До этого было все ажурно. Верхи пилили, те, кто приблизился к олигархфренам чуствовали себя "попали в струю". Некоторые готовы за них даже на форуме "кровь проливать".

Остальным было сказано "Валите, вы никому не нужны".

про "попасть в струю" - це ж ти про себе? а коли "струя" закінчилася, а до рук щось прилипло - тоді вже зробив висновки й емігрував? я ж кажу коля, твій шлях - це лише для тебе, інші пересічні так не зроблять



а коли будинок будували, скільки годин виходило? а коли будинок будували, скільки годин виходило?

Крім декількох екстремальних днів, то не більше 6-7 в день.

Я вже, здається писав тут, як будувався.Заїжджав на ЛАЗ на 9-ту, там крутится до 12-ї, потім їхав на об'єкт, добре, що там до оз. Наварфя через Солону менше 15 їхати було. Ну і працював десь до 17.30.Потім треба було заїхати на завод перепустку відмітити, що типа вийшов з роботи. Так, що фактично навіть 5 годин получалось.

Єдине, що коли йшли якісь роботи, що треба було швидко зробити, то брав на два тижня лікарняний, але і тоді годин 8-9 робив.

Як тут люди розповідають, як пашуть по 12-14годин, я ХЗ.

можна 10..12 год.:

зранку планьорка з Китаєм, вдень внутрішня планьорка, ввечері планьорка з США, в паузах між планьорками встигати щось покодити, але це вже робота на знос,

якщо просто планьорити і мітингувати, то це звичайний стиль роботи великої корпо,

для менеджерів нормас, для інженерів тяжко, але якийсь час терпимо,

10..12 год. код пишуть хіба гіки на стероїдах (але не довго), якщо 2 год. зміг вдень покодити - то вважай що день удався (пропав не зря), якщо взяти до уваги, що проект може бути досить чималий, і одна ітерація написав-скомпілив-прогнав тести, це 1-2 години, то на час планьорки/мітингу стартуєш зборку/тести, а в паузах намагаєшся зосередитися і думати, що пішло не так.

Акції компаній, які є у володінні людини, взагалі ніяк не оподатковуються.

Оподатковується - що цілком зрозуміло - прибуток по акціям (якщо він є/був) і тільки якщо ці акції було продано.

Якщо акції не продавалися - то нічого і не оподатковується: просто людина спостерігає, як вона багатіє та багатіє.

Крім того, в пакеті акцій конкретної людини можуть бути як акції , які принесли за час володіння прибуток, так і акції, які принесли збиток.

Тоді людина приймає рішення про продаж збиткових акцій і прибуткових акцій та може вийти на оподаткування в нуль.

Після цього - зазвичай через місяць - «відкупиться» назад - тобто купить таку ж або більшу кількість акцій, які були збитковими - та або відновить їх кількість, або навіть збільшить.

Тут важен процесс, а не результат.

Особенно в крупных и очень крупных компаниях.

А платят за время.

Вот тебе за время платят? Будь добр изображать что работаешь.

А результат никому нафиг не нужен. Это не для США.Тут важен процесс, а не результат.Особенно в крупных и очень крупных компаниях.А платят за время.Вот тебе за время платят? Будь добр изображать что работаешь.А результат никому нафиг не нужен.

Знаю близко ситуацию в одной крупной компании с американскими корнями. Краковский персонал обязали минимум 3 дня в неделю работать из офиса после того, как выяснилось, что народ в США, работая из дома, ничего не успевает за стандартные 8 часов. А проводить на работе больше времени (даже если ты пол дня чаи гонял и фейсбучек листал) не принято. Ровно в 16-00 все по звонку выключаются (как в фильме "Служебный роман"). Зато в рабочее время сидят не поднимая головы и не дай Бог отойти дольше, чем на 5 минут, и значок в Тимсе станет жёлтым. Просто как роботы.

Я не знаю или тот чувак использовал средства иммитации работы, но знаю программиста, который работал 2 часа в день и очень его напрягло, когда потребовали хотя-бы один день в неделю ездить в офис.

по друге це думка людини яка не бачить різниці розумової праці. чомусь коля вважає, що бажання фізика працювати фізиком, а не мувером, а економіста працювати економістом, а не сантехніком - це якась корона. це про ефективність, на яку до речу США дуже заточені. бо оця спеціалізація вона завжди підвищує загальну ефективність.



я гадаю я міг би працювати й сантехніком, але не дуже якісно, й краще я буду робити речі, які не зробить жоден сантехнік чи електрик.



