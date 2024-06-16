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#<1 ... 2168216921702171> Додано: Нед 16 чер, 2024 16:40 Shaman написав: Bolt написав: Єдиний більш-менш тривалий час(2 місяці) я працював по 10 годин в день , то коли, ще будучи студентом їздив до Польщі на заробітки. Але тоді мені було 19 і це досить легко переносилось. Що цікаво, що поляк на якого я працював, там с годинником засікав скільки я працюю. А пізніше, інший поляк з яким мій господар вже до Німеччини їздив на заробітки, розповідав, як той там на расслабоні робив. Єдиний більш-менш тривалий час(2 місяці) я працював по 10 годин в день , то коли, ще будучи студентом їздив до Польщі на заробітки. Але тоді мені було 19 і це досить легко переносилось. Що цікаво, що поляк на якого я працював, там с годинником засікав скільки я працюю. А пізніше, інший поляк з яким мій господар вже до Німеччини їздив на заробітки, розповідав, як той там на расслабоні робив.

а коли будинок будували, скільки годин виходило? а коли будинок будували, скільки годин виходило?

Крім декількох екстремальних днів, то не більше 6-7 в день.

Я вже, здається писав тут, як будувався.Заїжджав на ЛАЗ на 9-ту, там крутится до 12-ї, потім їхав на об'єкт, добре, що там до оз. Наварфя через Солону менше 15 їхати було. Ну і працював десь до 17.30.Потім треба було заїхати на завод перепустку відмітити, що типа вийшов з роботи. Так, що фактично навіть 5 годин получалось.

Єдине, що коли йшли якісь роботи, що треба було швидко зробити, то брав на два тижня лікарняний, але і тоді годин 8-9 робив.

Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.

Хіба в режимі, як я на ЛАЗі, прийшов каву попив, обговорив останні новини, подивився прогноз погоди, побавились КС, Co&Conk General, бля в Козаків 💪, ну трошки попрацювали, післяобіденний сон, потім хтось якісь фільмец приніс подивитись-ще з півтори години. Потім в цех сходити розвіятись. Потім в ще щось побавились, а тем вже і додому пора йти. 💪 Крім декількох екстремальних днів, то не більше 6-7 в день.Я вже, здається писав тут, як будувався.Заїжджав на ЛАЗ на 9-ту, там крутится до 12-ї, потім їхав на об'єкт, добре, що там до оз. Наварфя через Солону менше 15 їхати було. Ну і працював десь до 17.30.Потім треба було заїхати на завод перепустку відмітити, що типа вийшов з роботи. Так, що фактично навіть 5 годин получалось.Єдине, що коли йшли якісь роботи, що треба було швидко зробити, то брав на два тижня лікарняний, але і тоді годин 8-9 робив.Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.Хіба в режимі, як я на ЛАЗі, прийшов каву попив, обговорив останні новини, подивився прогноз погоди, побавились КС, Co&Conk General, бля в Козаків 💪, ну трошки попрацювали, післяобіденний сон, потім хтось якісь фільмец приніс подивитись-ще з півтори години. Потім в цех сходити розвіятись. Потім в ще щось побавились, а тем вже і додому пора йти. 💪 Bolt Повідомлень: 2981 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 219 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 16:53 Bolt написав: Shaman написав: Bolt написав: Єдиний більш-менш тривалий час(2 місяці) я працював по 10 годин в день , то коли, ще будучи студентом їздив до Польщі на заробітки. Але тоді мені було 19 і це досить легко переносилось. Що цікаво, що поляк на якого я працював, там с годинником засікав скільки я працюю. А пізніше, інший поляк з яким мій господар вже до Німеччини їздив на заробітки, розповідав, як той там на расслабоні робив. Єдиний більш-менш тривалий час(2 місяці) я працював по 10 годин в день , то коли, ще будучи студентом їздив до Польщі на заробітки. Але тоді мені було 19 і це досить легко переносилось. Що цікаво, що поляк на якого я працював, там с годинником засікав скільки я працюю. А пізніше, інший поляк з яким мій господар вже до Німеччини їздив на заробітки, розповідав, як той там на расслабоні робив.

