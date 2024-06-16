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#<1 ... 2166216721682169 Додано: Нед 16 чер, 2024 15:16 Gastarbaiter Як на мене: що Епл, що Тесла, що Спейс Х - компанії з посередніми продуктами і чудовим маркетингом. Старлінк - приклад того як комусь дали загадити навколишнє середовище без думок про майбутнє і це дало ефективний продукт. А для конкурентів вже так загадати середовище не дадуть. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 16 чер, 2024 15:19, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3284 З нами з: 29.07.22 Подякував: 576 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 15:19 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити. Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити.

А там є ефективність та результати? Чи не єдине, що там ефективне - це особиста харизма Маска та здатність проникати у мізки хом'ячків, щоб вони за "дякую" фінансували розвиток бізнеса. Якщо з Маском раптом щось станеться - компанії гаплик. А там є ефективність та результати? Чи не єдине, що там ефективне - це особиста харизма Маска та здатність проникати у мізки хом'ячків, щоб вони за "дякую" фінансували розвиток бізнеса. Якщо з Маском раптом щось станеться - компанії гаплик.

Спостерігали за четвертим польотом Старшипа?! Спостерігали за четвертим польотом Старшипа?! Bolt Повідомлень: 2978 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 15:34 Bolt написав: Єдиний більш-менш тривалий час(2 місяці) я працював по 10 годин в день , то коли, ще будучи студентом їздив до Польщі на заробітки. Але тоді мені було 19 і це досить легко переносилось. Що цікаво, що поляк на якого я працював, там с годинником засікав скільки я працюю. А пізніше, інший поляк з яким мій господар вже до Німеччини їздив на заробітки, розповідав, як той там на расслабоні робив. Єдиний більш-менш тривалий час(2 місяці) я працював по 10 годин в день , то коли, ще будучи студентом їздив до Польщі на заробітки. Але тоді мені було 19 і це досить легко переносилось. Що цікаво, що поляк на якого я працював, там с годинником засікав скільки я працюю. А пізніше, інший поляк з яким мій господар вже до Німеччини їздив на заробітки, розповідав, як той там на расслабоні робив.

а коли будинок будували, скільки годин виходило? а коли будинок будували, скільки годин виходило? Shaman

Повідомлень: 6227 З нами з: 29.09.19 Подякував: 599 раз. Подякували: 1427 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 15:37 BIGor написав: akurt написав: BIGor написав: От цікава локація та левел - ці параметри дуже важливі. От цікава локація та левел - ці параметри дуже важливі.

Важливі.

Локація California. Точніше не можу говорити: приватна інформація.

Левел: не питав, але взимку говорив, що весною мабуть буде сеньойором. Здається, ще ні. Важливі.Локація California. Точніше не можу говорити: приватна інформація.Левел: не питав, але взимку говорив, що весною мабуть буде сеньойором. Здається, ще ні.

Ну виходить десь 10-15 кує/міс чистими для Каліфорнії скоріше так собі, на бутерброди з ікрою звичайно вистачить. Ну виходить десь 10-15 кує/міс чистими для Каліфорнії скоріше так собі, на бутерброди з ікрою звичайно вистачить.

400 куо на рік брутто - це буде трохи більше, ніж 10-15 куо на місяць чистими. гадаю десь 20-25. й акції напевне по-іншому оподатковуються, треба лише знати як. 400 куо на рік брутто - це буде трохи більше, ніж 10-15 куо на місяць чистими. гадаю десь 20-25. й акції напевне по-іншому оподатковуються, треба лише знати як. Shaman

Повідомлень: 6227 З нами з: 29.09.19 Подякував: 599 раз. Подякували: 1427 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 15:38 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Як на мене: що Епл, що Тесла, що Спейс Х - компанії з посередніми продуктами і чудовим маркетингом. Як на мене: що Епл, що Тесла, що Спейс Х - компанії з посередніми продуктами і чудовим маркетингом.

Цікаво, чи хтось взагалі може масово повторити їх "посередні" продукти? Цікаво, чи хтось взагалі може масово повторити їх "посередні" продукти? BIGor

Повідомлень: 8998 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1349 раз. Подякували: 1740 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 15:51 BIGor написав: Bolt написав: Shaman написав: я ще забув про Амазон написати. це взагалі цікавий досвід я ще забув про Амазон написати. це взагалі цікавий досвід

В моєї дружини двоюрідного брата донька, після початку війни чухнула до Польщі, там пропрацювала недовго на Амазонівських складах, після того експірієнса вернулась в Україну і сидить на шиї в батьків. 😏 В моєї дружини двоюрідного брата донька, після початку війни чухнула до Польщі, там пропрацювала недовго на Амазонівських складах, після того експірієнса вернулась в Україну і сидить на шиї в батьків. 😏

Ну то трохи інше Амазонівський склад і Амазонівська галера (IT). Як кажуть два різні світи. Ну то трохи інше Амазонівський склад і Амазонівська галера (IT). Як кажуть два різні світи.

