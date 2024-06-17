Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2170217121722173 Додано: Пон 17 чер, 2024 21:29 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Поїхала в США по U4U 1.5 роки тому, там в неї є n-рідна сестра, в якої вона наче і жила десь в Техасі. А вияснилось, що вона виїхала із США в Мексику, Поїхала в США по U4U 1.5 роки тому, там в неї є n-рідна сестра, в якої вона наче і жила десь в Техасі. А вияснилось, що вона виїхала із США в Мексику,

Она, так просто, не сможет вернуться в США. Въезд по U4U не допускает выезда. Она, так просто, не сможет вернуться в США. Въезд по U4U не допускает выезда. TUR

Повідомлень: 142 З нами з: 05.04.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 46 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2024 21:49 Re: Еміграція, заробітчанство І ще мене вразило, що "Тупі американські чиновники пів року не могли дати довідку, без якої не беруть на жодну роботу, а мексиканці все за 2 тижні рішили (с)" Дюрі-бачі

Повідомлень: 3294 З нами з: 29.07.22 Подякував: 577 раз. Подякували: 420 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2024 23:36 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Там весь проект 5 человек. 1 на железе, 2 синьера, 1 мидл и 1 обезьянка-тестировщик. Ну как бы и этого было достаточно, мы все сделали и все работает. Там весь проект 5 человек. 1 на железе, 2 синьера, 1 мидл и 1 обезьянка-тестировщик. Ну как бы и этого было достаточно, мы все сделали и все работает.

Тут дебіл менеджер (який певно не чув нічого про риск-менеджмент). Всі знання мають дублюватися в проекті. Навіть в мене в армії все критичне задубльовано 2-3 сержантами. Тут дебіл менеджер (який певно не чув нічого про риск-менеджмент). Всі знання мають дублюватися в проекті. Навіть в мене в армії все критичне задубльовано 2-3 сержантами. Denik Повідомлень: 3173 З нами з: 23.02.09 Подякував: 656 раз. Подякували: 1137 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2024 00:16 Denik написав: slonomag написав: Там весь проект 5 человек. 1 на железе, 2 синьера, 1 мидл и 1 обезьянка-тестировщик. Ну как бы и этого было достаточно, мы все сделали и все работает. Там весь проект 5 человек. 1 на железе, 2 синьера, 1 мидл и 1 обезьянка-тестировщик. Ну как бы и этого было достаточно, мы все сделали и все работает.

Тут дебіл менеджер (який певно не чув нічого про риск-менеджмент). Всі знання мають дублюватися в проекті. Навіть в мене в армії все критичне задубльовано 2-3 сержантами. Тут дебіл менеджер (який певно не чув нічого про риск-менеджмент). Всі знання мають дублюватися в проекті. Навіть в мене в армії все критичне задубльовано 2-3 сержантами.

Сержантами с высшим техническим(и лучше связанным с электроникой и IT) образованием, но волею очередного министра обороны, всё порезавшего и сократившего, пролетевшими мимо военки в 19-21? Сержантами с высшим техническим(и лучше связанным с электроникой и IT) образованием, но волею очередного министра обороны, всё порезавшего и сократившего, пролетевшими мимо военки в 19-21? барабашов Повідомлень: 4141 З нами з: 16.06.15 Подякував: 276 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2170217121722173 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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