а коли будинок будували, скільки годин виходило? а коли будинок будували, скільки годин виходило?

Крім декількох екстремальних днів, то не більше 6-7 в день.

Я вже, здається писав тут, як будувався.Заїжджав на ЛАЗ на 9-ту, там крутится до 12-ї, потім їхав на об'єкт, добре, що там до оз. Наварфя через Солону менше 15 їхати було. Ну і працював десь до 17.30.Потім треба було заїхати на завод перепустку відмітити, що типа вийшов з роботи. Так, що фактично навіть 5 годин получалось.

Єдине, що коли йшли якісь роботи, що треба було швидко зробити, то брав на два тижня лікарняний, але і тоді годин 8-9 робив.

Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.

Хіба в режимі, як я на ЛАЗі, прийшов каву попив, обговорив останні новини, подивився прогноз погоди, побавились КС, Co&Conk General, бля в Козаків 💪, ну трошки попрацювали, післяобіденний сон, потім хтось якісь фільмец приніс подивитись-ще з півтори години. Потім в цех сходити розвіятись. Потім в ще щось побавились, а тем вже і додому пора йти. 💪 Крім декількох екстремальних днів, то не більше 6-7 в день.Я вже, здається писав тут, як будувався.Заїжджав на ЛАЗ на 9-ту, там крутится до 12-ї, потім їхав на об'єкт, добре, що там до оз. Наварфя через Солону менше 15 їхати було. Ну і працював десь до 17.30.Потім треба було заїхати на завод перепустку відмітити, що типа вийшов з роботи. Так, що фактично навіть 5 годин получалось.Єдине, що коли йшли якісь роботи, що треба було швидко зробити, то брав на два тижня лікарняний, але і тоді годин 8-9 робив.Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.Хіба в режимі, як я на ЛАЗі, прийшов каву попив, обговорив останні новини, подивився прогноз погоди, побавились КС, Co&Conk General, бля в Козаків 💪, ну трошки попрацювали, післяобіденний сон, потім хтось якісь фільмец приніс подивитись-ще з півтори години. Потім в цех сходити розвіятись. Потім в ще щось побавились, а тем вже і додому пора йти. 💪

я як читаю ваш опис робочого дня - прям відчуваю насолоду а ви ж ще якось гроші заробляли - чи це на вихідні?



не буду псувати вам настрій розповідями про роботу 10-12 годин протягом тижня й десь 5-6 в суботу рекорд - сьома ранку наступного дня зараз вже так не зможу. я як читаю ваш опис робочого дня - прям відчуваю насолодуа ви ж ще якось гроші заробляли - чи це на вихідні?не буду псувати вам настрій розповідями про роботу 10-12 годин протягом тижня й десь 5-6 в суботурекорд - сьома ранку наступного днязараз вже так не зможу. Shaman

Повідомлень: 6232 З нами з: 29.09.19 Подякував: 600 раз. Подякували: 1427 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 17:11 Shaman написав: Bolt написав: Shaman написав: а коли будинок будували, скільки годин виходило? а коли будинок будували, скільки годин виходило?

Крім декількох екстремальних днів, то не більше 6-7 в день.

Я вже, здається писав тут, як будувався.Заїжджав на ЛАЗ на 9-ту, там крутится до 12-ї, потім їхав на об'єкт, добре, що там до оз. Наварфя через Солону менше 15 їхати було. Ну і працював десь до 17.30.Потім треба було заїхати на завод перепустку відмітити, що типа вийшов з роботи. Так, що фактично навіть 5 годин получалось.

Єдине, що коли йшли якісь роботи, що треба було швидко зробити, то брав на два тижня лікарняний, але і тоді годин 8-9 робив.

Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.