я мав на увазі те, з чим стикаються пересічні - робота на складах. давайте детальніше. хейтерам відразу скажу, що не працював, все прочитав в Інеті але навіщо людство винайшло письменність? - щоб чужий досвід можна було передавати, а не все самому випробувати.



до теми - склад, кожне робітник позиціонується. коли поступає замовлення, то найближчому до комірки працівнику, де це лежить, падає інструкцію - куди йти, що взяти, куди нести. й найцікавіше - час за який це треба зробити. як кажуть нормативи розраховані так, що 75-85% відсотків працівників вкладається. до речі, комірки заповнені хаотично товарами, ніякої системи немає - я так розумію, кладуть в ту, що поруч. без ІТ системи все зупиниться.



й друга цікавинка - в кінці місяця комп'ютер друкує 10% працівників на скорочення - ті, що не вкладаються. ніяких людей, ніякого людського фактору. звісно з таким підходом, що кожного місяця треба набирати до 10% персоналу - зп має бути вище за ринкову - десь на 20-30%. тому поки що черги на працевлаштування є. так, робота для молоді. ейджизм неявно, але має місце.



поки система функціонує - в тестуванні роботи, які самі їздять по складу, та дрони, що доставляють замовлення безпосередньо покупцю.



чи платять на складах акціями - не певен, але точно не знаю. як платять ІТшникам - вище навели приклади, сам не стикався. 400 куо на рік для сеньйора - норм зп. але гадаю там теж є свої нормативи, й напевне свої листи на скорочення я мав на увазі те, з чим стикаються пересічні - робота на складах. давайте детальніше. хейтерам відразу скажу, що не працював, все прочитав в Інетіале навіщо людство винайшло письменність? - щоб чужий досвід можна було передавати, а не все самому випробувати.до теми - склад, кожне робітник позиціонується. коли поступає замовлення, то найближчому до комірки працівнику, де це лежить, падає інструкцію - куди йти, що взяти, куди нести. й найцікавіше - час за який це треба зробити. як кажуть нормативи розраховані так, що 75-85% відсотків працівників вкладається. до речі, комірки заповнені хаотично товарами, ніякої системи немає - я так розумію, кладуть в ту, що поруч. без ІТ системи все зупиниться.й друга цікавинка - в кінці місяця комп'ютер друкує 10% працівників на скорочення - ті, що не вкладаються. ніяких людей, ніякого людського фактору. звісно з таким підходом, що кожного місяця треба набирати до 10% персоналу - зп має бути вище за ринкову - десь на 20-30%. тому поки що черги на працевлаштування є. так, робота для молоді. ейджизм неявно, але має місце.поки система функціонує - в тестуванні роботи, які самі їздять по складу, та дрони, що доставляють замовлення безпосередньо покупцю.чи платять на складах акціями - не певен, але точно не знаю. як платять ІТшникам - вище навели приклади, сам не стикався. 400 куо на рік для сеньйора - норм зп. але гадаю там теж є свої нормативи, й напевне свої листи на скорочення Shaman

Повідомлень: 6227 З нами з: 29.09.19 Подякував: 599 раз. Подякували: 1427 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 15:54 BIGor написав: Дюрі-бачі написав: Як на мене: що Епл, що Тесла, що Спейс Х - компанії з посередніми продуктами і чудовим маркетингом. Як на мене: що Епл, що Тесла, що Спейс Х - компанії з посередніми продуктами і чудовим маркетингом.

Цікаво, чи хтось взагалі може масово повторити їх "посередні" продукти? Цікаво, чи хтось взагалі може масово повторити їх "посередні" продукти?

Китай зараз масово намагається повторити/скопіювати. й смартфони, й електромобілі.



але ключове повторити. правильно спитати, а чи може хтось винайти? - тут відповідь - ні. тому є маркетмейкери з ексклюзивними цінами, а є середній та дешевий сегмент, які дублюють те, що хтось винайшов Китай зараз масово намагається повторити/скопіювати. й смартфони, й електромобілі.але ключове повторити. правильно спитати, а чи може хтось винайти? - тут відповідь - ні. тому є маркетмейкери з ексклюзивними цінами, а є середній та дешевий сегмент, які дублюють те, що хтось винайшов Shaman

Повідомлень: 6227 З нами з: 29.09.19 Подякував: 599 раз. Подякували: 1427 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 16:04 Gastarbaiter написав: Bolt написав: Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити. Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити.

А там є ефективність та результати? Чи не єдине, що там ефективне - це особиста харизма Маска та здатність проникати у мізки хом'ячків, щоб вони за "дякую" фінансували розвиток бізнеса. Якщо з Маском раптом щось станеться - компанії гаплик. А там є ефективність та результати? Чи не єдине, що там ефективне - це особиста харизма Маска та здатність проникати у мізки хом'ячків, щоб вони за "дякую" фінансували розвиток бізнеса.

