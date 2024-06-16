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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 16 чер, 2024 16:40
Shaman написав: Bolt написав:
Єдиний більш-менш тривалий час(2 місяці) я працював по 10 годин в день , то коли, ще будучи студентом їздив до Польщі на заробітки. Але тоді мені було 19 і це досить легко переносилось. Що цікаво, що поляк на якого я працював, там с годинником засікав скільки я працюю. А пізніше, інший поляк з яким мій господар вже до Німеччини їздив на заробітки, розповідав, як той там на расслабоні робив.
а коли будинок будували, скільки годин виходило?
Крім декількох екстремальних днів, то не більше 6-7 в день.
Я вже, здається писав тут, як будувався.Заїжджав на ЛАЗ на 9-ту, там крутится до 12-ї, потім їхав на об'єкт, добре, що там до оз. Наварфя через Солону менше 15 їхати було. Ну і працював десь до 17.30.Потім треба було заїхати на завод перепустку відмітити, що типа вийшов з роботи. Так, що фактично навіть 5 годин получалось.
Єдине, що коли йшли якісь роботи, що треба було швидко зробити, то брав на два тижня лікарняний, але і тоді годин 8-9 робив.
Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.
Хіба в режимі, як я на ЛАЗі, прийшов каву попив, обговорив останні новини, подивився прогноз погоди, побавились КС, Co&Conk General, бля в Козаків 💪, ну трошки попрацювали, післяобіденний сон, потім хтось якісь фільмец приніс подивитись-ще з півтори години. Потім в цех сходити розвіятись. Потім в ще щось побавились, а тем вже і додому пора йти. 💪
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Bolt
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Додано: Нед 16 чер, 2024 16:53
Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав:
Єдиний більш-менш тривалий час(2 місяці) я працював по 10 годин в день , то коли, ще будучи студентом їздив до Польщі на заробітки. Але тоді мені було 19 і це досить легко переносилось. Що цікаво, що поляк на якого я працював, там с годинником засікав скільки я працюю. А пізніше, інший поляк з яким мій господар вже до Німеччини їздив на заробітки, розповідав, як той там на расслабоні робив.
а коли будинок будували, скільки годин виходило?
Крім декількох екстремальних днів, то не більше 6-7 в день.
Я вже, здається писав тут, як будувався.Заїжджав на ЛАЗ на 9-ту, там крутится до 12-ї, потім їхав на об'єкт, добре, що там до оз. Наварфя через Солону менше 15 їхати було. Ну і працював десь до 17.30.Потім треба було заїхати на завод перепустку відмітити, що типа вийшов з роботи. Так, що фактично навіть 5 годин получалось.
Єдине, що коли йшли якісь роботи, що треба було швидко зробити, то брав на два тижня лікарняний, але і тоді годин 8-9 робив.
Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.
Хіба в режимі, як я на ЛАЗі, прийшов каву попив, обговорив останні новини, подивився прогноз погоди, побавились КС, Co&Conk General, бля в Козаків 💪, ну трошки попрацювали, післяобіденний сон, потім хтось якісь фільмец приніс подивитись-ще з півтори години. Потім в цех сходити розвіятись. Потім в ще щось побавились, а тем вже і додому пора йти. 💪
я як читаю ваш опис робочого дня - прям відчуваю насолоду
а ви ж ще якось гроші заробляли - чи це на вихідні?
не буду псувати вам настрій розповідями про роботу 10-12 годин протягом тижня й десь 5-6 в суботу
рекорд - сьома ранку наступного дня
зараз вже так не зможу.
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Shaman
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Додано: Нед 16 чер, 2024 17:11
Shaman написав: Bolt написав: Shaman написав:
а коли будинок будували, скільки годин виходило?
Крім декількох екстремальних днів, то не більше 6-7 в день.
Я вже, здається писав тут, як будувався.Заїжджав на ЛАЗ на 9-ту, там крутится до 12-ї, потім їхав на об'єкт, добре, що там до оз. Наварфя через Солону менше 15 їхати було. Ну і працював десь до 17.30.Потім треба було заїхати на завод перепустку відмітити, що типа вийшов з роботи. Так, що фактично навіть 5 годин получалось.
Єдине, що коли йшли якісь роботи, що треба було швидко зробити, то брав на два тижня лікарняний, але і тоді годин 8-9 робив.
Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.
Хіба в режимі, як я на ЛАЗі, прийшов каву попив, обговорив останні новини, подивився прогноз погоди, побавились КС, Co&Conk General, бля в Козаків 💪, ну трошки попрацювали, післяобіденний сон, потім хтось якісь фільмец приніс подивитись-ще з півтори години. Потім в цех сходити розвіятись. Потім в ще щось побавились, а тем вже і додому пора йти. 💪
я як читаю ваш опис робочого дня - прям відчуваю насолоду
а ви ж ще якось гроші заробляли - чи це на вихідні?
не буду псувати вам настрій розповідями про роботу 10-12 годин протягом тижня й десь 5-6 в суботу
рекорд - сьома ранку наступного дня
зараз вже так не зможу.
Отож бо, я вже писав, що то була єдина робота в моєму житті, на яку йшов з задоволенням.
Якраз перед ЛАЗом декілька років шлакоблоками займався, поки Доля не випер з території деоркндували ділянку(прямо навпроти МРЕО). Тож забрав обладнання і ще декілька років під час роботи на ЛАЗі в Солонці їх клепав. Причому бувало так, що приїжджав на 6 ранку працював до 8.45 їхав на ЛАЗ, відлежувався, і потім десь с 17-ї до вечора ще робили. Як раз літом коли жарко взагалі ідеально.
ЄМНІП в 2007 році на ЛАЗ ЗП інж-констр 3к була~1400 грн, потім в 2007 році Чуркіна зловили з наркотоб в кондиціонерах з Китаю і він в Сербській тюрмі сидів деякий час, тож з півроку взагалі не платили ЗП.
Потім під ЄВРО2012 почався запил бабла. Тоді ще Колесников катався по території заводу на автобусі і розбив поліцейську машину. Вони бабло пиляли, а нам, манюпасикам ,
теж щось теж перепадало.
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Bolt
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Додано: Нед 16 чер, 2024 17:40
Bolt написав:
Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.
Це напевно тільки в мене, коли треба звіти по грантах подавати, то кілька тижнів проходить в режимі 18/7...
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Дюрі-бачі
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Додано: Нед 16 чер, 2024 17:57
Дюрі-бачі написав: Bolt написав:
Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.
Це напевно тільки в мене, коли треба звіти по грантах подавати, то кілька тижнів проходить в режимі 18/7...
ХЗ. Але мені здається, що розумова робота висеадуж сильніше ніж фізична. Хіба робили по декілька перевод за той час.
Ми раз терміново автобус на вистовку робила(за два місяці треба було справитися), нас тоді файно кешем ще простимулювали. То я в день не тощо би 8 годин, а 6 креслив, то мене вже через тиждень глючити почало.
Чи може то просто з непривычки.😎
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