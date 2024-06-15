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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2165216621672168 Додано: Нед 16 чер, 2024 13:44 Потогінна? Я сьогодні о першій годині (різниця годинникових полісів) ночі як раз спілкувався з нашим українцем, який працює в Amazon.

Режим роботи: понеділок - пʼятниця з 9-00 до 17-30 (є перерва на обід).

Зарплатня: 190 000$ на рік «живими грошима» та 210 000$ акціями компанії (з правом продажу в будь-яку мить).

Акції компанії видають два рази на рік на вказану суму по ринковій ціні: тобто в кожному півріччі на 105 000$. akurt

Повідомлень: 9761 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3617 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 13:49 akurt написав: Потогінна? Я сьогодні о першій годині (різниця годинникових полісів) ночі як раз спілкувався з нашим українцем, який працює в Amazon.

Режим роботи: понеділок - пʼятниця з 9-00 до 17-30 (є перерва на обід).

Зарплатня: 190 000$ на рік «живими грошима» та 210 000$ акціями компанії (з правом продажу в будь-яку мить). Потогінна? Я сьогодні о першій годині (різниця годинникових полісів) ночі як раз спілкувався з нашим українцем, який працює в Amazon.Режим роботи: понеділок - пʼятниця з 9-00 до 17-30 (є перерва на обід).Зарплатня: 190 000$ на рік «живими грошима» та 210 000$ акціями компанії (з правом продажу в будь-яку мить).

От цікава локація та левел - ці параметри дуже важливі. Бо знайомим стільки акцій не дають, а розтягують пакет акцій чи то на 4 чи то на 5 років, і це виходить навіть менше місячної зарплатні на рік. От цікава локація та левел - ці параметри дуже важливі. Бо знайомим стільки акцій не дають, а розтягують пакет акцій чи то на 4 чи то на 5 років, і це виходить навіть менше місячної зарплатні на рік. BIGor

Повідомлень: 8996 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1349 раз. Подякували: 1740 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 13:49 BIGor написав: Bolt написав: Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити. Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити.

Отут почитайте https://dou.ua/forums/topic/38991/



Компенсація

Щодо заробітної плати, Tesla відома своїми відносно невеликими зарплатами, у порівнянні з FAANG/MAANG. «Виделка» на мою позицію була $100-150К разом з акціями, чому я звичайно також вдячна.



Що ще було кумедним, начитавшись про торгівлю в офері, я намагалася торгуватися. І вийшло так, що мені запропонували підсумковий офер на суму меншу, ніж попередньо домовлялися, так що сторгувалася я собі в мінус. Рекрутер у день дзвінка повідомив попередні цифри, а потім, після отримання фідбеку від усіх, — підсумкова сума була знижена на $10К Щодо заробітної плати,, у порівнянні з FAANG/MAANG. «Виделка» на мою позицію була, чому я звичайно також вдячна.Що ще було кумедним, начитавшись про торгівлю в офері, я намагалася торгуватися. І вийшло так, що, так що сторгувалася я собі в мінус. Рекрутер у день дзвінка повідомив попередні цифри, а потім, після отримання фідбеку від усіх, — Отут почитайте

Десь зо два роки тому на якомусь ворожому ресурсі москальскі інженера жалілися, що в них в НПО,, Енергія малі ЗП 25-30 тис дерев"яних, а хтось скинув лінк за вакансію в Спейс Х. На скільки пам'ятаю, там йшлося про 60 куе в рік. Тобто не багато. На що хтось відмітив, що там народ не для ЗП, а для портфоліо працює. З таким резюме двері, потім , будь-куди можна буде копняком відкривати. Десь зо два роки тому на якомусь ворожому ресурсі москальскі інженера жалілися, що в них в НПО,, Енергія малі ЗП 25-30 тис дерев"яних, а хтось скинув лінк за вакансію в Спейс Х. На скільки пам'ятаю, там йшлося про 60 куе в рік. Тобто не багато. На що хтось відмітив, що там народ не для ЗП, а для портфоліо працює. З таким резюме двері, потім , будь-куди можна буде копняком відкривати. Bolt Повідомлень: 2976 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 13:54 BIGor написав: От цікава локація та левел - ці параметри дуже важливі. От цікава локація та левел - ці параметри дуже важливі.

