Додано: Сер 19 чер, 2024 11:58

Якби ви знали, паничі,

Де люде плачуть живучи,

То ви б елегій не творили

Та марне Бога б не хвалили,

На наші сльози сміючись.

За що, не знаю, називають

Хатину в гаї тихим раєм.

Я в хаті мучився колись…

(Шевченко)



Пройшло вже 4 місяці з початку соціального експерименту родини моєї племінниці, які відбули на нове життя в Канаду.



Все, як у Шевченка: РаЙ, в якому МУЧАЮТЬСЯ.



Позитивний бік:

- умови життя, про які в саоі 40 років і не мріяли, проживаючи в 3-к квартирі, які подарували на весілля батьки чоловіка (тобто квартира «дармова», не зароблена). Квартирі вже 13 років, і вже виглядає дуже застарілою: як батьки зробили там стильний на той час ремонт та завезли стильні непогані меблі: так нічого «молодята» і не робили, крім секасу.

В Канаді дворівнева сучасна квартира з власним подвірʼям для ранішньої кави. Деревʼяна натуральна підлога, сходи на другий поверх, повністю мебльована безкоштовно всім новим та з новою побутовою технікою. В оренді.

- поруч чудові парки з річкою та озером. Спортивно тренувальний центр з плавальним басейном (безкоштовно),

- поруч чудова школа для двох синів (англійська мов навчання), школа така, що діти не їдуть, а бігають до дверей.

- безкоштовні щоденні курси англійської мови (безкоштовно);

- відсутність будь-яких проблем з харчуванням родини;

- отримали соціальну допомог від Уряду Канади в сумі 2200 С$ щомісяця. Це повністю покриває оренду квартири та комунальні послуги. Та ц харчування більшою мірою.

- безкоштовне медичне обслуговування в тому числі стоматологія (у племінниці та одного із синів виявили карієс та зараз лікують).

- купа чудових нових знайомств (із застереженням не спілкуватися з тими, хто приїхав 2 роки тому - там «особливий контингент» (збірна команда не з України, а з усіх країн Європи, в тому числі «хитропопі» з Криму та з росііі (українці).)



Негатив; роботу не можуть знайти ніяку, при тому що вже розробили та надіслали 100500 резюме та відвідали 100500 підприємств.



На сьогодні є один варіант: робота на фабриці, на яку треба добиратися більше 3-х годин в один бік.



Роздумують, чи не купити авто та їздити вдвох на одну і ту саму фабрику - тоді б воно мало б якийсь економічний ефект.

Ось такі справи, малята: чистий експеримент!

Мої родичі.

В принципі я нічого іншого не чекав: в свої 40 років немає ні дипломів, ні освіти, ні сертифікатів, ні пристойної професії.

А Канаду не одуриш.