Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2170217121722173 Додано: Пон 17 чер, 2024 21:29 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Поїхала в США по U4U 1.5 роки тому, там в неї є n-рідна сестра, в якої вона наче і жила десь в Техасі. А вияснилось, що вона виїхала із США в Мексику, Поїхала в США по U4U 1.5 роки тому, там в неї є n-рідна сестра, в якої вона наче і жила десь в Техасі. А вияснилось, що вона виїхала із США в Мексику,

Она, так просто, не сможет вернуться в США. Въезд по U4U не допускает выезда. Она, так просто, не сможет вернуться в США. Въезд по U4U не допускает выезда. TUR

Повідомлень: 142 З нами з: 05.04.19 Подякував: 9 раз. Подякували: 46 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2024 21:49 Re: Еміграція, заробітчанство І ще мене вразило, що "Тупі американські чиновники пів року не могли дати довідку, без якої не беруть на жодну роботу, а мексиканці все за 2 тижні рішили (с)" Дюрі-бачі

Повідомлень: 3295 З нами з: 29.07.22 Подякував: 577 раз. Подякували: 420 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 17 чер, 2024 23:36 Re: Еміграція, заробітчанство slonomag написав: Там весь проект 5 человек. 1 на железе, 2 синьера, 1 мидл и 1 обезьянка-тестировщик. Ну как бы и этого было достаточно, мы все сделали и все работает. Там весь проект 5 человек. 1 на железе, 2 синьера, 1 мидл и 1 обезьянка-тестировщик. Ну как бы и этого было достаточно, мы все сделали и все работает.

Тут дебіл менеджер (який певно не чув нічого про риск-менеджмент). Всі знання мають дублюватися в проекті. Навіть в мене в армії все критичне задубльовано 2-3 сержантами. Тут дебіл менеджер (який певно не чув нічого про риск-менеджмент). Всі знання мають дублюватися в проекті. Навіть в мене в армії все критичне задубльовано 2-3 сержантами. Denik Повідомлень: 3173 З нами з: 23.02.09 Подякував: 656 раз. Подякували: 1137 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2024 08:24 Denik написав: slonomag написав: Там весь проект 5 человек. 1 на железе, 2 синьера, 1 мидл и 1 обезьянка-тестировщик. Ну как бы и этого было достаточно, мы все сделали и все работает. Там весь проект 5 человек. 1 на железе, 2 синьера, 1 мидл и 1 обезьянка-тестировщик. Ну как бы и этого было достаточно, мы все сделали и все работает.

Тут дебіл менеджер (який певно не чув нічого про риск-менеджмент). Всі знання мають дублюватися в проекті. Навіть в мене в армії все критичне задубльовано 2-3 сержантами. Тут дебіл менеджер (який певно не чув нічого про риск-менеджмент). Всі знання мають дублюватися в проекті. Навіть в мене в армії все критичне задубльовано 2-3 сержантами.

І де знайти (і скільки їм заплатити) стільки сінйорів-помідорів на всі руки майстрів що кожну китайську блоху бе

На словах, у кожного прапорщика успішні долярчики можуть замінити одне одного із дабл резервуванням в копанні окопів та носінні "кабанчиків". І де знайти (і скільки їм заплатити) стільки сінйорів-помідорів на всі руки майстрів що кожну китайську блоху беНа словах, у кожного прапорщика успішні долярчики можуть замінити одне одного із дабл резервуванням в копанні окопів та носінні "кабанчиків". flyman

Повідомлень: 35370 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1584 раз. Подякували: 2777 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2024 15:20 Re: Еміграція, заробітчанство

Я з Канади.

Це жахливо, що розумні доводи і аргументи готові слухати дуже маленька частина людей. Збирати допомогу Україні в нас, в Канаді, стає все важче і важче. Ладно, канадійці, в них перша хвиля пройшла, але ж приїхало багато українців, і їм - в першу чергу пофіг! Гризуться, пліткують, заздрять і , основна риса, - знецінюють. Та хоч би акції підтримували своєю присутністю!! Ні. Шукають ворогів серед своїх, купують кацaпcьку гречку , і сидять в рузькомовних місцевих групах. Я разом з Аркадієм, злюсь - війна триває! А натомість рожеві поні переважають

так що приклади пана Akurta, на жаль, підтверджуються... зустрів таку цитатутак що приклади панаa, на жаль, підтверджуються... Shaman

Повідомлень: 6243 З нами з: 29.09.19 Подякував: 600 раз. Подякували: 1427 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 чер, 2024 15:24 Denik написав: slonomag написав: Там весь проект 5 человек. 1 на железе, 2 синьера, 1 мидл и 1 обезьянка-тестировщик. Ну как бы и этого было достаточно, мы все сделали и все работает. Там весь проект 5 человек. 1 на железе, 2 синьера, 1 мидл и 1 обезьянка-тестировщик. Ну как бы и этого было достаточно, мы все сделали и все работает.

Тут дебіл менеджер (який певно не чув нічого про риск-менеджмент). Всі знання мають дублюватися в проекті. Навіть в мене в армії все критичне задубльовано 2-3 сержантами. Тут дебіл менеджер (який певно не чув нічого про риск-менеджмент). Всі знання мають дублюватися в проекті. Навіть в мене в армії все критичне задубльовано 2-3 сержантами.

мають. але в житті буває по-різному мають. але в житті буває по-різному Shaman

Повідомлень: 6243 З нами з: 29.09.19 Подякував: 600 раз. Подякували: 1427 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата #<1 ... 2170217121722173 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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