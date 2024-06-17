Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2170217121722173> Додано: Нед 16 чер, 2024 21:50 Bolt написав: rjkz написав: Shaman написав: про "попасть в струю" - це ж ти про себе? а коли "струя" закінчилася, а до рук щось прилипло - тоді вже зробив висновки й емігрував? я ж кажу коля, твій шлях - це лише для тебе, інші пересічні так не зроблять



ти на мене не накидай, я заробив менше тебе, але чесніше. по сплаті податків гадаю точно не чіпляйся до інших через свої особисті образи, які виникли на рівному місці, й ми не будемо розбирати, як ти заробляв кошти - з твоїх же слів, треба лиш уважно читати про "попасть в струю" - це ж ти про себе? а коли "струя" закінчилася, а до рук щось прилипло - тоді вже зробив висновки й емігрував? я ж кажу, твій шлях - це лише для тебе, інші пересічні так не зроблятьти на мене не накидай, я заробив менше тебе, але чесніше. по сплаті податків гадаю точноне чіпляйся до інших через свої особисті образи, які виникли на рівному місці, й ми не будемо розбирати, як ти заробляв кошти - з твоїх же слів, треба лиш уважно читати



Я никогда не был "в струе".

Если не считать "струей", то, что проработал всю жизнь в сферах строительства и на это пришелся период 2005-2008 гг.

Работал просто не как Болт.

Работал столько сколько надо и выходные и по ночам (даже в Новогоднюю) и делал то, что никто на моих позициях до меня не делал. Я и сейчас делаю то, что до меня никто на этой позиции не делал. И, как мне (как укор) сообщили, на этой позиции мою зарплату платят людям с 20 летним опытом. Ну так и я оверквалифайд для этой позиции.

И один из первых из своих друзей-знакомых открыл свой бизнес и был первым кто это сделал без "крыши". И хватило ума и осторожности избежать внимания таких как твой хозяин. Не всем так повезло. Некоторых искали, некоторых нашли. Некоторых после того, как нашли больше никто никогда не видел.

Чего я никогда не приемлел, после первой своей после института работы, так это "ты давай резултат, а мы тебе сколько-нибудь заплатим". Нет, я должен знать и понимать как от результата для работодателя будет зависеть резултат для меня.

И как гарантировать выполнение работодателем своих обязательств.

Вот и весь секрет.

Ну и оптимально, это когда ты сам, а не какой-то дядя решаешь сколько ты заработал.

Тебе это не понять.

"Можешь не отвечать" (С) Я никогда не был "в струе".Если не считать "струей", то, что проработал всю жизнь в сферах строительства и на это пришелся период 2005-2008 гг.Работал просто не как Болт.Работал столько сколько надо и выходные и по ночам (даже в Новогоднюю) и делал то, что никто на моих позициях до меня не делал. Я и сейчас делаю то, что до меня никто на этой позиции не делал. И, как мне (как укор) сообщили, на этой позиции мою зарплату платят людям с 20 летним опытом. Ну так и я оверквалифайд для этой позиции.И один из первых из своих друзей-знакомых открыл свой бизнес и был первым кто это сделал без "крыши". И хватило ума и осторожности избежать внимания таких как твой хозяин. Не всем так повезло. Некоторых искали, некоторых нашли. Некоторых после того, как нашли больше никто никогда не видел.Чего я никогда не приемлел, после первой своей после института работы, так это "ты давай резултат, а мы тебе сколько-нибудь заплатим". Нет, я должен знать и понимать как от результата для работодателя будет зависеть резултат для меня.И как гарантировать выполнение работодателем своих обязательств.Вот и весь секрет.Ну и оптимально, это когда ты сам, а не какой-то дядя решаешь сколько ты заработал.Тебе это не понять."Можешь не отвечать" (С)

Та вот теперь жалею, что нужно было на строительный факультет идти, а не механико-машиностроительный. ... одинаково, а на выходе по тем годам в строительстве хоть какой-то движняк был, ну и соответственно перспективы. Та вот теперь жалею, что нужно было на строительный факультет идти, а не механико-машиностроительный. ... одинаково, а на выходе по тем годам в строительстве хоть какой-то движняк был, ну и соответственно перспективы.



Это я еще не занимался всеми любимым тогда спортом - проинвестировать за Хкуе и переуступить за 2-...Х куе.

