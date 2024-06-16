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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2166216721682169
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:16

Gastarbaiter Як на мене: що Епл, що Тесла, що Спейс Х - компанії з посередніми продуктами і чудовим маркетингом. Старлінк - приклад того як комусь дали загадити навколишнє середовище без думок про майбутнє і це дало ефективний продукт. А для конкурентів вже так загадати середовище не дадуть.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 16 чер, 2024 15:19, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:19

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити.

А там є ефективність та результати? Чи не єдине, що там ефективне - це особиста харизма Маска та здатність проникати у мізки хом'ячків, щоб вони за "дякую" фінансували розвиток бізнеса. Якщо з Маском раптом щось станеться - компанії гаплик.

Спостерігали за четвертим польотом Старшипа?!
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:34

  Bolt написав:Єдиний більш-менш тривалий час(2 місяці) я працював по 10 годин в день , то коли, ще будучи студентом їздив до Польщі на заробітки. Але тоді мені було 19 і це досить легко переносилось. Що цікаво, що поляк на якого я працював, там с годинником засікав скільки я працюю. А пізніше, інший поляк з яким мій господар вже до Німеччини їздив на заробітки, розповідав, як той там на расслабоні робив.

а коли будинок будували, скільки годин виходило? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:37

  BIGor написав:
  akurt написав:
  BIGor написав:От цікава локація та левел - ці параметри дуже важливі.

Важливі.
Локація California. Точніше не можу говорити: приватна інформація.
Левел: не питав, але взимку говорив, що весною мабуть буде сеньойором. Здається, ще ні.

Ну виходить десь 10-15 кує/міс чистими для Каліфорнії скоріше так собі, на бутерброди з ікрою звичайно вистачить.

400 куо на рік брутто - це буде трохи більше, ніж 10-15 куо на місяць чистими. гадаю десь 20-25. й акції напевне по-іншому оподатковуються, треба лише знати як.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:38

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Як на мене: що Епл, що Тесла, що Спейс Х - компанії з посередніми продуктами і чудовим маркетингом.

Цікаво, чи хтось взагалі може масово повторити їх "посередні" продукти?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:51

  BIGor написав:
  Bolt написав:
  Shaman написав:я ще забув про Амазон написати. це взагалі цікавий досвід :lol:

В моєї дружини двоюрідного брата донька, після початку війни чухнула до Польщі, там пропрацювала недовго на Амазонівських складах, після того експірієнса вернулась в Україну і сидить на шиї в батьків. 😏

Ну то трохи інше Амазонівський склад і Амазонівська галера (IT). Як кажуть два різні світи.

я мав на увазі те, з чим стикаються пересічні - робота на складах. давайте детальніше. хейтерам відразу скажу, що не працював, все прочитав в Інеті :lol: але навіщо людство винайшло письменність? - щоб чужий досвід можна було передавати, а не все самому випробувати.

до теми - склад, кожне робітник позиціонується. коли поступає замовлення, то найближчому до комірки працівнику, де це лежить, падає інструкцію - куди йти, що взяти, куди нести. й найцікавіше - час за який це треба зробити. як кажуть нормативи розраховані так, що 75-85% відсотків працівників вкладається. до речі, комірки заповнені хаотично товарами, ніякої системи немає - я так розумію, кладуть в ту, що поруч. без ІТ системи все зупиниться.

й друга цікавинка - в кінці місяця комп'ютер друкує 10% працівників на скорочення - ті, що не вкладаються. ніяких людей, ніякого людського фактору. звісно з таким підходом, що кожного місяця треба набирати до 10% персоналу - зп має бути вище за ринкову - десь на 20-30%. тому поки що черги на працевлаштування є. так, робота для молоді. ейджизм неявно, але має місце.

поки система функціонує - в тестуванні роботи, які самі їздять по складу, та дрони, що доставляють замовлення безпосередньо покупцю.

чи платять на складах акціями - не певен, але точно не знаю. як платять ІТшникам - вище навели приклади, сам не стикався. 400 куо на рік для сеньйора - норм зп. але гадаю там теж є свої нормативи, й напевне свої листи на скорочення 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 15:54

  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:Як на мене: що Епл, що Тесла, що Спейс Х - компанії з посередніми продуктами і чудовим маркетингом.

Цікаво, чи хтось взагалі може масово повторити їх "посередні" продукти?

Китай зараз масово намагається повторити/скопіювати. й смартфони, й електромобілі.

але ключове повторити. правильно спитати, а чи може хтось винайти? - тут відповідь - ні. тому є маркетмейкери з ексклюзивними цінами, а є середній та дешевий сегмент, які дублюють те, що хтось винайшов
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:04

  Gastarbaiter написав:
  Bolt написав:Цікаво, як ефективність у Айлона Маска досягається, що всі пашуть аж піна з дупи?!І є результати, які не можна не помітити.

А там є ефективність та результати? Чи не єдине, що там ефективне - це особиста харизма Маска та здатність проникати у мізки хом'ячків, щоб вони за "дякую" фінансували розвиток бізнеса. Якщо з Маском раптом щось станеться - компанії гаплик.

для CFO з аудиту дивні оцінки :shock:

результати є - й Tesla, й багаторазові пуски ракет. й дослідження космосу гадаю більше фінансувала держава через NASA, аніж пересічні.

якщо ви кажете про економічну ефективність - то так, вартість компанії завдяки Маску значно перевищує економічно розраховану. й оця дурня з премією 56 ярдів дол. й ІМХО купівля Twitter. тут можливі неприємні сюрпризи для інвесторів, що вони можуть отримати збитки на вкладені кошти у випадку корекції.

але з самими підприємствами та дослідженнями нічого не станеться навіть у випадку якщо Маск залишить компанію (що він обіцяє зробити, якщо йому премію не виплатять). максимум зміниться власник.

ви маєте розуміти, що такі великі системи мають велику інерційність, й не настільки залежать від однієї людини
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:20

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Дюрі-бачі написав:Як на мене: що Епл, що Тесла, що Спейс Х - компанії з посередніми продуктами і чудовим маркетингом.

Цікаво, чи хтось взагалі може масово повторити їх "посередні" продукти?

Китай зараз масово намагається повторити/скопіювати. й смартфони, й електромобілі.

але ключове повторити. правильно спитати, а чи може хтось винайти? - тут відповідь - ні. тому є маркетмейкери з ексклюзивними цінами, а є середній та дешевий сегмент, які дублюють те, що хтось винайшов

Мабуть тому, що китайці все копіюють, в них зараз кращий в світі смартфон для фото huawei pure 70.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 16:24

  Bolt написав:
  Shaman написав:
  BIGor написав:Цікаво, чи хтось взагалі може масово повторити їх "посередні" продукти?

Китай зараз масово намагається повторити/скопіювати. й смартфони, й електромобілі.

але ключове повторити. правильно спитати, а чи може хтось винайти? - тут відповідь - ні. тому є маркетмейкери з ексклюзивними цінами, а є середній та дешевий сегмент, які дублюють те, що хтось винайшов

Мабуть тому, що китайці все копіюють, в них зараз кращий в світі смартфон для фото huawei pure 70.

я доволі обережно відношусь до таких заяв як "найкращий". :D

але навіть якщо це так, це ненадовго. бо технологію виробництва чипів вони не скопіювали, й не певен що взагалі скопіюють. тому найсучасніші чіпи й для huawei, й для інших китайських брендів недоступні. що здається вже відобразилося на експорті китайських смартфонів
Shaman
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