Це гарне питання. Закордоном є такий ньоанс, що нема "батьківської хати" куди можна вернутися на час безкоштовно пожити. Тому має бути постійний дохід більший ніж місячний орендний платіж.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 13:39
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 19 чер, 2024 13:47
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну ще може бути заощаджень кілька десятків тисяч дол щороку на оренду, але це не дуже в'яжеться з описом сім'ї, якій їх квартиру в Україні забезпечили батьки, а самі не були в змозі навіть підтримувати стан власного житла.
Додано: Сер 19 чер, 2024 15:00
Правильне запитання. Цікава арифметика.
1. Перші два тижня жили в готелі - безкоштовно - програма Уряду.
2. Другий тиждень чи два жили в готелі за свої гроші. Умовно свої, бо отримали за програмою CUAET одноразову допомогу в сумі 3000+3000+1500+1500=9000 С$.
3. Шукали всі ці тижні квартиру (в тому числі слухаючи поради всіляких дурнів), а в результаті найкращою виявилася та квартира, яку знайшли ще в перший день пошуків: 3-к двохрівнева з власним маленьким газоном та альтанкою. Якщо не помиляюся, 1700 С$+оплата електрики.
Ось вже маємо відповідь на запитання, навіщо брали квартиру в оренду: так не жити ж за ті самі гроші в готельному номері вчотирьох…
Крім того, одноразової допомоги теоретично вистачає на 1/2 року оренди.
4. Позитив: вміють слухати корисні поради інших наших українців (чого не вистачає українцям - учасникам цього форуму), тому записувались на всілякі Програми підтримки, де отримали в квартиру все і навіть зайве. Бо шкіряне масажне крісло - то вже по-панські в зовсім. Не говорячи про канапи та килими з довгим ворсом.
5. За Програмою підтримки від провінції Альберта отримали соціальну допомогу в сумі 2200 С$ щомісяця, що реально круто. Дають не всім - заявки розглядають прискіпливо. Цим дали.
6. Теоретично ця соціальна допомога на 3 місяця з правом продовження кожні три місяці. Наприклад, чоловік ходить щоденно на безкоштовні курси англійської. Якщо не кине та буде продовжувати ходити - то і 2200 будуть отримувати.
7. Ще в них в Канаді є десятки якихось цікавих програм підтримки. Наприклад: якщо взимку 2023/2024 була зима, то можна подати заявку на якусь там «Екологічну виплату». Або наприклад, в цьому місяці дуже гучно птиці кричали та махали крилами - теж положено отримати якусь там частку загальноканадського пирога.
Але і реальність ще є така: якщо в родині буде працювати одна (!) людина ще й на мінімалку - то нічого вона не заробить і ні нащо це не вистачить.
Тай взагалі: «Нове життя на новому континенті повинно бути роботящим, грошовитим та вдалим!»
У цих немає ніякої професії, але є бажання подолати труднощі, і є «подушка безпеки».
Я точно не знаю, але гадаю що десь 40 000$ є.
Додано: Сер 19 чер, 2024 16:32
Недавно в Канаду, по провинциальной программе приехала молодая украинская семья с маленьким ребенком.
Не по беженской программе.
В той провинции зарплаты очень маленькие, муж нашел высокоплачиваемый вариант на другом (западном) побережье. Захолустье. Везли с собой 50к.
Получили ПР и, нарушив условия программы уехали в другую провинцию.
Муж фигачит не вылазя из трака, возит нефть или нефтепродукты, но имеет около 10к канадских. Снимают квартиру в билдинге, где преимущественно живут индусы.
Мама сидит с ребенком.
Поставили горизонт в 2 года в этом месте, потом планируют куда-то двигаться.
Сейчас в Канаде, похоже, с работой так, что "на безрыбье и сам раком станешь".
Много лет грезили Канадой, но сейчас ее ненавидят.
По-моему, скоропостижное решение.
По их темпераменту, им нужен Ванкувер или Торонто.
А еще лучще - НЙ. Но они принимают обычно импульсивные решения.
Ни одного из моих советов не приняли во внимание. В результате, вложились в Киеве в теперь уже недострой, отказались от эмиграции уже получив ПР до ковида. Это уже вторая попытка.
Ну и я, зная их и понимая примерно какая жизнь их ждет в Канаде, сказал, что им надо искать путь в США.
Сейчас им говорю про США, но они говорят "Там высокая преступность, в Маями в центре города была перестрелка"....Объясняю, что в центрах городов обычно неспокойно, зато в дорогих пригородных городках не закрывают машины и дома. Получаются длинные предложения и их внимание расфокусируется к концу фразы.
Шо паделать, у молодежи клиповое восприятие реальности.
Чувствую, что уедут из Северной Америки. Не в Украину, конечно, там муж сразу будет в ЗСУ забран, а желания нет. Скорей всего в Европу.
Додано: Сер 19 чер, 2024 17:52
Як воно у людей виходить жити на такі гроші? Цього навіть у польських іпєнях для родини малувато буде. А в Канаді ціни, я так розумію, все ж вищі.
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