Хіба в режимі, як я на ЛАЗі, прийшов каву попив, обговорив останні новини, подивився прогноз погоди, побавились КС, Co&Conk General, бля в Козаків 💪, ну трошки попрацювали, післяобіденний сон, потім хтось якісь фільмец приніс подивитись-ще з півтори години. Потім в цех сходити розвіятись. Потім в ще щось побавились, а тем вже і додому пора йти. 💪 Крім декількох екстремальних днів, то не більше 6-7 в день.Я вже, здається писав тут, як будувався.Заїжджав на ЛАЗ на 9-ту, там крутится до 12-ї, потім їхав на об'єкт, добре, що там до оз. Наварфя через Солону менше 15 їхати було. Ну і працював десь до 17.30.Потім треба було заїхати на завод перепустку відмітити, що типа вийшов з роботи. Так, що фактично навіть 5 годин получалось.Єдине, що коли йшли якісь роботи, що треба було швидко зробити, то брав на два тижня лікарняний, але і тоді годин 8-9 робив.Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.Хіба в режимі, як я на ЛАЗі, прийшов каву попив, обговорив останні новини, подивився прогноз погоди, побавились КС, Co&Conk General, бля в Козаків 💪, ну трошки попрацювали, післяобіденний сон, потім хтось якісь фільмец приніс подивитись-ще з півтори години. Потім в цех сходити розвіятись. Потім в ще щось побавились, а тем вже і додому пора йти. 💪

я як читаю ваш опис робочого дня - прям відчуваю насолоду а ви ж ще якось гроші заробляли - чи це на вихідні?



не буду псувати вам настрій розповідями про роботу 10-12 годин протягом тижня й десь 5-6 в суботу рекорд - сьома ранку наступного дня зараз вже так не зможу. я як читаю ваш опис робочого дня - прям відчуваю насолодуа ви ж ще якось гроші заробляли - чи це на вихідні?не буду псувати вам настрій розповідями про роботу 10-12 годин протягом тижня й десь 5-6 в суботурекорд - сьома ранку наступного днязараз вже так не зможу.

Отож бо, я вже писав, що то була єдина робота в моєму житті, на яку йшов з задоволенням.

Якраз перед ЛАЗом декілька років шлакоблоками займався, поки Доля не випер з території деоркндували ділянку(прямо навпроти МРЕО). Тож забрав обладнання і ще декілька років під час роботи на ЛАЗі в Солонці їх клепав. Причому бувало так, що приїжджав на 6 ранку працював до 8.45 їхав на ЛАЗ, відлежувався, і потім десь с 17-ї до вечора ще робили. Як раз літом коли жарко взагалі ідеально.

ЄМНІП в 2007 році на ЛАЗ ЗП інж-констр 3к була~1400 грн, потім в 2007 році Чуркіна зловили з наркотоб в кондиціонерах з Китаю і він в Сербській тюрмі сидів деякий час, тож з півроку взагалі не платили ЗП.

Потім під ЄВРО2012 почався запил бабла. Тоді ще Колесников катався по території заводу на автобусі і розбив поліцейську машину. Вони бабло пиляли, а нам, манюпасикам ,

теж щось теж перепадало. Отож бо, я вже писав, що то була єдина робота в моєму житті, на яку йшов з задоволенням.Якраз перед ЛАЗом декілька років шлакоблоками займався, поки Доля не випер з території деоркндували ділянку(прямо навпроти МРЕО). Тож забрав обладнання і ще декілька років під час роботи на ЛАЗі в Солонці їх клепав. Причому бувало так, що приїжджав на 6 ранку працював до 8.45 їхав на ЛАЗ, відлежувався, і потім десь с 17-ї до вечора ще робили. Як раз літом коли жарко взагалі ідеально.ЄМНІП в 2007 році на ЛАЗ ЗП інж-констр 3к була~1400 грн, потім в 2007 році Чуркіна зловили з наркотоб в кондиціонерах з Китаю і він в Сербській тюрмі сидів деякий час, тож з півроку взагалі не платили ЗП.Потім під ЄВРО2012 почався запил бабла. Тоді ще Колесников катався по території заводу на автобусі і розбив поліцейську машину. Вони бабло пиляли, а нам, манюпасикам ,теж щось теж перепадало. Bolt Повідомлень: 2981 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 17:40 Re: Еміграція, заробітчанство Bolt написав: Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ. Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.

