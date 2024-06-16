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#<1 ... 2167216821692170 Додано: Нед 16 чер, 2024 16:40 Shaman написав: Bolt написав: Єдиний більш-менш тривалий час(2 місяці) я працював по 10 годин в день , то коли, ще будучи студентом їздив до Польщі на заробітки. Але тоді мені було 19 і це досить легко переносилось. Що цікаво, що поляк на якого я працював, там с годинником засікав скільки я працюю. А пізніше, інший поляк з яким мій господар вже до Німеччини їздив на заробітки, розповідав, як той там на расслабоні робив. Єдиний більш-менш тривалий час(2 місяці) я працював по 10 годин в день , то коли, ще будучи студентом їздив до Польщі на заробітки. Але тоді мені було 19 і це досить легко переносилось. Що цікаво, що поляк на якого я працював, там с годинником засікав скільки я працюю. А пізніше, інший поляк з яким мій господар вже до Німеччини їздив на заробітки, розповідав, як той там на расслабоні робив.

а коли будинок будували, скільки годин виходило? а коли будинок будували, скільки годин виходило?

Крім декількох екстремальних днів, то не більше 6-7 в день.

Я вже, здається писав тут, як будувався.Заїжджав на ЛАЗ на 9-ту, там крутится до 12-ї, потім їхав на об'єкт, добре, що там до оз. Наварфя через Солону менше 15 їхати було. Ну і працював десь до 17.30.Потім треба було заїхати на завод перепустку відмітити, що типа вийшов з роботи. Так, що фактично навіть 5 годин получалось.

Єдине, що коли йшли якісь роботи, що треба було швидко зробити, то брав на два тижня лікарняний, але і тоді годин 8-9 робив.

Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.

Хіба в режимі, як я на ЛАЗі, прийшов каву попив, обговорив останні новини, подивився прогноз погоди, побавились КС, Co&Conk General, бля в Козаків 💪, ну трошки попрацювали, післяобіденний сон, потім хтось якісь фільмец приніс подивитись-ще з півтори години. Потім в цех сходити розвіятись. Потім в ще щось побавились, а тем вже і додому пора йти. 💪 Крім декількох екстремальних днів, то не більше 6-7 в день.Я вже, здається писав тут, як будувався.Заїжджав на ЛАЗ на 9-ту, там крутится до 12-ї, потім їхав на об'єкт, добре, що там до оз. Наварфя через Солону менше 15 їхати було. Ну і працював десь до 17.30.Потім треба було заїхати на завод перепустку відмітити, що типа вийшов з роботи. Так, що фактично навіть 5 годин получалось.Єдине, що коли йшли якісь роботи, що треба було швидко зробити, то брав на два тижня лікарняний, але і тоді годин 8-9 робив.Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.Хіба в режимі, як я на ЛАЗі, прийшов каву попив, обговорив останні новини, подивився прогноз погоди, побавились КС, Co&Conk General, бля в Козаків 💪, ну трошки попрацювали, післяобіденний сон, потім хтось якісь фільмец приніс подивитись-ще з півтори години. Потім в цех сходити розвіятись. Потім в ще щось побавились, а тем вже і додому пора йти. 💪 Bolt Повідомлень: 2981 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 16:53 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Єдиний більш-менш тривалий час(2 місяці) я працював по 10 годин в день , то коли, ще будучи студентом їздив до Польщі на заробітки. Але тоді мені було 19 і це досить легко переносилось. Що цікаво, що поляк на якого я працював, там с годинником засікав скільки я працюю. А пізніше, інший поляк з яким мій господар вже до Німеччини їздив на заробітки, розповідав, як той там на расслабоні робив. Єдиний більш-менш тривалий час(2 місяці) я працював по 10 годин в день , то коли, ще будучи студентом їздив до Польщі на заробітки. Але тоді мені було 19 і це досить легко переносилось. Що цікаво, що поляк на якого я працював, там с годинником засікав скільки я працюю. А пізніше, інший поляк з яким мій господар вже до Німеччини їздив на заробітки, розповідав, як той там на расслабоні робив.

а коли будинок будували, скільки годин виходило? а коли будинок будували, скільки годин виходило?

Крім декількох екстремальних днів, то не більше 6-7 в день.

Я вже, здається писав тут, як будувався.Заїжджав на ЛАЗ на 9-ту, там крутится до 12-ї, потім їхав на об'єкт, добре, що там до оз. Наварфя через Солону менше 15 їхати було. Ну і працював десь до 17.30.Потім треба було заїхати на завод перепустку відмітити, що типа вийшов з роботи. Так, що фактично навіть 5 годин получалось.