й ще схоже коля не стикався, як працюють деякі реальні білі комірці в США, а не в російському ОСББ. а саме - 10-12-14 годин на день. 70годинна робоча неділя - є й таке. кажуть, запровадили це хлопці з McKinsey. тут є люди з досвідом роботи в Біг4 - нехай вони скажуть. я наочно бачив, як працюють аудитори. але там не лише роботи. ті ж аудитори стимулюють навчання під час роботи. тому найбільш розумні дійдя до менеджера отримують ACCA, дехто навіть за 3 роки. а це нелегко, навіть просто отримати. ті хто в темі, зрозуміють.



Чувак, что-то перекручиваешь.

Или не разобрался в мировоззрении коли.

Если физик хочет работать физиком, то в США у него все шансы. И экономист экономистом.

Мой, к сожелению, ныне покойный Преподаватель из КИСИ еще в 90-е был приглашен преподавать в Бостон. Долго не соглашался, но потом таки, в очень почтенном возрасте, переехал. Его друзья выложили фото вместе с ним незадолго до смерти.

Я не мог узнать в загорелом стройном хоть и седом человеке, своего сутулого Преподавателя (имено с Большой буквы). Приехал, несколько лет поработал.

Был уже сильно в возрасте.

И экономистам открыта дорога. Вон, Максим работает на американскую компанию уже сколько лет. Жаль, что не послушался меня до войны и не переехал в США. Но у него фетиш - квитка, которую он не мог оставить.

Не всем-же на уголовника-олигарха в Украине работать.

Вот если Инглиш слабоват, то можно на первых порах и в ОСББ поработать.

Пуркуа-бы и не па?

я тобі вже написав - не треба накидати через свої фантомні образи. сходи до лікаря, в США це розповсюджено, розберешся в СВОЇХ проблемах. а то тебе щось українські олігархи аж спати не дають. свого часу довели, що ти збирався шматок не по чину хапанути - буває й на ІВК ти свого часу дуже збудився - але не пояснив, чого так



а ще є мексиканські олігархи



«Тут важен процесс, а не результат.

Особенно в крупных и очень крупных компаниях.

А платят за время.

Вот тебе за время платят? Будь добр изображать что работаешь.

А результат никому нафиг не нуже»

І всі почали обговорювати як сама ефективна економіка світу з самим передовими відкриттями та технологічними/науковими досягненнями тримається на ледарях та неробах.

Якщо б цю дискусію прочитав пан Трамп, який зібрався забрати у України те, що Конгрес виділив, аплодував б стоячі.

Так і сказав би: «Український президент за один візит забирає у ледарів та нероб 60 000 000 000 доларів. То навіщо їх віддааати?»

"Что вижу то пою" (с)

Я не говорю, что они лодыри.

Но реально работает на результат или то, что можно назвать "вкалывает" не очень большая часть населения нейтивов.

При мне был...диалог или перепалка...в американском супермаркете.

Отдел свежих морепродуктов закрывается раньше,чем сам супермаркет.

Уже работники собираются...7.03 рм...подходят два человека и просят достать и взвесить 2х живых лобстеров.

-Sorry, sir, we are off.

-We drove here for almost an hour. Today is my Birthday, we'd like to buy it for our party. Sir, could you give us a favor please?

-Sorry. No.

-Please...

-You are wasting my time!!!!

И подобная ситуация в некогда "русской базе" 14 февраля (День Святого Валентина).

- Відділ вже зачиненний.

-Будь ласка, може ви продасте мені паунд ікри Аляска? Не встиг до восьмої, я дуже вибачаюсь.

-Добре, вам заморожену чи ні?

- Заморожену, будь ласка, дуже дякую.

Аналогично, смотрел интервью бывших предпринимателей из Полтавы, которые после 2014 года переехали в Сан-Хосе, Калихворния.

Сначала муж работал паркетчиком за копейки, потом начал работать по найму сантехником. Потом начал сантехником работать на себя. Открыл свою пламинговую фирму. Всех местных вставил просто тем, что приезжал в любое время, которое удобно КЛИЕНТУ. Надо - после 5, в выходной. Интервью есть на канале вашего бывшего земляка из Днепра koryfan.

В США это большая проблема, что все работают в одно и то-же время и мне, например, чтобы попасть в банк или к врачу или по каким-то своим делам, надо или брать больничный или отпрашиваться с работы без оплаты времени отсутствия или отрабатывать это время потом или брать день в счет отпуска.

Акції компаній, які є у володінні людини, взагалі ніяк не оподатковуються.

Оподатковується - що цілком зрозуміло - прибуток по акціям (якщо він є/був) і тільки якщо ці акції було продано.

Якщо акції не продавалися - то нічого і не оподатковується: просто людина спостерігає, як вона багатіє та багатіє.

Крім того, в пакеті акцій конкретної людини можуть бути як акції , які принесли за час володіння прибуток, так і акції, які принесли збиток.

Тоді людина приймає рішення про продаж збиткових акцій і прибуткових акцій та може вийти на оподаткування в нуль.

