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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2171217221732174
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 13:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Якщо роботи немає, з чого вони її арендують? З заощаджень?

Це гарне питання. Закордоном є такий ньоанс, що нема "батьківської хати" куди можна вернутися на час безкоштовно пожити. Тому має бути постійний дохід більший ніж місячний орендний платіж.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 13:47

Re: Еміграція, заробітчанство

BIGor написав:
  Faceless написав:Якщо роботи немає, з чого вони її арендують? З заощаджень?

Це гарне питання. Закордоном є такий ньоанс, що нема "батьківської хати" куди можна вернутися на час безкоштовно пожити. Тому має бути постійний дохід більший ніж місячний орендний платіж.
Ну ще може бути заощаджень кілька десятків тисяч дол щороку на оренду, але це не дуже в'яжеться з описом сім'ї, якій їх квартиру в Україні забезпечили батьки, а самі не були в змозі навіть підтримувати стан власного житла.
Faceless
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