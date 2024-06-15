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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2165216621672168> Додано: Нед 16 чер, 2024 11:34 Bolt написав: Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Тут важен процесс, а не результат. Тут важен процесс, а не результат.

І з таким підходом це перша економіка світу? А що б тоді було, якщо б працювали на результат? І з таким підходом це перша економіка світу? А що б тоді було, якщо б працювали на результат?

На результат пашуть емігранти, місцеві на расслабоні. На результат пашуть емігранти, місцеві на расслабоні.

емігранти, це одна з причин.



по друге це думка людини яка не бачить різниці розумової праці. чомусь коля вважає, що бажання фізика працювати фізиком, а не мувером, а економіста працювати економістом, а не сантехніком - це якась корона. це про ефективність, на яку до речу США дуже заточені. бо оця спеціалізація вона завжди підвищує загальну ефективність.



я гадаю я міг би працювати й сантехніком, але не дуже якісно, й краще я буду робити речі, які не зробить жоден сантехнік чи електрик.



й ще схоже коля не стикався, як працюють деякі реальні білі комірці в США, а не в російському ОСББ. а саме - 10-12-14 годин на день. 70годинна робоча неділя - є й таке. кажуть, запровадили це хлопці з McKinsey. тут є люди з досвідом роботи в Біг4 - нехай вони скажуть. я наочно бачив, як працюють аудитори. але там не лише роботи. ті ж аудитори стимулюють навчання під час роботи. тому найбільш розумні дійдя до менеджера отримують ACCA, дехто навіть за 3 роки. а це нелегко, навіть просто отримати. ті хто в темі, зрозуміють.



моя особиста думка - коли людина хоче саме ЗАРОБИТИ гроші хоч у нас, хоч за кордоном, то це не про 8годинний робочий день. гадаю, навіть Bolt працював не по 8 годин, просто він робить це на себе емігранти, це одна з причин.по друге це думка людини яка не бачить різниці розумової праці. чомусьвважає, що бажання фізика працювати фізиком, а не мувером, а економіста працювати економістом, а не сантехніком - це якась корона. це про ефективність, на яку до речу США дуже заточені. бо оця спеціалізація вона завжди підвищує загальну ефективність.я гадаю я міг би працювати й сантехніком, але не дуже якісно, й краще я буду робити речі, які не зробить жоден сантехнік чи електрик.й ще схожене стикався, як працюють деякі реальні білі комірці в США, а не в російському ОСББ. а саме - 10-12-14 годин на день. 70годинна робоча неділя - є й таке. кажуть, запровадили це хлопці з McKinsey. тут є люди з досвідом роботи в Біг4 - нехай вони скажуть. я наочно бачив, як працюють аудитори. але там не лише роботи. ті ж аудитори стимулюють навчання під час роботи. тому найбільш розумні дійдя до менеджера отримують ACCA, дехто навіть за 3 роки. а це нелегко, навіть просто отримати. ті хто в темі, зрозуміють.моя особиста думка - коли людина хоче саме ЗАРОБИТИ гроші хоч у нас, хоч за кордоном, то це не про 8годинний робочий день. гадаю, навітьпрацював не по 8 годин, просто він робить це на себе Shaman

Повідомлень: 6220 З нами з: 29.09.19 Подякував: 599 раз. Подякували: 1427 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 12:10 rjkz написав: Это не для США.

Тут важен процесс, а не результат.

Особенно в крупных и очень крупных компаниях.

А платят за время.

Вот тебе за время платят? Будь добр изображать что работаешь.

А результат никому нафиг не нужен. Это не для США.Тут важен процесс, а не результат.Особенно в крупных и очень крупных компаниях.А платят за время.Вот тебе за время платят? Будь добр изображать что работаешь.А результат никому нафиг не нужен.

Знаю близко ситуацию в одной крупной компании с американскими корнями. Краковский персонал обязали минимум 3 дня в неделю работать из офиса после того, как выяснилось, что народ в США, работая из дома, ничего не успевает за стандартные 8 часов. А проводить на работе больше времени (даже если ты пол дня чаи гонял и фейсбучек листал) не принято. Ровно в 16-00 все по звонку выключаются (как в фильме "Служебный роман"). Зато в рабочее время сидят не поднимая головы и не дай Бог отойти дольше, чем на 5 минут, и значок в Тимсе станет жёлтым. Просто как роботы.

