гроші.

Цікаві були часи і багато людей попали на гроші.

В кредит накупили квартир та дорогих авто (брали по дві).

То була спланована шикарна акція «Хто краще одурить українця?»

Щодня з усіх каналів радіо та телебачення розказували, якою міцною є валюта Украіни і ось курс вже не 4,50 за $, а 3,50 за $. І навіть - авторитетно розказували горе-фазівці - буде 3,00 гривні за долар.

Кредити видавали валютні.

Хто розумний - а таких була меншість - брали гривневі.

В першу чергу попали в халепу два приятеля, які купили в кредит Хюндай Туксон. Він тоді вартував 25000$. Перший внесок - 3000$, кредит на 5…7 років. Мишоловка спрацювала здається через рік. Якщо раніше виплата за кредитом була посильною: із зарплатні в гривнях треба було купити долари та віддавати долари. Це було не більше 1/3 зарплатні. Цілком нормально.

Але потім почався повний абсурд, коли при іншому курсі долара приходилося віддавати всю зарплатню. Поки мої приятелі виплатили, то той Туксон став їм вдвічі дорожче (!).

Вони той Туксон так неравиділи, що при першій можливості його позбулися. За 12 000 $.

Збитки були шалені: заплатити майже 50 000, щоби віддати за 12 000$… жах…



Потім пішов етап купівлі «за дурняк» квартир.

Приятель розкрив рукавичку та взяв в кредит два авта та дві квартири.

Працював ФОПом та думав, що гроші будуть падати з неба, а за ті гроші буде купувати дешеві долари.

Це все закінчилося дуже сумно: ховався від колекторів приблизно 15 (!) років.

Але нарешті його виловили, квартири забрали автівки забрали та ще й якісь гроші забрали.

Зараз мешкає в селі в Шевченковій хаті та розводить курей.

Розвели декого конкретно.

Ну так…

Ну так…

Але ж то інший бік Земноі кулі…