Єдине, що коли йшли якісь роботи, що треба було швидко зробити, то брав на два тижня лікарняний, але і тоді годин 8-9 робив.

Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.

Хіба в режимі, як я на ЛАЗі, прийшов каву попив, обговорив останні новини, подивився прогноз погоди, побавились КС, Co&Conk General, бля в Козаків 💪, ну трошки попрацювали, післяобіденний сон, потім хтось якісь фільмец приніс подивитись-ще з півтори години. Потім в цех сходити розвіятись. Потім в ще щось побавились, а тем вже і додому пора йти. 💪 Крім декількох екстремальних днів, то не більше 6-7 в день.Я вже, здається писав тут, як будувався.Заїжджав на ЛАЗ на 9-ту, там крутится до 12-ї, потім їхав на об'єкт, добре, що там до оз. Наварфя через Солону менше 15 їхати було. Ну і працював десь до 17.30.Потім треба було заїхати на завод перепустку відмітити, що типа вийшов з роботи. Так, що фактично навіть 5 годин получалось.Єдине, що коли йшли якісь роботи, що треба було швидко зробити, то брав на два тижня лікарняний, але і тоді годин 8-9 робив.Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.Хіба в режимі, як я на ЛАЗі, прийшов каву попив, обговорив останні новини, подивився прогноз погоди, побавились КС, Co&Conk General, бля в Козаків 💪, ну трошки попрацювали, післяобіденний сон, потім хтось якісь фільмец приніс подивитись-ще з півтори години. Потім в цех сходити розвіятись. Потім в ще щось побавились, а тем вже і додому пора йти. 💪

я як читаю ваш опис робочого дня - прям відчуваю насолоду а ви ж ще якось гроші заробляли - чи це на вихідні?



не буду псувати вам настрій розповідями про роботу 10-12 годин протягом тижня й десь 5-6 в суботу рекорд - сьома ранку наступного дня зараз вже так не зможу. я як читаю ваш опис робочого дня - прям відчуваю насолодуа ви ж ще якось гроші заробляли - чи це на вихідні?не буду псувати вам настрій розповідями про роботу 10-12 годин протягом тижня й десь 5-6 в суботурекорд - сьома ранку наступного днязараз вже так не зможу. Shaman

Повідомлень: 6230 З нами з: 29.09.19 Подякував: 599 раз. Подякували: 1427 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 17:11 Shaman написав: Bolt написав: Shaman написав: а коли будинок будували, скільки годин виходило? а коли будинок будували, скільки годин виходило?

Крім декількох екстремальних днів, то не більше 6-7 в день.

Я вже, здається писав тут, як будувався.Заїжджав на ЛАЗ на 9-ту, там крутится до 12-ї, потім їхав на об'єкт, добре, що там до оз. Наварфя через Солону менше 15 їхати було. Ну і працював десь до 17.30.Потім треба було заїхати на завод перепустку відмітити, що типа вийшов з роботи. Так, що фактично навіть 5 годин получалось.

Єдине, що коли йшли якісь роботи, що треба було швидко зробити, то брав на два тижня лікарняний, але і тоді годин 8-9 робив.

Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.

Хіба в режимі, як я на ЛАЗі, прийшов каву попив, обговорив останні новини, подивився прогноз погоди, побавились КС, Co&Conk General, бля в Козаків 💪, ну трошки попрацювали, післяобіденний сон, потім хтось якісь фільмец приніс подивитись-ще з півтори години. Потім в цех сходити розвіятись. Потім в ще щось побавились, а тем вже і додому пора йти. 💪 Крім декількох екстремальних днів, то не більше 6-7 в день.Я вже, здається писав тут, як будувався.Заїжджав на ЛАЗ на 9-ту, там крутится до 12-ї, потім їхав на об'єкт, добре, що там до оз. Наварфя через Солону менше 15 їхати було. Ну і працював десь до 17.30.Потім треба було заїхати на завод перепустку відмітити, що типа вийшов з роботи. Так, що фактично навіть 5 годин получалось.Єдине, що коли йшли якісь роботи, що треба було швидко зробити, то брав на два тижня лікарняний, але і тоді годин 8-9 робив.Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.Хіба в режимі, як я на ЛАЗі, прийшов каву попив, обговорив останні новини, подивився прогноз погоди, побавились КС, Co&Conk General, бля в Козаків 💪, ну трошки попрацювали, післяобіденний сон, потім хтось якісь фільмец приніс подивитись-ще з півтори години. Потім в цех сходити розвіятись. Потім в ще щось побавились, а тем вже і додому пора йти. 💪

я як читаю ваш опис робочого дня - прям відчуваю насолоду а ви ж ще якось гроші заробляли - чи це на вихідні?