К счастью, успел перед тем как поезд цен набрать ход проинвестировать пару квартир. Это я еще не занимался всеми любимым тогда спортом - проинвестировать за Хкуе и переуступить за 2-...Х куе.К счастью, успел перед тем как поезд цен набрать ход проинвестировать пару квартир. rjkz

Повідомлень: 16762 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8373 раз. Подякували: 5270 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 21:56 rjkz написав: Bolt написав: rjkz написав:

Я никогда не был "в струе".

Если не считать "струей", то, что проработал всю жизнь в сферах строительства и на это пришелся период 2005-2008 гг.

Работал просто не как Болт.

Работал столько сколько надо и выходные и по ночам (даже в Новогоднюю) и делал то, что никто на моих позициях до меня не делал. Я и сейчас делаю то, что до меня никто на этой позиции не делал. И, как мне (как укор) сообщили, на этой позиции мою зарплату платят людям с 20 летним опытом. Ну так и я оверквалифайд для этой позиции.

И один из первых из своих друзей-знакомых открыл свой бизнес и был первым кто это сделал без "крыши". И хватило ума и осторожности избежать внимания таких как твой хозяин. Не всем так повезло. Некоторых искали, некоторых нашли. Некоторых после того, как нашли больше никто никогда не видел.

Чего я никогда не приемлел, после первой своей после института работы, так это "ты давай резултат, а мы тебе сколько-нибудь заплатим". Нет, я должен знать и понимать как от результата для работодателя будет зависеть резултат для меня.

И как гарантировать выполнение работодателем своих обязательств.

Вот и весь секрет.

Ну и оптимально, это когда ты сам, а не какой-то дядя решаешь сколько ты заработал.

Тебе это не понять.

"Можешь не отвечать" (С) Я никогда не был "в струе".Если не считать "струей", то, что проработал всю жизнь в сферах строительства и на это пришелся период 2005-2008 гг.Работал просто не как Болт.Работал столько сколько надо и выходные и по ночам (даже в Новогоднюю) и делал то, что никто на моих позициях до меня не делал. Я и сейчас делаю то, что до меня никто на этой позиции не делал. И, как мне (как укор) сообщили, на этой позиции мою зарплату платят людям с 20 летним опытом. Ну так и я оверквалифайд для этой позиции.И один из первых из своих друзей-знакомых открыл свой бизнес и был первым кто это сделал без "крыши". И хватило ума и осторожности избежать внимания таких как твой хозяин. Не всем так повезло. Некоторых искали, некоторых нашли. Некоторых после того, как нашли больше никто никогда не видел.Чего я никогда не приемлел, после первой своей после института работы, так это "ты давай резултат, а мы тебе сколько-нибудь заплатим". Нет, я должен знать и понимать как от результата для работодателя будет зависеть резултат для меня.И как гарантировать выполнение работодателем своих обязательств.Вот и весь секрет.Ну и оптимально, это когда ты сам, а не какой-то дядя решаешь сколько ты заработал.Тебе это не понять."Можешь не отвечать" (С)

Та вот теперь жалею, что нужно было на строительный факультет идти, а не механико-машиностроительный. ... одинаково, а на выходе по тем годам в строительстве хоть какой-то движняк был, ну и соответственно перспективы. Та вот теперь жалею, что нужно было на строительный факультет идти, а не механико-машиностроительный. ... одинаково, а на выходе по тем годам в строительстве хоть какой-то движняк был, ну и соответственно перспективы.



Это я еще не занимался всеми любимым тогда спортом - проинвестировать за Хкуе и переуступить за 2-...Х куе.

К счастью, успел перед тем как поезд цен набрать ход проинвестировать пару квартир. Это я еще не занимался всеми любимым тогда спортом - проинвестировать за Хкуе и переуступить за 2-...Х куе.К счастью, успел перед тем как поезд цен набрать ход проинвестировать пару квартир.