Вчера общался с несколькими из их конторы. Когда сказал, что сплю до 10 и в офис езжу только когда там пицца/пиво и т.п. - увидел неподдельную грусть в глазах Знаю близко ситуацию в одной крупной компании с американскими корнями. Краковский персонал обязали минимум 3 дня в неделю работать из офиса после того, как выяснилось, что народ в США, работая из дома, ничего не успевает за стандартные 8 часов. А проводить на работе больше времени (даже если ты пол дня чаи гонял и фейсбучек листал) не принято. Ровно в 16-00 все по звонку выключаются (как в фильме "Служебный роман"). Зато в рабочее время сидят не поднимая головы и не дай Бог отойти дольше, чем на 5 минут, и значок в Тимсе станет жёлтым. Просто как роботы.Вчера общался с несколькими из их конторы. Когда сказал, что сплю до 10 и в офис езжу только когда там пицца/пиво и т.п. - увидел неподдельную грусть в глазах Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Нед 16 чер, 2024 12:14, всього редагувалось 1 раз. Gastarbaiter Повідомлень: 3236 З нами з: 26.02.18 Подякував: 673 раз. Подякували: 540 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 12:14 Shaman написав: Bolt написав: Дюрі-бачі написав: І з таким підходом це перша економіка світу? А що б тоді було, якщо б працювали на результат? І з таким підходом це перша економіка світу? А що б тоді було, якщо б працювали на результат?

На результат пашуть емігранти, місцеві на расслабоні. На результат пашуть емігранти, місцеві на расслабоні.

емігранти, це одна з причин.



по друге це думка людини яка не бачить різниці розумової праці. чомусь коля вважає, що бажання фізика працювати фізиком, а не мувером, а економіста працювати економістом, а не сантехніком - це якась корона. це про ефективність, на яку до речу США дуже заточені. бо оця спеціалізація вона завжди підвищує загальну ефективність.



я гадаю я міг би працювати й сантехніком, але не дуже якісно, й краще я буду робити речі, які не зробить жоден сантехнік чи електрик.



й ще схоже коля не стикався, як працюють деякі реальні білі комірці в США, а не в російському ОСББ. а саме - 10-12-14 годин на день. 70годинна робоча неділя - є й таке. кажуть, запровадили це хлопці з McKinsey. тут є люди з досвідом роботи в Біг4 - нехай вони скажуть. я наочно бачив, як працюють аудитори. але там не лише роботи. ті ж аудитори стимулюють навчання під час роботи. тому найбільш розумні дійдя до менеджера отримують ACCA, дехто навіть за 3 роки. а це нелегко, навіть просто отримати. ті хто в темі, зрозуміють.



моя особиста думка - коли людина хоче саме ЗАРОБИТИ гроші хоч у нас, хоч за кордоном, то це не про 8годинний робочий день. гадаю, навіть Bolt працював не по 8 годин, просто він робить це на себе емігранти, це одна з причин.по друге це думка людини яка не бачить різниці розумової праці. чомусьвважає, що бажання фізика працювати фізиком, а не мувером, а економіста працювати економістом, а не сантехніком - це якась корона. це про ефективність, на яку до речу США дуже заточені. бо оця спеціалізація вона завжди підвищує загальну ефективність.я гадаю я міг би працювати й сантехніком, але не дуже якісно, й краще я буду робити речі, які не зробить жоден сантехнік чи електрик.й ще схожене стикався, як працюють деякі реальні білі комірці в США, а не в російському ОСББ. а саме - 10-12-14 годин на день. 70годинна робоча неділя - є й таке. кажуть, запровадили це хлопці з McKinsey. тут є люди з досвідом роботи в Біг4 - нехай вони скажуть. я наочно бачив, як працюють аудитори. але там не лише роботи. ті ж аудитори стимулюють навчання під час роботи. тому найбільш розумні дійдя до менеджера отримують ACCA, дехто навіть за 3 роки. а це нелегко, навіть просто отримати. ті хто в темі, зрозуміють.моя особиста думка - коли людина хоче саме ЗАРОБИТИ гроші хоч у нас, хоч за кордоном, то це не про 8годинний робочий день. гадаю, навітьпрацював не по 8 годин, просто він робить це на себе

Єдиний більш-менш тривалий час(2 місяці) я працював по 10 годин в день , то коли, ще будучи студентом їздив до Польщі на заробітки. Але тоді мені було 19 і це досить легко переносилось. Що цікаво, що поляк на якого я працював, там с годинником засікав скільки я працюю. А пізніше, інший поляк з яким мій господар вже до Німеччини їздив на заробітки, розповідав, як той там на расслабоні робив. Єдиний більш-менш тривалий час(2 місяці) я працював по 10 годин в день , то коли, ще будучи студентом їздив до Польщі на заробітки. Але тоді мені було 19 і це досить легко переносилось. Що цікаво, що поляк на якого я працював, там с годинником засікав скільки я працюю. А пізніше, інший поляк з яким мій господар вже до Німеччини їздив на заробітки, розповідав, як той там на расслабоні робив. Bolt Повідомлень: 2976 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 12:40 Безумовно, rjkz вставив класні провокативні фрази:

«Тут важен процесс, а не результат.

