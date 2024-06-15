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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 чер, 2024 23:08
rjkz написав:
https://finance.liga.net/bank/novosti/sotrudniki-chetvertogo-po-velichine-banka-ssha-imitirovali-rabotu-za-kompyuterom-ih-uvolili
Платить нужно не за часы, проведенные перед компьютером, а за выполнение работы. Я, например, на одном из прошлых мест делал за 3-4 часа то, на что у других уходил почти целый день. К счастью, имитировать 8 часовую активность не требовалось. Все вовремя закрывается - и прекрасно.
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Додано: Суб 15 чер, 2024 23:18
BIGor написав: Bolt написав: rjkz написав:
https://finance.liga.net/bank/novosti/sotrudniki-chetvertogo-po-velichine-banka-ssha-imitirovali-rabotu-za-kompyuterom-ih-uvolili
Из них кто-то и настучал. 😏
Все вспоминаю, как у нас ЛАЗе чувак лет под шесдесят, в очечках с напряжённым взглядом,потирая лоб рукой время от времени двигал мышкой, я думал проектирует, что-то сложное. По факту, как то проходил мимо, глянул, в шахматы играет.
Що там на території ЛАЗу зараз? ЖК-шечки з модними мопами? Чи просто переорана земля?
Декілька фірм орендує деякі цеха. Сама велика Егрітех, виготовляє СГ обладнання. Я навіть пробував до них влаштуватися, але сказали, що там тре з 8-ї до 17.00 працювати без можливості вискочити по власних справах. Короче не моє то.😏
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Додано: Нед 16 чер, 2024 00:07
Gastarbaiter написав: rjkz написав:
https://finance.liga.net/bank/novosti/sotrudniki-chetvertogo-po-velichine-banka-ssha-imitirovali-rabotu-za-kompyuterom-ih-uvolili
Платить нужно не за часы, проведенные перед компьютером, а за выполнение работы. Я, например, на одном из прошлых мест делал за 3-4 часа то, на что у других уходил почти целый день. К счастью, имитировать 8 часовую активность не требовалось. Все вовремя закрывается - и прекрасно.
До речі так, якщо людина автоматизувала процеси так, що її продуктивність настільки висока, що вона виконує денну норму за годину, то таких людей треба навпаки мотувувати, а не звільняти.
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3
Додано: Нед 16 чер, 2024 00:08
Bolt написав:
Декілька фірм орендує деякі цеха. Сама велика Егрітех, виготовляє СГ обладнання. Я навіть пробував до них влаштуватися, але сказали, що там тре з 8-ї до 17.00 працювати без можливості вискочити по власних справах. Короче не моє то.😏
І що, навіть за 1куе ?
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Додано: Нед 16 чер, 2024 00:24
flyman написав: Bolt написав:
Декілька фірм орендує деякі цеха. Сама велика Егрітех, виготовляє СГ обладнання. Я навіть пробував до них влаштуватися, але сказали, що там тре з 8-ї до 17.00 працювати без можливості вискочити по власних справах. Короче не моє то.😏
І що, навіть за 1куе ?
Там мова йшла про 30 у брудними. Тобто десь 24 на руки. Але то з премією і якимось КПіАйом(то здається коли пашеш, що піна з дупи йде). Короче не мв дурних.
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