Не помню, чтобы после окончания полутеха у меня были бабки, чтобы по х куе, куда-либо инвестировать. 😟Так пару соток от зароботков в Польше. Не помню, чтобы после окончания полутеха у меня были бабки, чтобы по х куе, куда-либо инвестировать. 😟Так пару соток от зароботков в Польше. Bolt Повідомлень: 2984 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 22:30 Bolt написав: rjkz написав: Bolt написав: Та вот теперь жалею, что нужно было на строительный факультет идти, а не механико-машиностроительный. ... одинаково, а на выходе по тем годам в строительстве хоть какой-то движняк был, ну и соответственно перспективы. Та вот теперь жалею, что нужно было на строительный факультет идти, а не механико-машиностроительный. ... одинаково, а на выходе по тем годам в строительстве хоть какой-то движняк был, ну и соответственно перспективы.

Это я еще не занимался всеми любимым тогда спортом - проинвестировать за Хкуе и переуступить за 2-...Х куе.

К счастью, успел перед тем как поезд цен набрать ход проинвестировать пару квартир. Это я еще не занимался всеми любимым тогда спортом - проинвестировать за Хкуе и переуступить за 2-...Х куе.К счастью, успел перед тем как поезд цен набрать ход проинвестировать пару квартир.

Не помню, чтобы после окончания полутеха у меня были бабки, чтобы по х куе, куда-либо инвестировать. 😟Так пару соток от зароботков в Польше. Не помню, чтобы после окончания полутеха у меня были бабки, чтобы по х куе, куда-либо инвестировать. 😟Так пару соток от зароботков в Польше.

люди часто розповідають, які вони власні бізнесмени, але якось пропускають такі собі дрібниці - як то допомога батьків, вдале одруження, спадок та таке інше люди часто розповідають, які вони власні бізнесмени, але якось пропускають такі собі дрібниці - як то допомога батьків, вдале одруження, спадок та таке інше Востаннє редагувалось Shaman в Нед 16 чер, 2024 22:32, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 6241 З нами з: 29.09.19 Подякував: 600 раз. Подякували: 1427 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 22:32 Bolt написав: Та вот теперь жалею, что нужно было на строительный факультет идти, а не механико-машиностроительный. ... одинаково, а на выходе по тем годам в строительстве хоть какой-то движняк был, ну и соответственно перспективы. Та вот теперь жалею, что нужно было на строительный факультет идти, а не механико-машиностроительный. ... одинаково, а на выходе по тем годам в строительстве хоть какой-то движняк был, ну и соответственно перспективы.

та й зараз в будівництві гроші є, хоч таких шальних й немає, як раніше. просто на відміну від машинобудування, будівництво працює в нашій країні, а машинобудування жевріє... та й зараз в будівництві гроші є, хоч таких шальних й немає, як раніше. просто на відміну від машинобудування, будівництво працює в нашій країні, а машинобудування жевріє... Shaman

Повідомлень: 6241 З нами з: 29.09.19 Подякував: 600 раз. Подякували: 1427 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 23:00 Shaman написав: Bolt написав: Та вот теперь жалею, что нужно было на строительный факультет идти, а не механико-машиностроительный. ... одинаково, а на выходе по тем годам в строительстве хоть какой-то движняк был, ну и соответственно перспективы. Та вот теперь жалею, что нужно было на строительный факультет идти, а не механико-машиностроительный. ... одинаково, а на выходе по тем годам в строительстве хоть какой-то движняк был, ну и соответственно перспективы.

та й зараз в будівництві гроші є, хоч таких шальних й немає, як раніше. просто на відміну від машинобудування, будівництво працює в нашій країні, а машинобудування жевріє... та й зараз в будівництві гроші є, хоч таких шальних й немає, як раніше. просто на відміну від машинобудування, будівництво працює в нашій країні, а машинобудування жевріє...

Як писав колись відомий у вузьких колах Строімдому Альяк стосовно на кого вчитися:"Хочеш бути в маленькому шоколаді вчись на інженера будівельника будеш щось заробляти в Україні, хочеш бути в великому шоколаді вчись на інженера - механіка, виїжджаї до Німеччини" Недавно дивився на Ютубі відос у чувака кореш на Порші в топових інженерах ЗП під 12 к€, щоправда після податків лишається 7, але теж непогано. Як писав колись відомий у вузьких колах Строімдому Альяк стосовно на кого вчитися:"Хочеш бути в маленькому шоколаді вчись на інженера будівельника будеш щось заробляти в Україні, хочеш бути в великому шоколаді вчись на інженера - механіка, виїжджаї до Німеччини" Недавно дивився на Ютубі відос у чувака кореш на Порші в топових інженерах ЗП під 12 к€, щоправда після податків лишається 7, але теж непогано. Bolt Повідомлень: 2984 З нами з: 09.11.17 Подякував: 17 раз. Подякували: 219 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 чер, 2024 23:02 rjkz написав: Shaman написав: я тобі вже написав - не треба накидати через свої фантомні образи. сходи до лікаря, в США це розповсюджено, розберешся в СВОЇХ проблемах. а то тебе щось українські олігархи аж спати не дають. свого часу довели, що ти збирався шматок не по чину хапанути - буває й на ІВК ти свого часу дуже збудився - але не пояснив, чого так



