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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2171217221732174>
Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 21:29

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Поїхала в США по U4U 1.5 роки тому, там в неї є n-рідна сестра, в якої вона наче і жила десь в Техасі. А вияснилось, що вона виїхала із США в Мексику,

Она, так просто, не сможет вернуться в США. Въезд по U4U не допускает выезда.
TUR
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 21:49

Re: Еміграція, заробітчанство

І ще мене вразило, що "Тупі американські чиновники пів року не могли дати довідку, без якої не беруть на жодну роботу, а мексиканці все за 2 тижні рішили (с)"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 23:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:Там весь проект 5 человек. 1 на железе, 2 синьера, 1 мидл и 1 обезьянка-тестировщик. Ну как бы и этого было достаточно, мы все сделали и все работает.

Тут дебіл менеджер (який певно не чув нічого про риск-менеджмент). Всі знання мають дублюватися в проекті. Навіть в мене в армії все критичне задубльовано 2-3 сержантами.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 08:24

  Denik написав:
  slonomag написав:Там весь проект 5 человек. 1 на железе, 2 синьера, 1 мидл и 1 обезьянка-тестировщик. Ну как бы и этого было достаточно, мы все сделали и все работает.

Тут дебіл менеджер (який певно не чув нічого про риск-менеджмент). Всі знання мають дублюватися в проекті. Навіть в мене в армії все критичне задубльовано 2-3 сержантами.

І де знайти (і скільки їм заплатити) стільки сінйорів-помідорів на всі руки майстрів що кожну китайську блоху бе
На словах, у кожного прапорщика успішні долярчики можуть замінити одне одного із дабл резервуванням в копанні окопів та носінні "кабанчиків".
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 15:20

Re: Еміграція, заробітчанство

зустрів таку цитату
Я з Канади.
Це жахливо, що розумні доводи і аргументи готові слухати дуже маленька частина людей. Збирати допомогу Україні в нас, в Канаді, стає все важче і важче. Ладно, канадійці, в них перша хвиля пройшла, але ж приїхало багато українців, і їм - в першу чергу пофіг! Гризуться, пліткують, заздрять і , основна риса, - знецінюють. Та хоч би акції підтримували своєю присутністю!! Ні. Шукають ворогів серед своїх, купують кацaпcьку гречку , і сидять в рузькомовних місцевих групах. Я разом з Аркадієм, злюсь - війна триває! А натомість рожеві поні переважають

так що приклади пана Akurta, на жаль, підтверджуються...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 15:24

  Denik написав:
  slonomag написав:Там весь проект 5 человек. 1 на железе, 2 синьера, 1 мидл и 1 обезьянка-тестировщик. Ну как бы и этого было достаточно, мы все сделали и все работает.

Тут дебіл менеджер (який певно не чув нічого про риск-менеджмент). Всі знання мають дублюватися в проекті. Навіть в мене в армії все критичне задубльовано 2-3 сержантами.

мають. але в житті буває по-різному :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 11:58

Якби ви знали, паничі,
Де люде плачуть живучи,
То ви б елегій не творили
Та марне Бога б не хвалили,
На наші сльози сміючись.
За що, не знаю, називають
Хатину в гаї тихим раєм.
Я в хаті мучився колись…
(Шевченко)

Пройшло вже 4 місяці з початку соціального експерименту родини моєї племінниці, які відбули на нове життя в Канаду.

Все, як у Шевченка: РаЙ, в якому МУЧАЮТЬСЯ.

Позитивний бік:
- умови життя, про які в саоі 40 років і не мріяли, проживаючи в 3-к квартирі, які подарували на весілля батьки чоловіка (тобто квартира «дармова», не зароблена). Квартирі вже 13 років, і вже виглядає дуже застарілою: як батьки зробили там стильний на той час ремонт та завезли стильні непогані меблі: так нічого «молодята» і не робили, крім секасу.
В Канаді дворівнева сучасна квартира з власним подвірʼям для ранішньої кави. Деревʼяна натуральна підлога, сходи на другий поверх, повністю мебльована безкоштовно всім новим та з новою побутовою технікою. В оренді.
- поруч чудові парки з річкою та озером. Спортивно тренувальний центр з плавальним басейном (безкоштовно),
- поруч чудова школа для двох синів (англійська мов навчання), школа така, що діти не їдуть, а бігають до дверей.
- безкоштовні щоденні курси англійської мови (безкоштовно);
- відсутність будь-яких проблем з харчуванням родини;
- отримали соціальну допомог від Уряду Канади в сумі 2200 С$ щомісяця. Це повністю покриває оренду квартири та комунальні послуги. Та ц харчування більшою мірою.
- безкоштовне медичне обслуговування в тому числі стоматологія (у племінниці та одного із синів виявили карієс та зараз лікують).
- купа чудових нових знайомств (із застереженням не спілкуватися з тими, хто приїхав 2 роки тому - там «особливий контингент» (збірна команда не з України, а з усіх країн Європи, в тому числі «хитропопі» з Криму та з росііі (українці).)

