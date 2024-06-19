Це гарне питання. Закордоном є такий ньоанс, що нема "батьківської хати" куди можна вернутися на час безкоштовно пожити. Тому має бути постійний дохід більший ніж місячний орендний платіж.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 13:39
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 19 чер, 2024 13:47
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну ще може бути заощаджень кілька десятків тисяч дол щороку на оренду, але це не дуже в'яжеться з описом сім'ї, якій їх квартиру в Україні забезпечили батьки, а самі не були в змозі навіть підтримувати стан власного житла.
Додано: Сер 19 чер, 2024 15:00
Правильне запитання. Цікава арифметика.
1. Перші два тижня жили в готелі - безкоштовно - програма Уряду.
2. Другий тиждень чи два жили в готелі за свої гроші. Умовно свої, бо отримали за програмою CUAET одноразову допомогу в сумі 3000+3000+1500+1500=9000 С$.
3. Шукали всі ці тижні квартиру (в тому числі слухаючи поради всіляких дурнів), а в результаті найкращою виявилася та квартира, яку знайшли ще в перший день пошуків: 3-к двохрівнева з власним маленьким газоном та альтанкою. Якщо не помиляюся, 1700 С$+оплата електрики.
Ось вже маємо відповідь на запитання, навіщо брали квартиру в оренду: так не жити ж за ті самі гроші в готельному номері вчотирьох…
Крім того, одноразової допомоги теоретично вистачає на 1/2 року оренди.
4. Позитив: вміють слухати корисні поради інших наших українців (чого не вистачає українцям - учасникам цього форуму), тому записувались на всілякі Програми підтримки, де отримали в квартиру все і навіть зайве. Бо шкіряне масажне крісло - то вже по-панські в зовсім. Не говорячи про канапи та килими з довгим ворсом.
5. За Програмою підтримки від провінції Альберта отримали соціальну допомогу в сумі 2200 С$ щомісяця, що реально круто. Дають не всім - заявки розглядають прискіпливо. Цим дали.
6. Теоретично ця соціальна допомога на 3 місяця з правом продовження кожні три місяці. Наприклад, чоловік ходить щоденно на безкоштовні курси англійської. Якщо не кине та буде продовжувати ходити - то і 2200 будуть отримувати.
7. Ще в них в Канаді є десятки якихось цікавих програм підтримки. Наприклад: якщо взимку 2023/2024 була зима, то можна подати заявку на якусь там «Екологічну виплату». Або наприклад, в цьому місяці дуже гучно птиці кричали та махали крилами - теж положено отримати якусь там частку загальноканадського пирога.
Але і реальність ще є така: якщо в родині буде працювати одна (!) людина ще й на мінімалку - то нічого вона не заробить і ні нащо це не вистачить.
Тай взагалі: «Нове життя на новому континенті повинно бути роботящим, грошовитим та вдалим!»
У цих немає ніякої професії, але є бажання подолати труднощі, і є «подушка безпеки».
Я точно не знаю, але гадаю що десь 40 000$ є.
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