Це напевно тільки в мене, коли треба звіти по грантах подавати, то кілька тижнів проходить в режимі 18/7... Це напевно тільки в мене, коли треба звіти по грантах подавати, то кілька тижнів проходить в режимі 18/7... Дюрі-бачі

Повідомлень: 3286 З нами з: 29.07.22 Подякував: 576 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 17:57 Дюрі-бачі написав: Bolt написав: Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ. Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.

Це напевно тільки в мене, коли треба звіти по грантах подавати, то кілька тижнів проходить в режимі 18/7... Це напевно тільки в мене, коли треба звіти по грантах подавати, то кілька тижнів проходить в режимі 18/7...

ХЗ. Але мені здається, що розумова робота висеадуж сильніше ніж фізична. Хіба робили по декілька перевод за той час.

Ми раз терміново автобус на вистовку робила(за два місяці треба було справитися), нас тоді файно кешем ще простимулювали. То я в день не тощо би 8 годин, а 6 креслив, то мене вже через тиждень глючити почало.

Чи може то просто з непривычки.😎 ХЗ. Але мені здається, що розумова робота висеадуж сильніше ніж фізична. Хіба робили по декілька перевод за той час.Ми раз терміново автобус на вистовку робила(за два місяці треба було справитися), нас тоді файно кешем ще простимулювали. То я в день не тощо би 8 годин, а 6 креслив, то мене вже через тиждень глючити почало.Чи може то просто з непривычки.😎 Bolt Повідомлень: 2981 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 18:28 Shaman написав: для CFO з аудиту дивні оцінки



результати є - й Tesla, й багаторазові пуски ракет. й дослідження космосу гадаю більше фінансувала держава через NASA, аніж пересічні.



якщо ви кажете про економічну ефективність - то так, вартість компанії завдяки Маску значно перевищує економічно розраховану. й оця дурня з премією 56 ярдів дол. й ІМХО купівля Twitter. тут можливі неприємні сюрпризи для інвесторів, що вони можуть отримати збитки на вкладені кошти у випадку корекції.



але з самими підприємствами та дослідженнями нічого не станеться навіть у випадку якщо Маск залишить компанію (що він обіцяє зробити, якщо йому премію не виплатять). максимум зміниться власник.



ви маєте розуміти, що такі великі системи мають велику інерційність, й не настільки залежать від однієї людини для CFO з аудиту дивні оцінкирезультати є - й Tesla, й багаторазові пуски ракет. й дослідження космосу гадаю більше фінансувала держава через NASA, аніж пересічні.якщо ви кажете про економічну ефективність - то так, вартість компанії завдяки Маску значно перевищує економічно розраховану. й оця дурня з премією 56 ярдів дол. й ІМХО купівля Twitter. тут можливі неприємні сюрпризи для інвесторів, що вони можуть отримати збитки на вкладені кошти у випадку корекції.але з самими підприємствами та дослідженнями нічого не станеться навіть у випадку якщо Маск залишить компанію (що він обіцяє зробити, якщо йому премію не виплатять). максимум зміниться власник.ви маєте розуміти, що такі великі системи мають велику інерційність, й не настільки залежать від однієї людини

Я ще далеко не CFO та навряд чи колись стану.

Казав ви першу чергу про Тесла. Можна довго дискутувати про те, чому ці автомобілі взагалі купують та чому вкладаються у акції по будь-якій ціні, але факт, що без Маска ця компанія ніколи б не досягла такої капіталізації та не вийшла на поточний рівень продажів. І якщо уявити, що він раптом зникне, то і хайп теж зникне. Буде просто посередній автовиробник. Не найкращій, не найгірший. З такими ж посередніми фінансовими показниками. Я ще далеко не CFO та навряд чи колись стану.Казав ви першу чергу про Тесла. Можна довго дискутувати про те, чому ці автомобілі взагалі купують та чому вкладаються у акції по будь-якій ціні, але факт, що без Маска ця компанія ніколи б не досягла такої капіталізації та не вийшла на поточний рівень продажів. І якщо уявити, що він раптом зникне, то і хайп теж зникне. Буде просто посередній автовиробник. Не найкращій, не найгірший. З такими ж посередніми фінансовими показниками. Gastarbaiter Повідомлень: 3238 З нами з: 26.02.18 Подякував: 673 раз. Подякували: 540 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 18:45 Shaman написав: … гадаю десь 20-25. й акції напевне по-іншому оподатковуються, треба лише знати як. … гадаю десь 20-25. й акції напевне по-іншому оподатковуються, треба лише знати як.

