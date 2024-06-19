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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2171217221732174 Додано: Сер 19 чер, 2024 13:39 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Якщо роботи немає, з чого вони її арендують? З заощаджень? Якщо роботи немає, з чого вони її арендують? З заощаджень?

Це гарне питання. Закордоном є такий ньоанс, що нема "батьківської хати" куди можна вернутися на час безкоштовно пожити. Тому має бути постійний дохід більший ніж місячний орендний платіж. Це гарне питання. Закордоном є такий ньоанс, що нема "батьківської хати" куди можна вернутися на час безкоштовно пожити. Тому має бути постійний дохід більший ніж місячний орендний платіж. BIGor

Повідомлень: 9007 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1349 раз. Подякували: 1740 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2024 13:47 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Faceless написав: Якщо роботи немає, з чого вони її арендують? З заощаджень? Якщо роботи немає, з чого вони її арендують? З заощаджень?

Це гарне питання. Закордоном є такий ньоанс, що нема "батьківської хати" куди можна вернутися на час безкоштовно пожити. Тому має бути постійний дохід більший ніж місячний орендний платіж. Це гарне питання. Закордоном є такий ньоанс, що нема "батьківської хати" куди можна вернутися на час безкоштовно пожити. Тому має бути постійний дохід більший ніж місячний орендний платіж. Ну ще може бути заощаджень кілька десятків тисяч дол щороку на оренду, але це не дуже в'яжеться з описом сім'ї, якій їх квартиру в Україні забезпечили батьки, а самі не були в змозі навіть підтримувати стан власного житла. Ну ще може бути заощаджень кілька десятків тисяч дол щороку на оренду, але це не дуже в'яжеться з описом сім'ї, якій їх квартиру в Україні забезпечили батьки, а самі не були в змозі навіть підтримувати стан власного житла. Faceless

Модератор Повідомлень: 34927 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1446 раз. Подякували: 7991 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2024 15:00 Правильне запитання. Цікава арифметика.

1. Перші два тижня жили в готелі - безкоштовно - програма Уряду.

2. Другий тиждень чи два жили в готелі за свої гроші. Умовно свої, бо отримали за програмою CUAET одноразову допомогу в сумі 3000+3000+1500+1500=9000 С$.

3. Шукали всі ці тижні квартиру (в тому числі слухаючи поради всіляких дурнів), а в результаті найкращою виявилася та квартира, яку знайшли ще в перший день пошуків: 3-к двохрівнева з власним маленьким газоном та альтанкою. Якщо не помиляюся, 1700 С$+оплата електрики.

Ось вже маємо відповідь на запитання, навіщо брали квартиру в оренду: так не жити ж за ті самі гроші в готельному номері вчотирьох…

Крім того, одноразової допомоги теоретично вистачає на 1/2 року оренди.

4. Позитив: вміють слухати корисні поради інших наших українців (чого не вистачає українцям - учасникам цього форуму), тому записувались на всілякі Програми підтримки, де отримали в квартиру все і навіть зайве. Бо шкіряне масажне крісло - то вже по-панські в зовсім. Не говорячи про канапи та килими з довгим ворсом.

5. За Програмою підтримки від провінції Альберта отримали соціальну допомогу в сумі 2200 С$ щомісяця, що реально круто. Дають не всім - заявки розглядають прискіпливо. Цим дали.

6. Теоретично ця соціальна допомога на 3 місяця з правом продовження кожні три місяці. Наприклад, чоловік ходить щоденно на безкоштовні курси англійської. Якщо не кине та буде продовжувати ходити - то і 2200 будуть отримувати.

7. Ще в них в Канаді є десятки якихось цікавих програм підтримки. Наприклад: якщо взимку 2023/2024 була зима, то можна подати заявку на якусь там «Екологічну виплату». Або наприклад, в цьому місяці дуже гучно птиці кричали та махали крилами - теж положено отримати якусь там частку загальноканадського пирога.



Але і реальність ще є така: якщо в родині буде працювати одна (!) людина ще й на мінімалку - то нічого вона не заробить і ні нащо це не вистачить.

Тай взагалі: «Нове життя на новому континенті повинно бути роботящим, грошовитим та вдалим!»



У цих немає ніякої професії, але є бажання подолати труднощі, і є «подушка безпеки».

