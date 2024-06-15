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#<1 ... 2163216421652166 Додано: Суб 15 чер, 2024 23:08 rjkz написав: https://finance.liga.net/bank/novosti/sotrudniki-chetvertogo-po-velichine-banka-ssha-imitirovali-rabotu-za-kompyuterom-ih-uvolili https://finance.liga.net/bank/novosti/sotrudniki-chetvertogo-po-velichine-banka-ssha-imitirovali-rabotu-za-kompyuterom-ih-uvolili

Платить нужно не за часы, проведенные перед компьютером, а за выполнение работы. Я, например, на одном из прошлых мест делал за 3-4 часа то, на что у других уходил почти целый день. К счастью, имитировать 8 часовую активность не требовалось. Все вовремя закрывается - и прекрасно. Платить нужно не за часы, проведенные перед компьютером, а за выполнение работы. Я, например, на одном из прошлых мест делал за 3-4 часа то, на что у других уходил почти целый день. К счастью, имитировать 8 часовую активность не требовалось. Все вовремя закрывается - и прекрасно. Gastarbaiter Повідомлень: 3235 З нами з: 26.02.18 Подякував: 673 раз. Подякували: 540 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 15 чер, 2024 23:18 BIGor написав: Bolt написав: rjkz написав: https://finance.liga.net/bank/novosti/sotrudniki-chetvertogo-po-velichine-banka-ssha-imitirovali-rabotu-za-kompyuterom-ih-uvolili https://finance.liga.net/bank/novosti/sotrudniki-chetvertogo-po-velichine-banka-ssha-imitirovali-rabotu-za-kompyuterom-ih-uvolili

Из них кто-то и настучал. 😏

Все вспоминаю, как у нас ЛАЗе чувак лет под шесдесят, в очечках с напряжённым взглядом,потирая лоб рукой время от времени двигал мышкой, я думал проектирует, что-то сложное. По факту, как то проходил мимо, глянул, в шахматы играет. Из них кто-то и настучал. 😏Все вспоминаю, как у нас ЛАЗе чувак лет под шесдесят, в очечках с напряжённым взглядом,потирая лоб рукой время от времени двигал мышкой, я думал проектирует, что-то сложное. По факту, как то проходил мимо, глянул, в шахматы играет.

Що там на території ЛАЗу зараз? ЖК-шечки з модними мопами? Чи просто переорана земля? Що там на території ЛАЗу зараз? ЖК-шечки з модними мопами? Чи просто переорана земля?

Декілька фірм орендує деякі цеха. Сама велика Егрітех, виготовляє СГ обладнання. Я навіть пробував до них влаштуватися, але сказали, що там тре з 8-ї до 17.00 працювати без можливості вискочити по власних справах. Короче не моє то.😏 Декілька фірм орендує деякі цеха. Сама велика Егрітех, виготовляє СГ обладнання. Я навіть пробував до них влаштуватися, але сказали, що там тре з 8-ї до 17.00 працювати без можливості вискочити по власних справах. Короче не моє то.😏 Bolt Повідомлень: 2971 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 00:07 Gastarbaiter написав: rjkz написав: https://finance.liga.net/bank/novosti/sotrudniki-chetvertogo-po-velichine-banka-ssha-imitirovali-rabotu-za-kompyuterom-ih-uvolili https://finance.liga.net/bank/novosti/sotrudniki-chetvertogo-po-velichine-banka-ssha-imitirovali-rabotu-za-kompyuterom-ih-uvolili

Платить нужно не за часы, проведенные перед компьютером, а за выполнение работы. Я, например, на одном из прошлых мест делал за 3-4 часа то, на что у других уходил почти целый день. К счастью, имитировать 8 часовую активность не требовалось. Все вовремя закрывается - и прекрасно. Платить нужно не за часы, проведенные перед компьютером, а за выполнение работы. Я, например, на одном из прошлых мест делал за 3-4 часа то, на что у других уходил почти целый день. К счастью, имитировать 8 часовую активность не требовалось. Все вовремя закрывается - и прекрасно.

До речі так, якщо людина автоматизувала процеси так, що її продуктивність настільки висока, що вона виконує денну норму за годину, то таких людей треба навпаки мотувувати, а не звільняти. До речі так, якщо людина автоматизувала процеси так, що її продуктивність настільки висока, що вона виконує денну норму за годину, то таких людей треба навпаки мотувувати, а не звільняти. flyman

Повідомлень: 35341 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2777 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 00:08 Bolt написав: Декілька фірм орендує деякі цеха. Сама велика Егрітех, виготовляє СГ обладнання. Я навіть пробував до них влаштуватися, але сказали, що там тре з 8-ї до 17.00 працювати без можливості вискочити по власних справах. Короче не моє то.😏 Декілька фірм орендує деякі цеха. Сама велика Егрітех, виготовляє СГ обладнання. Я навіть пробував до них влаштуватися, але сказали, що там тре з 8-ї до 17.00 працювати без можливості вискочити по власних справах. Короче не моє то.😏

І що, навіть за 1куе ? І що, навіть за 1куе ? flyman

Повідомлень: 35341 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2777 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 00:24 flyman написав: Bolt написав: Декілька фірм орендує деякі цеха. Сама велика Егрітех, виготовляє СГ обладнання. Я навіть пробував до них влаштуватися, але сказали, що там тре з 8-ї до 17.00 працювати без можливості вискочити по власних справах. Короче не моє то.😏 Декілька фірм орендує деякі цеха. Сама велика Егрітех, виготовляє СГ обладнання. Я навіть пробував до них влаштуватися, але сказали, що там тре з 8-ї до 17.00 працювати без можливості вискочити по власних справах. Короче не моє то.😏

І що, навіть за 1куе ? І що, навіть за 1куе ?

Там мова йшла про 30 у брудними. Тобто десь 24 на руки. Але то з премією і якимось КПіАйом(то здається коли пашеш, що піна з дупи йде). Короче не мв дурних. Там мова йшла про 30 у брудними. Тобто десь 24 на руки. Але то з премією і якимось КПіАйом(то здається коли пашеш, що піна з дупи йде). Короче не мв дурних. Bolt Повідомлень: 2971 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2163216421652166 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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