Після цього - зазвичай через місяць - «відкупиться» назад - тобто купить таку ж або більшу кількість акцій, які були збитковими - та або відновить їх кількість, або навіть збільшить.

До этого было все ажурно. Верхи пилили, те, кто приблизился к олигархфренам чуствовали себя "попали в струю". Некоторые готовы за них даже на форуме "кровь проливать".

Остальным было сказано "Валите, вы никому не нужны".

Народ это услышал, народ сделал выводы, народ проголосовал ногами. ...До этого было все ажурно. Верхи пилили, те, кто приблизился к олигархфренам. Некоторые готовы за них даже на форуме "кровь проливать".Остальным было сказано "Валите, вы никому не нужны".Народ это услышал, народ сделал выводы, народ проголосовал ногами.

про "попасть в струю" - це ж ти про себе? а коли "струя" закінчилася, а до рук щось прилипло - тоді вже зробив висновки й емігрував? я ж кажу коля, твій шлях - це лише для тебе, інші пересічні так не зроблять



Я никогда не был "в струе".

Если не считать "струей", то, что проработал всю жизнь в сферах строительства и на это пришелся период 2005-2008 гг.

Работал просто не как Болт.

Работал столько сколько надо и выходные и по ночам (даже в Новогоднюю) и делал то, что никто на моих позициях до меня не делал. Я и сейчас делаю то, что до меня никто на этой позиции не делал. И, как мне (как укор) сообщили, на этой позиции мою зарплату платят людям с 20 летним опытом. Ну так и я оверквалифайд для этой позиции.

И один из первых из своих друзей-знакомых открыл свой бизнес и был первым кто это сделал без "крыши". И хватило ума и осторожности избежать внимания таких как твой хозяин. Не всем так повезло. Некоторых искали, некоторых нашли. Некоторых после того, как нашли больше никто никогда не видел.

Чего я никогда не приемлел, после первой своей после института работы, так это "ты давай резултат, а мы тебе сколько-нибудь заплатим". Нет, я должен знать и понимать как от результата для работодателя будет зависеть резултат для меня.

И как гарантировать выполнение работодателем своих обязательств.

Вот и весь секрет.

Ну и оптимально, это когда ты сам, а не какой-то дядя решаешь сколько ты заработал.

Тебе это не понять.

по друге це думка людини яка не бачить різниці розумової праці. чомусь коля вважає, що бажання фізика працювати фізиком, а не мувером, а економіста працювати економістом, а не сантехніком - це якась корона. це про ефективність, на яку до речу США дуже заточені. бо оця спеціалізація вона завжди підвищує загальну ефективність.



я гадаю я міг би працювати й сантехніком, але не дуже якісно, й краще я буду робити речі, які не зробить жоден сантехнік чи електрик.



й ще схоже коля не стикався, як працюють деякі реальні білі комірці в США, а не в російському ОСББ. а саме - 10-12-14 годин на день. 70годинна робоча неділя - є й таке. кажуть, запровадили це хлопці з McKinsey. тут є люди з досвідом роботи в Біг4 - нехай вони скажуть. я наочно бачив, як працюють аудитори. але там не лише роботи. ті ж аудитори стимулюють навчання під час роботи. тому найбільш розумні дійдя до менеджера отримують ACCA, дехто навіть за 3 роки. а це нелегко, навіть просто отримати. ті хто в темі, зрозуміють.



моя особиста думка - коли людина хоче саме ЗАРОБИТИ гроші хоч у нас, хоч за кордоном, то це не про 8годинний робочий день. гадаю, навіть Bolt працював не по 8 годин, просто він робить це на себе емігранти, це одна з причин.по друге це думка людини яка не бачить різниці розумової праці. чомусьвважає, що бажання фізика працювати фізиком, а не мувером, а економіста працювати економістом, а не сантехніком - це якась корона. це про ефективність, на яку до речу США дуже заточені. бо оця спеціалізація вона завжди підвищує загальну ефективність.я гадаю я міг би працювати й сантехніком, але не дуже якісно, й краще я буду робити речі, які не зробить жоден сантехнік чи електрик.й ще схожене стикався, як працюють деякі реальні білі комірці в США, а не в російському ОСББ. а саме - 10-12-14 годин на день. 70годинна робоча неділя - є й таке. кажуть, запровадили це хлопці з McKinsey. тут є люди з досвідом роботи в Біг4 - нехай вони скажуть. я наочно бачив, як працюють аудитори. але там не лише роботи. ті ж аудитори стимулюють навчання під час роботи. тому найбільш розумні дійдя до менеджера отримують ACCA, дехто навіть за 3 роки. а це нелегко, навіть просто отримати. ті хто в темі, зрозуміють.моя особиста думка - коли людина хоче саме ЗАРОБИТИ гроші хоч у нас, хоч за кордоном, то це не про 8годинний робочий день. гадаю, навітьпрацював не по 8 годин, просто він робить це на себе

Чувак, что-то перекручиваешь.