Я точно не знаю, але гадаю що десь 40 000$ є. akurt

Повідомлень: 9771 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3620 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2024 16:32 akurt написав: Правильне запитання. Цікава арифметика.

1. Перші два тижня жили в готелі - безкоштовно - програма Уряду.

2. Другий тиждень чи два жили в готелі за свої гроші. Умовно свої, бо отримали за програмою CUAET одноразову допомогу в сумі 3000+3000+1500+1500=9000 С$.

3. Шукали всі ці тижні квартиру (в тому числі слухаючи поради всіляких дурнів), а в результаті найкращою виявилася та квартира, яку знайшли ще в перший день пошуків: 3-к двохрівнева з власним маленьким газоном та альтанкою. Якщо не помиляюся, 1700 С$+оплата електрики.

Ось вже маємо відповідь на запитання, навіщо брали квартиру в оренду: так не жити ж за ті самі гроші в готельному номері вчотирьох…

Крім того, одноразової допомоги теоретично вистачає на 1/2 року оренди.

4. Позитив: вміють слухати корисні поради інших наших українців (чого не вистачає українцям - учасникам цього форуму), тому записувались на всілякі Програми підтримки, де отримали в квартиру все і навіть зайве. Бо шкіряне масажне крісло - то вже по-панські в зовсім. Не говорячи про канапи та килими з довгим ворсом.

5. За Програмою підтримки від провінції Альберта отримали соціальну допомогу в сумі 2200 С$ щомісяця, що реально круто. Дають не всім - заявки розглядають прискіпливо. Цим дали.

6. Теоретично ця соціальна допомога на 3 місяця з правом продовження кожні три місяці. Наприклад, чоловік ходить щоденно на безкоштовні курси англійської. Якщо не кине та буде продовжувати ходити - то і 2200 будуть отримувати.

7. Ще в них в Канаді є десятки якихось цікавих програм підтримки. Наприклад: якщо взимку 2023/2024 була зима, то можна подати заявку на якусь там «Екологічну виплату». Або наприклад, в цьому місяці дуже гучно птиці кричали та махали крилами - теж положено отримати якусь там частку загальноканадського пирога.



Але і реальність ще є така: якщо в родині буде працювати одна (!) людина ще й на мінімалку - то нічого вона не заробить і ні нащо це не вистачить.

Тай взагалі: «Нове життя на новому континенті повинно бути роботящим, грошовитим та вдалим!»



У цих немає ніякої професії, але є бажання подолати труднощі, і є «подушка безпеки».

Я точно не знаю, але гадаю що десь 40 000$ є. Правильне запитання. Цікава арифметика.1. Перші два тижня жили в готелі - безкоштовно - програма Уряду.2. Другий тиждень чи два жили в готелі за свої гроші. Умовно свої, бо отримали за програмою CUAET одноразову допомогу в сумі 3000+3000+1500+1500=9000 С$.3. Шукали всі ці тижні квартиру (в тому числі слухаючи поради всіляких дурнів), а в результаті найкращою виявилася та квартира, яку знайшли ще в перший день пошуків: 3-к двохрівнева з власним маленьким газоном та альтанкою. Якщо не помиляюся, 1700 С$+оплата електрики.Ось вже маємо відповідь на запитання, навіщо брали квартиру в оренду: так не жити ж за ті самі гроші в готельному номері вчотирьох…Крім того, одноразової допомоги теоретично вистачає на 1/2 року оренди.4. Позитив: вміють слухати корисні поради інших наших українців (чого не вистачає українцям - учасникам цього форуму), тому записувались на всілякі Програми підтримки, де отримали в квартиру все і навіть зайве. Бо шкіряне масажне крісло - то вже по-панські в зовсім. Не говорячи про канапи та килими з довгим ворсом.5. За Програмою підтримки від провінції Альберта отримали соціальну допомогу в сумі 2200 С$ щомісяця, що реально круто. Дають не всім - заявки розглядають прискіпливо. Цим дали.6. Теоретично ця соціальна допомога на 3 місяця з правом продовження кожні три місяці. Наприклад, чоловік ходить щоденно на безкоштовні курси англійської. Якщо не кине та буде продовжувати ходити - то і 2200 будуть отримувати.7. Ще в них в Канаді є десятки якихось цікавих програм підтримки. Наприклад: якщо взимку 2023/2024 була зима, то можна подати заявку на якусь там «Екологічну виплату». Або наприклад, в цьому місяці дуже гучно птиці кричали та махали крилами - теж положено отримати якусь там частку загальноканадського пирога.Але і реальність ще є така: якщо в родині буде працювати одна (!) людина ще й на мінімалку - то нічого вона не заробить і ні нащо це не вистачить.Тай взагалі: «Нове життя на новому континенті повинно бути роботящим, грошовитим та вдалим!»У цих немає ніякої професії, але є бажання подолати труднощі, і є «подушка безпеки».Я точно не знаю, але гадаю що десь 40 000$ є.