для CFO з аудиту дивні оцінки



результати є - й Tesla, й багаторазові пуски ракет. й дослідження космосу гадаю більше фінансувала держава через NASA, аніж пересічні.



якщо ви кажете про економічну ефективність - то так, вартість компанії завдяки Маску значно перевищує економічно розраховану. й оця дурня з премією 56 ярдів дол. й ІМХО купівля Twitter. тут можливі неприємні сюрпризи для інвесторів, що вони можуть отримати збитки на вкладені кошти у випадку корекції.



але з самими підприємствами та дослідженнями нічого не станеться навіть у випадку якщо Маск залишить компанію (що він обіцяє зробити, якщо йому премію не виплатять). максимум зміниться власник.



ви маєте розуміти, що такі великі системи мають велику інерційність, й не настільки залежать від однієї людини для CFO з аудиту дивні оцінкирезультати є - й Tesla, й багаторазові пуски ракет. й дослідження космосу гадаю більше фінансувала держава через NASA, аніж пересічні.якщо ви кажете про економічну ефективність - то так, вартість компанії завдяки Маску значно перевищує економічно розраховану. й оця дурня з премією 56 ярдів дол. й ІМХО купівля Twitter. тут можливі неприємні сюрпризи для інвесторів, що вони можуть отримати збитки на вкладені кошти у випадку корекції.але з самими підприємствами та дослідженнями нічого не станеться навіть у випадку якщо Маск залишить компанію (що він обіцяє зробити, якщо йому премію не виплатять). максимум зміниться власник.ви маєте розуміти, що такі великі системи мають велику інерційність, й не настільки залежать від однієї людини Shaman

Повідомлень: 6227 З нами з: 29.09.19 Подякував: 599 раз. Подякували: 1427 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 16:20 Shaman написав: BIGor написав: Дюрі-бачі написав: Як на мене: що Епл, що Тесла, що Спейс Х - компанії з посередніми продуктами і чудовим маркетингом. Як на мене: що Епл, що Тесла, що Спейс Х - компанії з посередніми продуктами і чудовим маркетингом.

Цікаво, чи хтось взагалі може масово повторити їх "посередні" продукти? Цікаво, чи хтось взагалі може масово повторити їх "посередні" продукти?

Китай зараз масово намагається повторити/скопіювати. й смартфони, й електромобілі.



але ключове повторити. правильно спитати, а чи може хтось винайти? - тут відповідь - ні. тому є маркетмейкери з ексклюзивними цінами, а є середній та дешевий сегмент, які дублюють те, що хтось винайшов Китай зараз масово намагається повторити/скопіювати. й смартфони, й електромобілі.але ключове повторити. правильно спитати, а чи може хтось винайти? - тут відповідь - ні. тому є маркетмейкери з ексклюзивними цінами, а є середній та дешевий сегмент, які дублюють те, що хтось винайшов

Мабуть тому, що китайці все копіюють, в них зараз кращий в світі смартфон для фото huawei pure 70. Мабуть тому, що китайці все копіюють, в них зараз кращий в світі смартфон для фото huawei pure 70. Bolt Повідомлень: 2978 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 16:24 Bolt написав: Shaman написав: BIGor написав: Цікаво, чи хтось взагалі може масово повторити їх "посередні" продукти? Цікаво, чи хтось взагалі може масово повторити їх "посередні" продукти?

Китай зараз масово намагається повторити/скопіювати. й смартфони, й електромобілі.



але ключове повторити. правильно спитати, а чи може хтось винайти? - тут відповідь - ні. тому є маркетмейкери з ексклюзивними цінами, а є середній та дешевий сегмент, які дублюють те, що хтось винайшов Китай зараз масово намагається повторити/скопіювати. й смартфони, й електромобілі.але ключове повторити. правильно спитати, а чи може хтось винайти? - тут відповідь - ні. тому є маркетмейкери з ексклюзивними цінами, а є середній та дешевий сегмент, які дублюють те, що хтось винайшов

Мабуть тому, що китайці все копіюють, в них зараз кращий в світі смартфон для фото huawei pure 70. Мабуть тому, що китайці все копіюють, в них зараз кращий в світі смартфон для фото huawei pure 70.

я доволі обережно відношусь до таких заяв як "найкращий".



але навіть якщо це так, це ненадовго. бо технологію виробництва чипів вони не скопіювали, й не певен що взагалі скопіюють. тому найсучасніші чіпи й для huawei, й для інших китайських брендів недоступні. що здається вже відобразилося на експорті китайських смартфонів я доволі обережно відношусь до таких заяв як "найкращий".але навіть якщо це так, це ненадовго. бо технологію виробництва чипів вони не скопіювали, й не певен що взагалі скопіюють. тому найсучасніші чіпи й для huawei, й для інших китайських брендів недоступні. що здаєтьсявідобразилося на експорті китайських смартфонів Shaman

Повідомлень: 6227 З нами з: 29.09.19 Подякував: 599 раз. Подякували: 1427 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2166216721682169 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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