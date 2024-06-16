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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2169217021712172
Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 21:50

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  Shaman написав:про "попасть в струю" - це ж ти про себе? а коли "струя" закінчилася, а до рук щось прилипло - тоді вже зробив висновки й емігрував? я ж кажу коля, твій шлях - це лише для тебе, інші пересічні так не зроблять :D

ти на мене не накидай, я заробив менше тебе, але чесніше. по сплаті податків гадаю точно ;) не чіпляйся до інших через свої особисті образи, які виникли на рівному місці, й ми не будемо розбирати, як ти заробляв кошти - з твоїх же слів, треба лиш уважно читати 8)


Я никогда не был "в струе".
Если не считать "струей", то, что проработал всю жизнь в сферах строительства и на это пришелся период 2005-2008 гг.
Работал просто не как Болт.
Работал столько сколько надо и выходные и по ночам (даже в Новогоднюю) и делал то, что никто на моих позициях до меня не делал. Я и сейчас делаю то, что до меня никто на этой позиции не делал. И, как мне (как укор) сообщили, на этой позиции мою зарплату платят людям с 20 летним опытом. Ну так и я оверквалифайд для этой позиции.
И один из первых из своих друзей-знакомых открыл свой бизнес и был первым кто это сделал без "крыши". И хватило ума и осторожности избежать внимания таких как твой хозяин. Не всем так повезло. Некоторых искали, некоторых нашли. Некоторых после того, как нашли больше никто никогда не видел.
Чего я никогда не приемлел, после первой своей после института работы, так это "ты давай резултат, а мы тебе сколько-нибудь заплатим". Нет, я должен знать и понимать как от результата для работодателя будет зависеть резултат для меня.
И как гарантировать выполнение работодателем своих обязательств.
Вот и весь секрет.
Ну и оптимально, это когда ты сам, а не какой-то дядя решаешь сколько ты заработал.
Тебе это не понять.
"Можешь не отвечать" (С)

Та вот теперь жалею, что нужно было на строительный факультет идти, а не механико-машиностроительный. Ипотни одинаково, а на выходе по тем годам в строительстве хоть какой-то движняк был, ну и соответственно перспективы.


Это я еще не занимался всеми любимым тогда спортом - проинвестировать за Хкуе и переуступить за 2-...Х куе.
К счастью, успел перед тем как поезд цен набрать ход проинвестировать пару квартир.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 21:56

  rjkz написав:
  Bolt написав:
  rjkz написав:
Я никогда не был "в струе".
Если не считать "струей", то, что проработал всю жизнь в сферах строительства и на это пришелся период 2005-2008 гг.
Работал просто не как Болт.
Работал столько сколько надо и выходные и по ночам (даже в Новогоднюю) и делал то, что никто на моих позициях до меня не делал. Я и сейчас делаю то, что до меня никто на этой позиции не делал. И, как мне (как укор) сообщили, на этой позиции мою зарплату платят людям с 20 летним опытом. Ну так и я оверквалифайд для этой позиции.
И один из первых из своих друзей-знакомых открыл свой бизнес и был первым кто это сделал без "крыши". И хватило ума и осторожности избежать внимания таких как твой хозяин. Не всем так повезло. Некоторых искали, некоторых нашли. Некоторых после того, как нашли больше никто никогда не видел.
Чего я никогда не приемлел, после первой своей после института работы, так это "ты давай резултат, а мы тебе сколько-нибудь заплатим". Нет, я должен знать и понимать как от результата для работодателя будет зависеть резултат для меня.
И как гарантировать выполнение работодателем своих обязательств.
Вот и весь секрет.
Ну и оптимально, это когда ты сам, а не какой-то дядя решаешь сколько ты заработал.
Тебе это не понять.
"Можешь не отвечать" (С)

Та вот теперь жалею, что нужно было на строительный факультет идти, а не механико-машиностроительный. Ипотни одинаково, а на выходе по тем годам в строительстве хоть какой-то движняк был, ну и соответственно перспективы.


Это я еще не занимался всеми любимым тогда спортом - проинвестировать за Хкуе и переуступить за 2-...Х куе.
К счастью, успел перед тем как поезд цен набрать ход проинвестировать пару квартир.

Не помню, чтобы после окончания полутеха у меня были бабки, чтобы по х куе, куда-либо инвестировать. 😟Так пару соток от зароботков в Польше.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 22:30

  Bolt написав:
  rjkz написав:
  Bolt написав:Та вот теперь жалею, что нужно было на строительный факультет идти, а не механико-машиностроительный. Ипотни одинаково, а на выходе по тем годам в строительстве хоть какой-то движняк был, ну и соответственно перспективы.

Это я еще не занимался всеми любимым тогда спортом - проинвестировать за Хкуе и переуступить за 2-...Х куе.
К счастью, успел перед тем как поезд цен набрать ход проинвестировать пару квартир.

Не помню, чтобы после окончания полутеха у меня были бабки, чтобы по х куе, куда-либо инвестировать. 😟Так пару соток от зароботков в Польше.

люди часто розповідають, які вони власні бізнесмени, але якось пропускають такі собі дрібниці - як то допомога батьків, вдале одруження, спадок та таке інше ;)
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 16 чер, 2024 22:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 чер, 2024 22:32

  Bolt написав:Та вот теперь жалею, что нужно было на строительный факультет идти, а не механико-машиностроительный. Ипотни одинаково, а на выходе по тем годам в строительстве хоть какой-то движняк был, ну и соответственно перспективы.

та й зараз в будівництві гроші є, хоч таких шальних й немає, як раніше. просто на відміну від машинобудування, будівництво працює в нашій країні, а машинобудування жевріє...
Shaman
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  #<1 ... 2169217021712172
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