Акції компаній, які є у володінні людини, взагалі ніяк не оподатковуються.

Оподатковується - що цілком зрозуміло - прибуток по акціям (якщо він є/був) і тільки якщо ці акції було продано.

Якщо акції не продавалися - то нічого і не оподатковується: просто людина спостерігає, як вона багатіє та багатіє.

Крім того, в пакеті акцій конкретної людини можуть бути як акції , які принесли за час володіння прибуток, так і акції, які принесли збиток.

Тоді людина приймає рішення про продаж збиткових акцій і прибуткових акцій та може вийти на оподаткування в нуль.

Після цього - зазвичай через місяць - «відкупиться» назад - тобто купить таку ж або більшу кількість акцій, які були збитковими - та або відновить їх кількість, або навіть збільшить.

І вовки будуть ситі, і вівці цілі, і податкова - гола… Акції компаній, які є у володінні людини, взагалі ніяк не оподатковуються.Оподатковується - що цілком зрозуміло - прибуток по акціям (якщо він є/був) і тільки якщо ці акції було продано.Якщо акції не продавалися - то нічого і не оподатковується: просто людина спостерігає, як вона багатіє та багатіє.Крім того, в пакеті акцій конкретної людини можуть бути як акції , які принесли за час володіння прибуток, так і акції, які принесли збиток.Тоді людина приймає рішення про продаж збиткових акцій і прибуткових акцій та може вийти на оподаткування в нуль.Після цього - зазвичай через місяць - «відкупиться» назад - тобто купить таку ж або більшу кількість акцій, які були збитковими - та або відновить їх кількість, або навіть збільшить.І вовки будуть ситі, і вівці цілі, і податкова - гола… akurt

Повідомлень: 9762 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3617 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 18:50 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Тут важен процесс, а не результат. Тут важен процесс, а не результат.

І з таким підходом це перша економіка світу? А що б тоді було, якщо б працювали на результат? І з таким підходом це перша економіка світу? А що б тоді було, якщо б працювали на результат?



Я так думаю, что для того, чтобы это стало первой экономикой мира, титанические усилия приложили предыдущие поколения и предыдущие лидеры.

С нынешними правителями есть все шансы скатиться в пропасть.

НО.

Есть огромная инерция, которая пока не дает этого сделать плюс огромный по сравнению с большинством стран мира человеческий ресурс, который обладает огромными средствами, который их активно тратит и зарабатывает.

С каждой транзакции государство имеет свой кусочек.

Это то, что я годами пытаюсь объяснить тут на форуме людям, которые уверены, что Украине достаточно 5-6 млн населения, а остальные пусть валят.

Когда-то, в одной из соцсетей на статью одного журналиста, который свалил и к тому моменту получил американский паспорт и по этому поводу написал пост-статью, один украинский политик, который и ныне при власти написал что-то в духе "Ну и пусть валят. Чем больше свалит народу, тем меньше дармоедов".

Вот сейчас государство, которое вынудило уже к тому моменту, а это было около 10 лет назад, уехать десятки миллионов людей, пытается кнутом вернуть тех, кто будет его защищать, работать, создавать ВВП и платить налоги. Жаль, что понимание ценности человеческого ресурса, пришло через такое потрясение как война.

До этого было все ажурно. Верхи пилили, те, кто приблизился к олигархфренам чуствовали себя "попали в струю". Некоторые готовы за них даже на форуме "кровь проливать".

Остальным было сказано "Валите, вы никому не нужны".