Или не разобрался в мировоззрении коли.

Если физик хочет работать физиком, то в США у него все шансы. И экономист экономистом.

Мой, к сожелению, ныне покойный Преподаватель из КИСИ еще в 90-е был приглашен преподавать в Бостон. Долго не соглашался, но потом таки, в очень почтенном возрасте, переехал. Его друзья выложили фото вместе с ним незадолго до смерти.

Я не мог узнать в загорелом стройном хоть и седом человеке, своего сутулого Преподавателя (имено с Большой буквы). Приехал, несколько лет поработал.

Был уже сильно в возрасте.

И экономистам открыта дорога. Вон, Максим работает на американскую компанию уже сколько лет. Жаль, что не послушался меня до войны и не переехал в США. Но у него фетиш - квитка, которую он не мог оставить.

Не всем-же на уголовника-олигарха в Украине работать.

Вот если Инглиш слабоват, то можно на первых порах и в ОСББ поработать.

Пуркуа-бы и не па?

я тобі вже написав - не треба накидати через свої фантомні образи. сходи до лікаря, в США це розповсюджено, розберешся в СВОЇХ проблемах. а то тебе щось українські олігархи аж спати не дають. свого часу довели, що ти збирався шматок не по чину хапанути - буває й на ІВК ти свого часу дуже збудився - але не пояснив, чого так



а ще є мексиканські олігархи



Чувак, это ты в силу своего менталитета или набрался у своего рабовладельца, решил, что я там что-то "решил хапануты" - это ты разбирайся с какахами в своей голове.

У меня нет ничего в бэкграунде выходящего за пределы закона или совести.

До этого было все ажурно. Верхи пилили, те, кто приблизился к олигархфренам чуствовали себя "попали в струю". Некоторые готовы за них даже на форуме "кровь проливать".

Остальным было сказано "Валите, вы никому не нужны".

Народ это услышал, народ сделал выводы, народ проголосовал ногами. ...До этого было все ажурно. Верхи пилили, те, кто приблизился к олигархфренам. Некоторые готовы за них даже на форуме "кровь проливать".Остальным было сказано "Валите, вы никому не нужны".Народ это услышал, народ сделал выводы, народ проголосовал ногами.

про "попасть в струю" - це ж ти про себе? а коли "струя" закінчилася, а до рук щось прилипло - тоді вже зробив висновки й емігрував? я ж кажу коля, твій шлях - це лише для тебе, інші пересічні так не зроблять



ти на мене не накидай, я заробив менше тебе, але чесніше. по сплаті податків гадаю точно не чіпляйся до інших через свої особисті образи, які виникли на рівному місці, й ми не будемо розбирати, як ти заробляв кошти - з твоїх же слів, треба лиш уважно читати про "попасть в струю" - це ж ти про себе? а коли "струя" закінчилася, а до рук щось прилипло - тоді вже зробив висновки й емігрував? я ж кажу, твій шлях - це лише для тебе, інші пересічні так не зроблятьти на мене не накидай, я заробив менше тебе, але чесніше. по сплаті податків гадаю точноне чіпляйся до інших через свої особисті образи, які виникли на рівному місці, й ми не будемо розбирати, як ти заробляв кошти - з твоїх же слів, треба лиш уважно читати



Я никогда не был "в струе".

Если не считать "струей", то, что проработал всю жизнь в сферах строительства и на это пришелся период 2005-2008 гг.

Работал просто не как Болт.

Работал столько сколько надо и выходные и по ночам (даже в Новогоднюю) и делал то, что никто на моих позициях до меня не делал. Я и сейчас делаю то, что до меня никто на этой позиции не делал. И, как мне (как укор) сообщили, на этой позиции мою зарплату платят людям с 20 летним опытом. Ну так и я оверквалифайд для этой позиции.

И один из первых из своих друзей-знакомых открыл свой бизнес и был первым кто это сделал без "крыши". И хватило ума и осторожности избежать внимания таких как твой хозяин. Не всем так повезло. Некоторых искали, некоторых нашли. Некоторых после того, как нашли больше никто никогда не видел.

Чего я никогда не приемлел, после первой своей после института работы, так это "ты давай резултат, а мы тебе сколько-нибудь заплатим". Нет, я должен знать и понимать как от результата для работодателя будет зависеть резултат для меня.

И как гарантировать выполнение работодателем своих обязательств.

Вот и весь секрет.

Ну и оптимально, это когда ты сам, а не какой-то дядя решаешь сколько ты заработал.

Тебе это не понять.