а ще є мексиканські олігархи



економістом не вийде. точніше економістом вийде, а CFO - маловірогідно. треба хоча б С1, а в багатьох й В2 хромає. в мене теж я тобі вже написав - не треба накидати через свої фантомні образи. сходи до лікаря, в США це розповсюджено, розберешся в СВОЇХ проблемах. а то тебе щось українські олігархи аж спати не дають. свого часу довели, що ти збирався шматок не по чину хапанути - буваєй на ІВК ти свого часу дуже збудився - але не пояснив, чого така ще є мексиканські олігархиекономістом не вийде. точніше економістом вийде, а CFO - маловірогідно. треба хоча б С1, а в багатьох й В2 хромає. в мене теж

Чувак, это ты в силу своего менталитета или набрался у своего рабовладельца, решил, что я там что-то "решил хапануты" - это ты разбирайся с какахами в своей голове.

У меня нет ничего в бэкграунде выходящего за пределы закона или совести.

То, что работал побольше чем Болт и был умней и инициативней и независимей чем ты - ну, сорян. Чувак, это ты в силу своего менталитета или набрался у своего рабовладельца, решил, что я там что-то "решил хапануты" - это ты разбирайся с какахами в своей голове.У меня нет ничего в бэкграунде выходящего за пределы закона или совести.То, что работал побольше чем Болт и был умней и инициативней и независимей чем ты - ну, сорян.

так в нашій країні трохи ширші межі закону та совісті, ніж в тих же США так що не розповідай.



те що ти нахабніший, ніж я, - так. пихатіший - так. що стартові умови кращі - напевне. ініціативніший - може бути. розумніший - навряд чи. в тих питаннях розвитку економіки я знаюся краще за тебе, який окрім свого бізнесу не дуже й бачив інше. звідки таке скособочене уявлення.



ти визначився, чого взагалі на мене кидаєшся? на корону твою не звертаю уваги, вибач - це не до мене. трохи тебе осаджую, коли ти поливаєш брудом всю країну - є таке. коли в тебе молочні реки виходять з кисільних берегів - теж натякаю, що треба трохи рівень розповідей зменшити



на Ахметова не працюю. так намагався потрапити, але не склалося. багато адекватних людей там працює. те, що ти так переймаєшся через людину, яка навіть не знає про твоє існування - це до лікаря, вже казав. в США таких лікарів багато. й все-таки, якщо ти так переймаєшся через РЛА, то чого мовчиш про ІВК - аж цікаво, тут що? так в нашій країні трохи ширші межі закону та совісті, ніж в тих же СШАтак що не розповідай.те що ти нахабніший, ніж я, - так. пихатіший - так. що стартові умови кращі - напевне. ініціативніший - може бути. розумніший - навряд чи. в тих питаннях розвитку економіки я знаюся краще за тебе, який окрім свого бізнесу не дуже й бачив інше. звідки таке скособочене уявлення.ти визначився, чого взагалі на мене кидаєшся? на корону твою не звертаю уваги, вибач - це не до мене. трохи тебе осаджую, коли ти поливаєш брудом всю країну - є таке. коли в тебе молочні реки виходять з кисільних берегів - теж натякаю, що треба трохи рівень розповідей зменшитина Ахметова не працюю. так намагався потрапити, але не склалося. багато адекватних людей там працює. те, що ти так переймаєшся через людину, яка навіть не знає про твоє існування - це до лікаря, вже казав. в США таких лікарів багато. й все-таки, якщо ти так переймаєшся через РЛА, то чого мовчиш про ІВК - аж цікаво, тут що? Shaman

Повідомлень: 6241 З нами з: 29.09.19 Подякував: 600 раз. Подякували: 1427 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2024 17:09 Re: Еміграція, заробітчанство https://www.pravda.com.ua/articles/2024/06/15/7460817/

Фактично держава підштовхує українського громадянина до вибору: або якнайшвидше повернутися в Україну і поповнити наш мобілізаційний ресурс, або розірвати всі зв'язки з Україною. Йому дають зрозуміти, що його перебування поза Батьківщиною ненормальне, навіть якщо він живе та працює за кордоном понад 20 років. А якщо український чоловік не хоче повертатися, то як представник діаспори він Україні не потрібен.