Особенно в крупных и очень крупных компаниях.

А платят за время.

Вот тебе за время платят? Будь добр изображать что работаешь.

А результат никому нафиг не нуже»

І всі почали обговорювати як сама ефективна економіка світу з самим передовими відкриттями та технологічними/науковими досягненнями тримається на ледарях та неробах.

Якщо б цю дискусію прочитав пан Трамп, який зібрався забрати у України те, що Конгрес виділив, аплодував б стоячі.

Так і сказав би: «Український президент за один візит забирає у ледарів та нероб 60 000 000 000 доларів. То навіщо їх віддааати?»

Пане rjkz! Ви так не жартуйте більше. akurt

Повідомлень: 9761 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3617 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 12:49 Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити. Bolt Повідомлень: 2976 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 12:54 Bolt написав: Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити. Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити.

Отут почитайте https://dou.ua/forums/topic/38991/



Компенсація

Щодо заробітної плати, Tesla відома своїми відносно невеликими зарплатами, у порівнянні з FAANG/MAANG. «Виделка» на мою позицію була $100-150К разом з акціями, чому я звичайно також вдячна.



Що ще було кумедним, начитавшись про торгівлю в офері, я намагалася торгуватися. І вийшло так, що мені запропонували підсумковий офер на суму меншу, ніж попередньо домовлялися, так що сторгувалася я собі в мінус. Рекрутер у день дзвінка повідомив попередні цифри, а потім, після отримання фідбеку від усіх, — підсумкова сума була знижена на $10К Щодо заробітної плати,, у порівнянні з FAANG/MAANG. «Виделка» на мою позицію була, чому я звичайно також вдячна.Що ще було кумедним, начитавшись про торгівлю в офері, я намагалася торгуватися. І вийшло так, що, так що сторгувалася я собі в мінус. Рекрутер у день дзвінка повідомив попередні цифри, а потім, після отримання фідбеку від усіх, — Отут почитайте BIGor

Повідомлень: 8996 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1349 раз. Подякували: 1740 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 13:02 akurt написав: То були цікаві часи навчання людей вмінню рахувати гроші.

Цікаві були часи і багато людей попали на гроші.

В кредит накупили квартир та дорогих авто (брали по дві).

То була спланована шикарна акція «Хто краще одурить українця?»

Щодня з усіх каналів радіо та телебачення розказували, якою міцною є валюта Украіни і ось курс вже не 4,50 за $, а 3,50 за $. І навіть - авторитетно розказували горе-фазівці - буде 3,00 гривні за долар.

Кредити видавали валютні.

Хто розумний - а таких була меншість - брали гривневі.

В першу чергу попали в халепу два приятеля, які купили в кредит Хюндай Туксон. Він тоді вартував 25000$. Перший внесок - 3000$, кредит на 5…7 років. Мишоловка спрацювала здається через рік. Якщо раніше виплата за кредитом була посильною: із зарплатні в гривнях треба було купити долпари та віддавати долари. Це було не більше 1/3 зарплатні. Цілком нормально.

Але потім почався повний абсурд, коли при іншому курсі долара приходилося віддавати всю зарплатню. Поки мої приятелі виплатили, то той Туксон став їм вдвічі дорожче (!).

Вони той Туксон так неравиділи, що при першій можливості його позбулися. За 12 000 $.

Збитки були шалені: заплатити майже 50 000, щоби віддати за 12 000$… жах…



Потім пішов етап купівлі «за дурняк» квартир.

Приятель розкрив рукавичку та взяв в кредит два авта та дві квартири.

Працював ФОПом та думав, що гроші будуть падати з неба, а за ті гроші буде купувати дешеві долари.

Це все закінчилося дуже сумно: ховався від колекторів приблизно 15 (!) років.

Але нарешті його виловили, квартири забрали автівки забрали та ще й якісь гроші забрали.

Зараз мешкає в селі в Шевченковій хаті та розводить курей.

Розвели декого конкретно.