Важливі.

Локація California. Точніше не можу говорити: приватна інформація.

Левел: не питав, але взимку говорив, що весною мабуть буде сеньойором. Здається, ще ні. Важливі.Локація California. Точніше не можу говорити: приватна інформація.Левел: не питав, але взимку говорив, що весною мабуть буде сеньойором. Здається, ще ні. Востаннє редагувалось akurt в Нед 16 чер, 2024 13:54, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 9761 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3617 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 13:54 Shaman написав: Bolt написав: Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити. Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити.

я ще забув про Амазон написати. це взагалі цікавий досвід я ще забув про Амазон написати. це взагалі цікавий досвід

В моєї дружини двоюрідного брата донька, після початку війни чухнула до Польщі, там пропрацювала недовго на Амазонівських складах, після того експірієнса вернулась в Україну і сидить на шиї в батьків. 😏 В моєї дружини двоюрідного брата донька, після початку війни чухнула до Польщі, там пропрацювала недовго на Амазонівських складах, після того експірієнса вернулась в Україну і сидить на шиї в батьків. 😏 Bolt Повідомлень: 2976 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 13:55 Ну ви ж розумієте, що робота на складах компанії Амазон та робота в «мозкових центрах» компанії - то дуже різні речі. akurt

Повідомлень: 9761 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3617 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 13:56 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити. Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити.

я ще забув про Амазон написати. це взагалі цікавий досвід я ще забув про Амазон написати. це взагалі цікавий досвід

В моєї дружини двоюрідного брата донька, після початку війни чухнула до Польщі, там пропрацювала недовго на Амазонівських складах, після того експірієнса вернулась в Україну і сидить на шиї в батьків. 😏 В моєї дружини двоюрідного брата донька, після початку війни чухнула до Польщі, там пропрацювала недовго на Амазонівських складах, після того експірієнса вернулась в Україну і сидить на шиї в батьків. 😏

Ну то трохи інше Амазонівський склад і Амазонівська галера (IT). Як кажуть два різні світи. Ну то трохи інше Амазонівський склад і Амазонівська галера (IT). Як кажуть два різні світи. BIGor

Повідомлень: 8996 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1349 раз. Подякували: 1740 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 13:58 akurt написав: BIGor написав: От цікава локація та левел - ці параметри дуже важливі. От цікава локація та левел - ці параметри дуже важливі.

Важливі.

Локація California. Точніше не можу говорити: приватна інформація.

Левел: не питав, але взимку говорив, що весною мабуть буде сеньойором. Здається, ще ні. Важливі.Локація California. Точніше не можу говорити: приватна інформація.Левел: не питав, але взимку говорив, що весною мабуть буде сеньойором. Здається, ще ні.

Ну виходить десь 10-15 кує/міс чистими для Каліфорнії скоріше так собі, на бутерброди з ікрою звичайно вистачить. Ну виходить десь 10-15 кує/міс чистими для Каліфорнії скоріше так собі, на бутерброди з ікрою звичайно вистачить. BIGor

Повідомлень: 8996 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1349 раз. Подякували: 1740 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 14:45 Re: Еміграція, заробітчанство Поспілкувався трохи із сокурсником, який вже близько 10 років працює в Чехії, з них 5 років в Microsoft. Каже, що в них якась система рівнів і він на 61 рівня, посаді SDE 2, а починав з 59 рівня...

Про оплату, то вона не велика: 50k$ в рік і ще дають на 10k$ акцій. Податки 26% із ЗП, акції не оподатковуються, тобто чистими десь 4k$ в місяць, але платять щотижня...

Каже щодо трекінгу часу, то там свій софт, в якому треба міняти статус. Його штрафували по 500$ кілька раз за те, що мало часу "навчається". Дюрі-бачі

Повідомлень: 3282 З нами з: 29.07.22 Подякував: 576 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2165216621672168 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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