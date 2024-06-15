Прокурору "Ура-патріоту" 2 місяця.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 22:53
Додано: Суб 15 чер, 2024 23:01
Додано: Суб 15 чер, 2024 23:08
Платить нужно не за часы, проведенные перед компьютером, а за выполнение работы. Я, например, на одном из прошлых мест делал за 3-4 часа то, на что у других уходил почти целый день. К счастью, имитировать 8 часовую активность не требовалось. Все вовремя закрывается - и прекрасно.
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