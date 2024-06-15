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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2163216421652166
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 22:53

  Прохожий написав:
  rjkz написав:Или по другому. Сколько лет в Украине надо РАБОТАТЬ (такое стражное слово), чтобы отскирдовать 100 куе?

странный вопрос
кому год а кому вечность...

Прокурору "Ура-патріоту" 2 місяця.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 23:01

  rjkz написав:Вообще, когда я писал этот пост, то так его и закончил.
Потом стер.

:) +
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 23:08

  rjkz написав:https://finance.liga.net/bank/novosti/sotrudniki-chetvertogo-po-velichine-banka-ssha-imitirovali-rabotu-za-kompyuterom-ih-uvolili

Платить нужно не за часы, проведенные перед компьютером, а за выполнение работы. Я, например, на одном из прошлых мест делал за 3-4 часа то, на что у других уходил почти целый день. К счастью, имитировать 8 часовую активность не требовалось. Все вовремя закрывается - и прекрасно.
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