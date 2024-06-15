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Потогінна? Я сьогодні о першій годині (різниця годинникових полісів) ночі як раз спілкувався з нашим українцем, який працює в Amazon. Режим роботи: понеділок - пʼятниця з 9-00 до 17-30 (є перерва на обід). Зарплатня: 190 000$ на рік «живими грошима» та 210 000$ акціями компанії (з правом продажу в будь-яку мить). Акції компанії видають два рази на рік на вказану суму по ринковій ціні: тобто в кожному півріччі на 105 000$.
akurt написав:Потогінна? Я сьогодні о першій годині (різниця годинникових полісів) ночі як раз спілкувався з нашим українцем, який працює в Amazon. Режим роботи: понеділок - пʼятниця з 9-00 до 17-30 (є перерва на обід). Зарплатня: 190 000$ на рік «живими грошима» та 210 000$ акціями компанії (з правом продажу в будь-яку мить).
От цікава локація та левел - ці параметри дуже важливі. Бо знайомим стільки акцій не дають, а розтягують пакет акцій чи то на 4 чи то на 5 років, і це виходить навіть менше місячної зарплатні на рік.
Компенсація Щодо заробітної плати, Tesla відома своїми відносно невеликими зарплатами, у порівнянні з FAANG/MAANG. «Виделка» на мою позицію була $100-150К разом з акціями, чому я звичайно також вдячна.
Що ще було кумедним, начитавшись про торгівлю в офері, я намагалася торгуватися. І вийшло так, що мені запропонували підсумковий офер на суму меншу, ніж попередньо домовлялися, так що сторгувалася я собі в мінус. Рекрутер у день дзвінка повідомив попередні цифри, а потім, після отримання фідбеку від усіх, — підсумкова сума була знижена на $10К
Десь зо два роки тому на якомусь ворожому ресурсі москальскі інженера жалілися, що в них в НПО,, Енергія малі ЗП 25-30 тис дерев"яних, а хтось скинув лінк за вакансію в Спейс Х. На скільки пам'ятаю, там йшлося про 60 куе в рік. Тобто не багато. На що хтось відмітив, що там народ не для ЗП, а для портфоліо працює. З таким резюме двері, потім , будь-куди можна буде копняком відкривати.
Bolt написав:Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити.
я ще забув про Амазон написати. це взагалі цікавий досвід
В моєї дружини двоюрідного брата донька, після початку війни чухнула до Польщі, там пропрацювала недовго на Амазонівських складах, після того експірієнса вернулась в Україну і сидить на шиї в батьків. 😏
Bolt написав:Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити.
я ще забув про Амазон написати. це взагалі цікавий досвід
В моєї дружини двоюрідного брата донька, після початку війни чухнула до Польщі, там пропрацювала недовго на Амазонівських складах, після того експірієнса вернулась в Україну і сидить на шиї в батьків. 😏
Ну то трохи інше Амазонівський склад і Амазонівська галера (IT). Як кажуть два різні світи.
Поспілкувався трохи із сокурсником, який вже близько 10 років працює в Чехії, з них 5 років в Microsoft. Каже, що в них якась система рівнів і він на 61 рівня, посаді SDE 2, а починав з 59 рівня... Про оплату, то вона не велика: 50k$ в рік і ще дають на 10k$ акцій. Податки 26% із ЗП, акції не оподатковуються, тобто чистими десь 4k$ в місяць, але платять щотижня... Каже щодо трекінгу часу, то там свій софт, в якому треба міняти статус. Його штрафували по 500$ кілька раз за те, що мало часу "навчається".