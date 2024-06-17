Она, так просто, не сможет вернуться в США. Въезд по U4U не допускает выезда.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 21:29
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 17 чер, 2024 21:49
Re: Еміграція, заробітчанство
І ще мене вразило, що "Тупі американські чиновники пів року не могли дати довідку, без якої не беруть на жодну роботу, а мексиканці все за 2 тижні рішили (с)"
Додано: Пон 17 чер, 2024 23:36
Re: Еміграція, заробітчанство
Тут дебіл менеджер (який певно не чув нічого про риск-менеджмент). Всі знання мають дублюватися в проекті. Навіть в мене в армії все критичне задубльовано 2-3 сержантами.
Додано: Вів 18 чер, 2024 00:16
Сержантами с высшим техническим(и лучше связанным с электроникой и IT) образованием, но волею очередного министра обороны, всё порезавшего и сократившего, пролетевшими мимо военки в 19-21?
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