Народ это услышал, народ сделал выводы, народ проголосовал ногами. Я так думаю, что для того, чтобы это стало первой экономикой мира, титанические усилия приложили предыдущие поколения и предыдущие лидеры.С нынешними правителями есть все шансы скатиться в пропасть.НО.Есть огромная инерция, которая пока не дает этого сделать плюс огромный по сравнению с большинством стран мира человеческий ресурс, который обладает огромными средствами, который их активно тратит и зарабатывает.С каждой транзакции государство имеет свой кусочек.Это то, что я годами пытаюсь объяснить тут на форуме людям, которые уверены, что Украине достаточно 5-6 млн населения, а остальные пусть валят.Когда-то, в одной из соцсетей на статью одного журналиста, который свалил и к тому моменту получил американский паспорт и по этому поводу написал пост-статью, один украинский политик, который и ныне при власти написал что-то в духе "Ну и пусть валят. Чем больше свалит народу, тем меньше дармоедов".Вот сейчас государство, которое вынудило уже к тому моменту, а это было около 10 лет назад, уехать десятки миллионов людей, пытается кнутом вернуть тех, кто будет его защищать, работать, создавать ВВП и платить налоги. Жаль, что понимание ценности человеческого ресурса, пришло через такое потрясение как война.До этого было все ажурно. Верхи пилили, те, кто приблизился к олигархфренам чуствовали себя "попали в струю". Некоторые готовы за них даже на форуме "кровь проливать".Остальным было сказано "Валите, вы никому не нужны".Народ это услышал, народ сделал выводы, народ проголосовал ногами. rjkz

Повідомлень: 16757 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8371 раз. Подякували: 5270 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 18:57 Bolt написав: Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Тут важен процесс, а не результат. Тут важен процесс, а не результат.

І з таким підходом це перша економіка світу? А що б тоді було, якщо б працювали на результат? І з таким підходом це перша економіка світу? А що б тоді було, якщо б працювали на результат?

На результат пашуть емігранти, місцеві на расслабоні. На результат пашуть емігранти, місцеві на расслабоні.



В какой-то мере - да.

Местные не понимают ценности "штука баксов в месяц".

Украицы, которые приезжают из "самой бедной страны Европы", ценят возможность зарабатывать 5-7-10-12-... куе в месяц и скирдовать 20-50-70-... куе в год.

При том жизненном опыте, который был в Украине, у многих это получается.

Это не относится к тем кто "Где-бы ни работать, лишь-бы не работать" (с). В какой-то мере - да.Местные не понимают ценности "штука баксов в месяц".Украицы, которые приезжают из "самой бедной страны Европы", ценят возможность зарабатывать 5-7-10-12-... куе в месяц и скирдовать 20-50-70-... куе в год.При том жизненном опыте, который был в Украине, у многих это получается.Это не относится к тем кто "Где-бы ни работать, лишь-бы не работать" (с). rjkz

Повідомлень: 16757 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8371 раз. Подякували: 5270 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 19:10 Shaman написав: Bolt написав: Дюрі-бачі написав: І з таким підходом це перша економіка світу? А що б тоді було, якщо б працювали на результат? І з таким підходом це перша економіка світу? А що б тоді було, якщо б працювали на результат?

На результат пашуть емігранти, місцеві на расслабоні. На результат пашуть емігранти, місцеві на расслабоні.

емігранти, це одна з причин.



по друге це думка людини яка не бачить різниці розумової праці. чомусь коля вважає, що бажання фізика працювати фізиком, а не мувером, а економіста працювати економістом, а не сантехніком - це якась корона. це про ефективність, на яку до речу США дуже заточені. бо оця спеціалізація вона завжди підвищує загальну ефективність.



я гадаю я міг би працювати й сантехніком, але не дуже якісно, й краще я буду робити речі, які не зробить жоден сантехнік чи електрик.



й ще схоже коля не стикався, як працюють деякі реальні білі комірці в США, а не в російському ОСББ. а саме - 10-12-14 годин на день. 70годинна робоча неділя - є й таке. кажуть, запровадили це хлопці з McKinsey. тут є люди з досвідом роботи в Біг4 - нехай вони скажуть. я наочно бачив, як працюють аудитори. але там не лише роботи. ті ж аудитори стимулюють навчання під час роботи. тому найбільш розумні дійдя до менеджера отримують ACCA, дехто навіть за 3 роки. а це нелегко, навіть просто отримати. ті хто в темі, зрозуміють.