Ну так…

Ну так…

Але ж то інший бік Земноі кулі… То були цікаві часи навчання людей вмінню рахувати гроші.Цікаві були часи і багато людей попали на гроші.В кредит накупили квартир та дорогих авто (брали по дві).То була спланована шикарна акція «Хто краще одурить українця?»Щодня з усіх каналів радіо та телебачення розказували, якою міцною є валюта Украіни і ось курс вже не 4,50 за $, а 3,50 за $. І навіть - авторитетно розказували горе-фазівці - буде 3,00 гривні за долар.Кредити видавали валютні.Хто розумний - а таких була меншість - брали гривневі.В першу чергу попали в халепу два приятеля, які купили в кредит Хюндай Туксон. Він тоді вартував 25000$. Перший внесок - 3000$, кредит на 5…7 років. Мишоловка спрацювала здається через рік. Якщо раніше виплата за кредитом була посильною: із зарплатні в гривнях треба було купити долпари та віддавати долари. Це було не більше 1/3 зарплатні. Цілком нормально.Але потім почався повний абсурд, коли при іншому курсі долара приходилося віддавати всю зарплатню. Поки мої приятелі виплатили, то той Туксон став їм вдвічі дорожче (!).Вони той Туксон так неравиділи, що при першій можливості його позбулися. За 12 000 $.Збитки були шалені: заплатити майже 50 000, щоби віддати за 12 000$… жах…Потім пішов етап купівлі «за дурняк» квартир.Приятель розкрив рукавичку та взяв в кредит два авта та дві квартири.Працював ФОПом та думав, що гроші будуть падати з неба, а за ті гроші буде купувати дешеві долари.Це все закінчилося дуже сумно: ховався від колекторів приблизно 15 (!) років.Але нарешті його виловили, квартири забрали автівки забрали та ще й якісь гроші забрали.Зараз мешкає в селі в Шевченковій хаті та розводить курей.Розвели декого конкретно.Ну так…Ну так…Але ж то інший бік Земноі кулі…

У меня и без кредитов с Ниссаном с Тополей с Сингла примерно так тоже произошло

Только без качелей с курсом ибо брал его в начале зимы 2009го при 8.45 вроде и продал "под ремонт" при 8,19 летом 2013

И кредит тянул, и страховки, просто зимой надо ездить на зимней резине и не вызывать на место дтп с осинкой засохшей бывших "коллег"(а я и не вызывал, без сознания был)

А с Тундряшом всё было веселее, потому что гривневый кредит приятней платить при 25+++, чем при 8,5 даже, взял полляма(62к$) - лям триста отдал где то ну и сто тысяч страховок наверно за семь лет, вот только ситуёвина с резиной опять повторилась...

По поводу той ситуации с вашим знакомым - авто надо было сдавать под такси(300-40уе в мес примерно для 10ти летнего Аккорда там или Сонаты, Камри и ЕS350 дороже) или в разбор с фиктивным угоном, но это уже для господ с яйцами и природной наглостью ИВК У меня и без кредитов с Ниссаном с Тополей с Сингла примерно так тоже произошлоТолько без качелей с курсом ибо брал его в начале зимы 2009го при 8.45 вроде и продал "под ремонт" при 8,19 летом 2013И кредит тянул, и страховки, просто зимой надо ездить на зимней резине и не вызывать на место дтп с осинкой засохшей бывших "коллег"(а я и не вызывал, без сознания был)А с Тундряшом всё было веселее, потому что гривневый кредит приятней платить при 25+++, чем при 8,5 даже, взял полляма(62к$) - лям триста отдал где то ну и сто тысяч страховок наверно за семь лет, вот только ситуёвина с резиной опять повторилась...По поводу той ситуации с вашим знакомым - авто надо было сдавать под такси(300-40уе в мес примерно для 10ти летнего Аккорда там или Сонаты, Камри и ЕS350 дороже) или в разбор с фиктивным угоном, но это уже для господ с яйцами и природной наглостью ИВК Востаннє редагувалось барабашов в Нед 16 чер, 2024 13:04, всього редагувалось 1 раз. барабашов Повідомлень: 4136 З нами з: 16.06.15 Подякував: 276 раз. Подякували: 343 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 13:02 Bolt написав: Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити. Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити.

я ще забув про Амазон написати. це взагалі цікавий досвід я ще забув про Амазон написати. це взагалі цікавий досвід Shaman

Повідомлень: 6220 З нами з: 29.09.19 Подякував: 599 раз. Подякували: 1427 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 13:07 BIGor написав: Отут почитайте https://dou.ua/forums/topic/38991/

Отут почитайте

Цікавий допис, який вщент розбиває попередні тези про свору нероб, які сплять за столом і інколи рухають мишкою по немитому столу.

Рекомендую почитати Цікавий допис, який вщент розбиває попередні тези про свору нероб, які сплять за столом і інколи рухають мишкою по немитому столу.Рекомендую почитати akurt

Повідомлень: 9761 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3617 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 13:14 Shaman написав: Bolt написав: Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити. Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити.

я ще забув про Амазон написати. це взагалі цікавий досвід я ще забув про Амазон написати. це взагалі цікавий досвід

То фірма з патогонною системою праці. Але люди кажуть, що платять норм. То фірма з патогонною системою праці. Але люди кажуть, що платять норм. BIGor

Повідомлень: 8996 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1349 раз. Подякували: 1740 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2165216621672168> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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