Відверто кажучи, вітчизняні експерименти воєнного часу ближчі не до ізраїльського, а до радянського досвіду.



Саме СРСР розглядав закриття кордонів як незамінний інструмент контролю за власними підданими. Саме СРСР вважав, що радянський громадянин повинен жити в Радянському Союзі – за винятком тих випадків, коли держава сама направляла його за кордон для важливої ​​та потрібної роботи.



Якщо ж радянський громадянин бажав залишити Батьківщину у пошуках кращого життя, він автоматично ставав відщепенцем і зрадником. І жодної радянської діаспори за кордоном не могло бути за визначенням: діаспора могла бути лише антирадянською. Цікава стаття BIGor

Повідомлень: 9001 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1349 раз. Подякували: 1740 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2024 20:27 На жаль "Українська еміграція" - це факт.

Феномен української еміграції та діаспори як частини світового українства є унікальним явищем культури й історії України (З Вікіпедії).

Раніше Історики виділяли 4 хвилі еміграції - зараз додали вже п"яту хвилю - надсучаснішу - і мабуть вона наймасштабніша.



Першим з моєї родині з вимушеної еміграції в Україну повернувся мій рідний дядько - рідний брат мами. Під час Другої світової війни 15-ти річний парубок хотів врятуватися тим, що перепливе Дніпро в районі старовинної фортеці "Кодак" - тоді ДніпроГЕС було підірвано - сивий Дніпро прийняв свій історичний вигляд - знамениті пороги були вище цього міста та парубку Івану здавалося, шо зможе переплисти.

Він вночі (!) доплив до середини Дніпра - далі чи сил не вистачило, чи злякався, розвернувся та приплив до мами та батька.

Після цього німці впіймали хлопця та відправили в Німеччину працювати у фермерів.

Як це не дивно, але як зараз Німеччина забезпечила українцям найкращий прихисток - так і тоді в делекі роки ДСВ парубок працював у німецьких фермерів (сам-то із села то все получалося) та жив на фермі у хазяїв. Все було нормально.

Після закінчення війни повернувся додому - в Україну.



Так що все буде. Просто не відразу. akurt

Повідомлень: 9765 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3617 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2024 20:57 Еміграція, заробітчанство



News from USA



Вже майже звична історія відбулася 16 червня 2024 року в місті New York.

Рейсами з Анталії в Нью Йорк (в США) за програмою U4U прибула родина батько+мати+ 3 дітей.



Я спитав про перші враження:

- Шок. І невідомість. Стрес був великий і страх, щоб не повернули після 16 годин перельоту, де діти дуже втомлені були, але все Слава Богу... Скількі всього треба. Починаємо своє життя з початку.

- Не ви перші... akurt

Повідомлень: 9765 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3617 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2024 21:12 Re: Еміграція, заробітчанство А мене сьогодні вразила наша студентка (закінчила 4 курс), яку сьогодні на захисті роботи бакалавра розповіла що і так в житті буває, що хтось їде проти течії.

Поїхала в США по U4U 1.5 роки тому, там в неї є n-рідна сестра, в якої вона наче і жила десь в Техасі. А вияснилось, що вона виїхала із США в Мексику, місто Монтерей, і працює на заводі Jabil, бо в колись в Ужгороді проходила практику на заводі Jabil...

І це маючи на момент виїзду сертифікат С1 з Англійської мови і не знаючи ні слов Іспанської. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 17 чер, 2024 21:30, всього редагувалось 2 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3294 З нами з: 29.07.22 Подякував: 577 раз. Подякували: 419 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2170217121722173> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Кочевник Дюрі-бачі і 3 гостейМодератори: Faceless