моя особиста думка - коли людина хоче саме ЗАРОБИТИ гроші хоч у нас, хоч за кордоном, то це не про 8годинний робочий день. гадаю, навіть Bolt працював не по 8 годин, просто він робить це на себе емігранти, це одна з причин.по друге це думка людини яка не бачить різниці розумової праці. чомусьвважає, що бажання фізика працювати фізиком, а не мувером, а економіста працювати економістом, а не сантехніком - це якась корона. це про ефективність, на яку до речу США дуже заточені. бо оця спеціалізація вона завжди підвищує загальну ефективність.я гадаю я міг би працювати й сантехніком, але не дуже якісно, й краще я буду робити речі, які не зробить жоден сантехнік чи електрик.й ще схожене стикався, як працюють деякі реальні білі комірці в США, а не в російському ОСББ. а саме - 10-12-14 годин на день. 70годинна робоча неділя - є й таке. кажуть, запровадили це хлопці з McKinsey. тут є люди з досвідом роботи в Біг4 - нехай вони скажуть. я наочно бачив, як працюють аудитори. але там не лише роботи. ті ж аудитори стимулюють навчання під час роботи. тому найбільш розумні дійдя до менеджера отримують ACCA, дехто навіть за 3 роки. а це нелегко, навіть просто отримати. ті хто в темі, зрозуміють.моя особиста думка - коли людина хоче саме ЗАРОБИТИ гроші хоч у нас, хоч за кордоном, то це не про 8годинний робочий день. гадаю, навітьпрацював не по 8 годин, просто він робить це на себе



Чувак, что-то перекручиваешь.

Или не разобрался в мировоззрении коли.

Если физик хочет работать физиком, то в США у него все шансы. И экономист экономистом.

Мой, к сожелению, ныне покойный Преподаватель из КИСИ еще в 90-е был приглашен преподавать в Бостон. Долго не соглашался, но потом таки, в очень почтенном возрасте, переехал. Его друзья выложили фото вместе с ним незадолго до смерти.

Я не мог узнать в загорелом стройном хоть и седом человеке, своего сутулого Преподавателя (имено с Большой буквы). Приехал, несколько лет поработал.

Был уже сильно в возрасте.

И экономистам открыта дорога. Вон, Максим работает на американскую компанию уже сколько лет. Жаль, что не послушался меня до войны и не переехал в США. Но у него фетиш - квитка, которую он не мог оставить.

Не всем-же на уголовника-олигарха в Украине работать.

Вот если Инглиш слабоват, то можно на первых порах и в ОСББ поработать.

Пуркуа-бы и не па?

А что такое? Жаба придавила? Так ты выдохни, расслабься и получай удовольствие. Чувак, что-то перекручиваешь.Или не разобрался в мировоззрении коли.Если физик хочет работать физиком, то в США у него все шансы. И экономист экономистом.Мой, к сожелению, ныне покойный Преподаватель из КИСИ еще в 90-е был приглашен преподавать в Бостон. Долго не соглашался, но потом таки, в очень почтенном возрасте, переехал. Его друзья выложили фото вместе с ним незадолго до смерти.Я не мог узнать в загорелом стройном хоть и седом человеке, своего сутулого Преподавателя (имено с Большой буквы). Приехал, несколько лет поработал.Был уже сильно в возрасте.И экономистам открыта дорога. Вон, Максим работает на американскую компанию уже сколько лет. Жаль, что не послушался меня до войны и не переехал в США. Но у него фетиш - квитка, которую он не мог оставить.Не всем-же на уголовника-олигарха в Украине работать.Вот если Инглиш слабоват, то можно на первых порах и в ОСББ поработать.Пуркуа-бы и не па?А что такое? Жаба придавила? Так ты выдохни, расслабься и получай удовольствие. rjkz

Повідомлень: 16757 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8371 раз. Подякували: 5270 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2168216921702171> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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