не буду псувати вам настрій розповідями про роботу 10-12 годин протягом тижня й десь 5-6 в суботу рекорд - сьома ранку наступного дня зараз вже так не зможу. я як читаю ваш опис робочого дня - прям відчуваю насолодуа ви ж ще якось гроші заробляли - чи це на вихідні?не буду псувати вам настрій розповідями про роботу 10-12 годин протягом тижня й десь 5-6 в суботурекорд - сьома ранку наступного днязараз вже так не зможу.

Отож бо, я вже писав, що то була єдина робота в моєму житті, на яку йшов з задоволенням.

Якраз перед ЛАЗом декілька років шлакоблоками займався, поки Доля не випер з території деоркндували ділянку(прямо навпроти МРЕО). Тож забрав обладнання і ще декілька років під час роботи на ЛАЗі в Солонці їх клепав. Причому бувало так, що приїжджав на 6 ранку працював до 8.45 їхав на ЛАЗ, відлежувався, і потім десь с 17-ї до вечора ще робили. Як раз літом коли жарко взагалі ідеально.

ЄМНІП в 2007 році на ЛАЗ ЗП інж-констр 3к була~1400 грн, потім в 2007 році Чуркіна зловили з наркотоб в кондиціонерах з Китаю і він в Сербській тюрмі сидів деякий час, тож з півроку взагалі не платили ЗП.

Потім під ЄВРО2012 почався запил бабла. Тоді ще Колесников катався по території заводу на автобусі і розбив поліцейську машину. Вони бабло пиляли, а нам, манюпасикам ,

теж щось теж перепадало. Отож бо, я вже писав, що то була єдина робота в моєму житті, на яку йшов з задоволенням.Якраз перед ЛАЗом декілька років шлакоблоками займався, поки Доля не випер з території деоркндували ділянку(прямо навпроти МРЕО). Тож забрав обладнання і ще декілька років під час роботи на ЛАЗі в Солонці їх клепав. Причому бувало так, що приїжджав на 6 ранку працював до 8.45 їхав на ЛАЗ, відлежувався, і потім десь с 17-ї до вечора ще робили. Як раз літом коли жарко взагалі ідеально.ЄМНІП в 2007 році на ЛАЗ ЗП інж-констр 3к була~1400 грн, потім в 2007 році Чуркіна зловили з наркотоб в кондиціонерах з Китаю і він в Сербській тюрмі сидів деякий час, тож з півроку взагалі не платили ЗП.Потім під ЄВРО2012 почався запил бабла. Тоді ще Колесников катався по території заводу на автобусі і розбив поліцейську машину. Вони бабло пиляли, а нам, манюпасикам ,теж щось теж перепадало. Bolt Повідомлень: 2981 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 17:40 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ. Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.

Це напевно тільки в мене, коли треба звіти по грантах подавати, то кілька тижнів проходить в режимі 18/7... Це напевно тільки в мене, коли треба звіти по грантах подавати, то кілька тижнів проходить в режимі 18/7... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3285 З нами з: 29.07.22 Подякував: 576 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 17:57 Дюрі-бачі написав: Bolt написав: Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ. Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.

Це напевно тільки в мене, коли треба звіти по грантах подавати, то кілька тижнів проходить в режимі 18/7... Це напевно тільки в мене, коли треба звіти по грантах подавати, то кілька тижнів проходить в режимі 18/7...

ХЗ. Але мені здається, що розумова робота висеадуж сильніше ніж фізична. Хіба робили по декілька перевод за той час.

Ми раз терміново автобус на вистовку робила(за два місяці треба було справитися), нас тоді файно кешем ще простимулювали. То я в день не тощо би 8 годин, а 6 креслив, то мене вже через тиждень глючити почало.

Чи може то просто з непривычки.😎 ХЗ. Але мені здається, що розумова робота висеадуж сильніше ніж фізична. Хіба робили по декілька перевод за той час.Ми раз терміново автобус на вистовку робила(за два місяці треба було справитися), нас тоді файно кешем ще простимулювали. То я в день не тощо би 8 годин, а 6 креслив, то мене вже через тиждень глючити почало.Чи може то просто з непривычки.😎 Bolt Повідомлень: 2981 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 218 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2167216821692170 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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