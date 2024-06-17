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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2170217121722173
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 21:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Поїхала в США по U4U 1.5 роки тому, там в неї є n-рідна сестра, в якої вона наче і жила десь в Техасі. А вияснилось, що вона виїхала із США в Мексику,

Она, так просто, не сможет вернуться в США. Въезд по U4U не допускает выезда.
TUR
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 21:49

Re: Еміграція, заробітчанство

І ще мене вразило, що "Тупі американські чиновники пів року не могли дати довідку, без якої не беруть на жодну роботу, а мексиканці все за 2 тижні рішили (с)"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 23:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:Там весь проект 5 человек. 1 на железе, 2 синьера, 1 мидл и 1 обезьянка-тестировщик. Ну как бы и этого было достаточно, мы все сделали и все работает.

Тут дебіл менеджер (який певно не чув нічого про риск-менеджмент). Всі знання мають дублюватися в проекті. Навіть в мене в армії все критичне задубльовано 2-3 сержантами.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 00:16

  Denik написав:
  slonomag написав:Там весь проект 5 человек. 1 на железе, 2 синьера, 1 мидл и 1 обезьянка-тестировщик. Ну как бы и этого было достаточно, мы все сделали и все работает.

Тут дебіл менеджер (який певно не чув нічого про риск-менеджмент). Всі знання мають дублюватися в проекті. Навіть в мене в армії все критичне задубльовано 2-3 сержантами.

Сержантами с высшим техническим(и лучше связанным с электроникой и IT) образованием, но волею очередного министра обороны, всё порезавшего и сократившего, пролетевшими мимо военки в 19-21?
барабашов
 
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  #<1 ... 2170217121722173
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