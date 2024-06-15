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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2163216421652166
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 23:08

  rjkz написав:https://finance.liga.net/bank/novosti/sotrudniki-chetvertogo-po-velichine-banka-ssha-imitirovali-rabotu-za-kompyuterom-ih-uvolili

Платить нужно не за часы, проведенные перед компьютером, а за выполнение работы. Я, например, на одном из прошлых мест делал за 3-4 часа то, на что у других уходил почти целый день. К счастью, имитировать 8 часовую активность не требовалось. Все вовремя закрывается - и прекрасно.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2024 23:18

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  rjkz написав:https://finance.liga.net/bank/novosti/sotrudniki-chetvertogo-po-velichine-banka-ssha-imitirovali-rabotu-za-kompyuterom-ih-uvolili

Из них кто-то и настучал. 😏
Все вспоминаю, как у нас ЛАЗе чувак лет под шесдесят, в очечках с напряжённым взглядом,потирая лоб рукой время от времени двигал мышкой, я думал проектирует, что-то сложное. По факту, как то проходил мимо, глянул, в шахматы играет.

Що там на території ЛАЗу зараз? ЖК-шечки з модними мопами? Чи просто переорана земля?

Декілька фірм орендує деякі цеха. Сама велика Егрітех, виготовляє СГ обладнання. Я навіть пробував до них влаштуватися, але сказали, що там тре з 8-ї до 17.00 працювати без можливості вискочити по власних справах. Короче не моє то.😏
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 00:07

  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:https://finance.liga.net/bank/novosti/sotrudniki-chetvertogo-po-velichine-banka-ssha-imitirovali-rabotu-za-kompyuterom-ih-uvolili

Платить нужно не за часы, проведенные перед компьютером, а за выполнение работы. Я, например, на одном из прошлых мест делал за 3-4 часа то, на что у других уходил почти целый день. К счастью, имитировать 8 часовую активность не требовалось. Все вовремя закрывается - и прекрасно.

До речі так, якщо людина автоматизувала процеси так, що її продуктивність настільки висока, що вона виконує денну норму за годину, то таких людей треба навпаки мотувувати, а не звільняти.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 00:08

  Bolt написав:Декілька фірм орендує деякі цеха. Сама велика Егрітех, виготовляє СГ обладнання. Я навіть пробував до них влаштуватися, але сказали, що там тре з 8-ї до 17.00 працювати без можливості вискочити по власних справах. Короче не моє то.😏

І що, навіть за 1куе ?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 00:24

  flyman написав:
  Bolt написав:Декілька фірм орендує деякі цеха. Сама велика Егрітех, виготовляє СГ обладнання. Я навіть пробував до них влаштуватися, але сказали, що там тре з 8-ї до 17.00 працювати без можливості вискочити по власних справах. Короче не моє то.😏

І що, навіть за 1куе ?

Там мова йшла про 30 у брудними. Тобто десь 24 на руки. Але то з премією і якимось КПіАйом(то здається коли пашеш, що піна з дупи йде). Короче не мв дурних.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 05:08

  Bolt написав:
  rjkz написав:https://finance.liga.net/bank/novosti/sotrudniki-chetvertogo-po-velichine-banka-ssha-imitirovali-rabotu-za-kompyuterom-ih-uvolili

Из них кто-то и настучал. 😏
Все вспоминаю, как у нас ЛАЗе чувак лет под шесдесят, в очечках с напряжённым взглядом,потирая лоб рукой время от времени двигал мышкой, я думал проектирует, что-то сложное. По факту, как то проходил мимо, глянул, в шахматы играет.


Не сомневаюсь, что много кто из форумчан с жутко занятым видом стрчит на форуме.
Еще в Украине был, заметил, что некоторые пишут исключительно в рабочее время и в будние дни. При этом жалуются, что пашут как папы карлы, а получают как буратины.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 05:24

  flyman написав:
  Gastarbaiter написав:
  rjkz написав:https://finance.liga.net/bank/novosti/sotrudniki-chetvertogo-po-velichine-banka-ssha-imitirovali-rabotu-za-kompyuterom-ih-uvolili

Платить нужно не за часы, проведенные перед компьютером, а за выполнение работы. Я, например, на одном из прошлых мест делал за 3-4 часа то, на что у других уходил почти целый день. К счастью, имитировать 8 часовую активность не требовалось. Все вовремя закрывается - и прекрасно.

До речі так, якщо людина автоматизувала процеси так, що її продуктивність настільки висока, що вона виконує денну норму за годину, то таких людей треба навпаки мотувувати, а не звільняти.


Это не для США.
Тут важен процесс, а не результат.
Особенно в крупных и очень крупных компаниях.
А платят за время.
Вот тебе за время платят? Будь добр изображать что работаешь.
А результат никому нафиг не нужен.
Знакомой как-то типа выговора сделали.
Она видете-ли вносила данные в систему с недостаточно занятым видом.
В это время ее коллега с очень занятым видом в фейсбуке шарилась.
Это не касается "святых коров". Рассказывали, в МТА шла большая делегация, чуть-ли не на уровне городского руководства. Сидит чувак с очень темным цветом кожи и играется на телефоне прямо у них на пути. Они его с двух сторон обошли и слова никто не сказал. Аналогично, когда знакомый тестер работал электриком, в бригаде был, как он их называет, "баклажан", который приходя на сайт, садился на перевернутое ведро у окна (там прием интернета лучше) и всю смену втыкал в телефон. В обед к нему присоединялся его собрат, они обедали, потом тот уходил на свой этаж, а тот продолжал втыкать в телефон.
На вопрос "почему?" Ему объяснили, что лучше пусть он будет сидеть и за это получать зарплату, чем сядет на пособия и фудстемпы и будет шататься без дела по улицам куря дурь.
Я в данном случае пересказываю конкретные ситуации конкретных людей, а ксенофобствую.
Просто есть некоторые перегибы с этим и некоторые представители "социальной группы" массово эксплуатируют свою расовую принадлежность.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 09:17

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Тут важен процесс, а не результат.

І з таким підходом це перша економіка світу? А що б тоді було, якщо б працювали на результат?
Дюрі-бачі
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