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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 чер, 2024 21:29
Дюрі-бачі написав:
Поїхала в США по U4U 1.5 роки тому, там в неї є n-рідна сестра, в якої вона наче і жила десь в Техасі. А вияснилось, що вона виїхала із США в Мексику,
Она, так просто, не сможет вернуться в США. Въезд по U4U не допускает выезда.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 21:49
І ще мене вразило, що "Тупі американські чиновники пів року не могли дати довідку, без якої не беруть на жодну роботу, а мексиканці все за 2 тижні рішили (с)"
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Додано: Пон 17 чер, 2024 23:36
slonomag написав:
Там весь проект 5 человек. 1 на железе, 2 синьера, 1 мидл и 1 обезьянка-тестировщик. Ну как бы и этого было достаточно, мы все сделали и все работает.
Тут дебіл менеджер (який певно не чув нічого про риск-менеджмент). Всі знання мають дублюватися в проекті. Навіть в мене в армії все критичне задубльовано 2-3 сержантами.
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Додано: Вів 18 чер, 2024 08:24
Denik написав: slonomag написав:
Там весь проект 5 человек. 1 на железе, 2 синьера, 1 мидл и 1 обезьянка-тестировщик. Ну как бы и этого было достаточно, мы все сделали и все работает.
Тут дебіл менеджер (який певно не чув нічого про риск-менеджмент). Всі знання мають дублюватися в проекті. Навіть в мене в армії все критичне задубльовано 2-3 сержантами.
І де знайти (і скільки їм заплатити) стільки сінйорів-помідорів на всі руки майстрів що кожну китайську блоху бе
На словах, у кожного прапорщика успішні долярчики можуть замінити одне одного із дабл резервуванням в копанні окопів та носінні "кабанчиків".
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Додано: Вів 18 чер, 2024 15:20
зустрів таку цитату
Я з Канади.
Це жахливо, що розумні доводи і аргументи готові слухати дуже маленька частина людей. Збирати допомогу Україні в нас, в Канаді, стає все важче і важче. Ладно, канадійці, в них перша хвиля пройшла, але ж приїхало багато українців, і їм - в першу чергу пофіг! Гризуться, пліткують, заздрять і , основна риса, - знецінюють. Та хоч би акції підтримували своєю присутністю!! Ні. Шукають ворогів серед своїх, купують кацaпcьку гречку , і сидять в рузькомовних місцевих групах. Я разом з Аркадієм, злюсь - війна триває! А натомість рожеві поні переважають
так що приклади пана Akurt
a, на жаль, підтверджуються...
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Додано: Вів 18 чер, 2024 15:24
Denik написав: slonomag написав:
Там весь проект 5 человек. 1 на железе, 2 синьера, 1 мидл и 1 обезьянка-тестировщик. Ну как бы и этого было достаточно, мы все сделали и все работает.
Тут дебіл менеджер (який певно не чув нічого про риск-менеджмент). Всі знання мають дублюватися в проекті. Навіть в мене в армії все критичне задубльовано 2-3 сержантами.
мають. але в житті буває по-різному
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