Негатив; роботу не можуть знайти ніяку, при тому що вже розробили та надіслали 100500 резюме та відвідали 100500 підприємств.

На сьогодні є один варіант: робота на фабриці, на яку треба добиратися більше 3-х годин в один бік.

Роздумують, чи не купити авто та їздити вдвох на одну і ту саму фабрику - тоді б воно мало б якийсь економічний ефект.
Ось такі справи, малята: чистий експеримент!
Мої родичі.
В принципі я нічого іншого не чекав: в свої 40 років немає ні дипломів, ні освіти, ні сертифікатів, ні пристойної професії.
А Канаду не одуриш.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 12:47

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:Якби ви знали, паничі,
Де люде плачуть живучи,
То ви б елегій не творили
Та марне Бога б не хвалили,
На наші сльози сміючись.
За що, не знаю, називають
Хатину в гаї тихим раєм.
Я в хаті мучився колись…
(Шевченко)

Пройшло вже 4 місяці з початку соціального експерименту родини моєї племінниці, які відбули на нове життя в Канаду.

Все, як у Шевченка: РаЙ, в якому МУЧАЮТЬСЯ.

Позитивний бік:
- умови життя, про які в саоі 40 років і не мріяли, проживаючи в 3-к квартирі, які подарували на весілля батьки чоловіка (тобто квартира «дармова», не зароблена). Квартирі вже 13 років, і вже виглядає дуже застарілою: як батьки зробили там стильний на той час ремонт та завезли стильні непогані меблі: так нічого «молодята» і не робили, крім секасу.
В Канаді дворівнева сучасна квартира з власним подвірʼям для ранішньої кави. Деревʼяна натуральна підлога, сходи на другий поверх, повністю мебльована безкоштовно всім новим та з новою побутовою технікою. В оренді.
- поруч чудові парки з річкою та озером. Спортивно тренувальний центр з плавальним басейном (безкоштовно),
- поруч чудова школа для двох синів (англійська мов навчання), школа така, що діти не їдуть, а бігають до дверей.
- безкоштовні щоденні курси англійської мови (безкоштовно);
- відсутність будь-яких проблем з харчуванням родини;
- отримали соціальну допомог від Уряду Канади в сумі 2200 С$ щомісяця. Це повністю покриває оренду квартири та комунальні послуги. Та ц харчування більшою мірою.
- безкоштовне медичне обслуговування в тому числі стоматологія (у племінниці та одного із синів виявили карієс та зараз лікують).
- купа чудових нових знайомств (із застереженням не спілкуватися з тими, хто приїхав 2 роки тому - там «особливий контингент» (збірна команда не з України, а з усіх країн Європи, в тому числі «хитропопі» з Криму та з росііі (українці).)

Негатив; роботу не можуть знайти ніяку, при тому що вже розробили та надіслали 100500 резюме та відвідали 100500 підприємств.

На сьогодні є один варіант: робота на фабриці, на яку треба добиратися більше 3-х годин в один бік.

Роздумують, чи не купити авто та їздити вдвох на одну і ту саму фабрику - тоді б воно мало б якийсь економічний ефект.
Ось такі справи, малята: чистий експеримент!
Мої родичі.
В принципі я нічого іншого не чекав: в свої 40 років немає ні дипломів, ні освіти, ні сертифікатів, ні пристойної професії.
А Канаду не одуриш.
Тобто та дворівнева квартира то тимчасово надане житло як біженцям. Вони вочевидь таку не те що купити, навіть орендувати не змогли б. І така халява ненадовго.
То ж хай насолоджуються, поки можна
"Так буде не завжди"(С)
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 13:17

Та квартира в оренді. Тобто її НЕ надавали безкоштовно як біженцям.
Якщо обʼєктивно то вони зараз живуть в умовах на порядок кращій, ніж взагалі жили в своєму житті.
А ось роботу не знайшли ніяку.
«Ніяку» від слова «зовсім».
Зараз ходять на всілякі безкоштовні курси в тому числі англійська) та по лікарям.
Чого і не лікувати зуби, коли безкоштовно.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 13:27

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:Та квартира в оренді. Тобто її НЕ надавали безкоштовно як біженцям.
Якщо обʼєктивно то вони зараз живуть в умовах на порядок кращій, ніж взагалі жили в своєму житті.
А ось роботу не знайшли ніяку.
«Ніяку» від слова «зовсім».
Зараз ходять на всілякі безкоштовні курси в тому числі англійська) та по лікарям.
Чого і не лікувати зуби, коли безкоштовно.
Якщо роботи немає, з чого вони її арендують? З заощаджень?
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