Недавно в Канаду, по провинциальной программе приехала молодая украинская семья с маленьким ребенком.

Не по беженской программе.

В той провинции зарплаты очень маленькие, муж нашел высокоплачиваемый вариант на другом (западном) побережье. Захолустье. Везли с собой 50к.

Получили ПР и, нарушив условия программы уехали в другую провинцию.

Муж фигачит не вылазя из трака, возит нефть или нефтепродукты, но имеет около 10к канадских. Снимают квартиру в билдинге, где преимущественно живут индусы.

Мама сидит с ребенком.

Поставили горизонт в 2 года в этом месте, потом планируют куда-то двигаться.

Сейчас в Канаде, похоже, с работой так, что "на безрыбье и сам раком станешь".

Много лет грезили Канадой, но сейчас ее ненавидят.

По-моему, скоропостижное решение.

По их темпераменту, им нужен Ванкувер или Торонто.

А еще лучще - НЙ. Но они принимают обычно импульсивные решения.

Ни одного из моих советов не приняли во внимание. В результате, вложились в Киеве в теперь уже недострой, отказались от эмиграции уже получив ПР до ковида. Это уже вторая попытка.

Ну и я, зная их и понимая примерно какая жизнь их ждет в Канаде, сказал, что им надо искать путь в США.

Сейчас им говорю про США, но они говорят "Там высокая преступность, в Маями в центре города была перестрелка"....Объясняю, что в центрах городов обычно неспокойно, зато в дорогих пригородных городках не закрывают машины и дома. Получаются длинные предложения и их внимание расфокусируется к концу фразы.

Шо паделать, у молодежи клиповое восприятие реальности.

Чувствую, что уедут из Северной Америки. Не в Украину, конечно, там муж сразу будет в ЗСУ забран, а желания нет. Скорей всего в Европу. Недавно в Канаду, по провинциальной программе приехала молодая украинская семья с маленьким ребенком.Не по беженской программе.В той провинции зарплаты очень маленькие, муж нашел высокоплачиваемый вариант на другом (западном) побережье. Захолустье. Везли с собой 50к.Получили ПР и, нарушив условия программы уехали в другую провинцию.Муж фигачит не вылазя из трака, возит нефть или нефтепродукты, но имеет около 10к канадских. Снимают квартиру в билдинге, где преимущественно живут индусы.Мама сидит с ребенком.Поставили горизонт в 2 года в этом месте, потом планируют куда-то двигаться.Сейчас в Канаде, похоже, с работой так, что "на безрыбье и сам раком станешь".Много лет грезили Канадой, но сейчас ее ненавидят.По-моему, скоропостижное решение.По их темпераменту, им нужен Ванкувер или Торонто.А еще лучще - НЙ. Но они принимают обычно импульсивные решения.Ни одного из моих советов не приняли во внимание. В результате, вложились в Киеве в теперь уже недострой, отказались от эмиграции уже получив ПР до ковида. Это уже вторая попытка.Ну и я, зная их и понимая примерно какая жизнь их ждет в Канаде, сказал, что им надо искать путь в США.Сейчас им говорю про США, но они говорят "Там высокая преступность, в Маями в центре города была перестрелка"....Объясняю, что в центрах городов обычно неспокойно, зато в дорогих пригородных городках не закрывают машины и дома. Получаются длинные предложения и их внимание расфокусируется к концу фразы.Шо паделать, у молодежи клиповое восприятие реальности.Чувствую, что уедут из Северной Америки. Не в Украину, конечно, там муж сразу будет в ЗСУ забран, а желания нет. Скорей всего в Европу. rjkz

Повідомлень: 16763 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8373 раз. Подякували: 5271 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2024 17:52 akurt написав: - отримали соціальну допомог від Уряду Канади в сумі 2200 С$ щомісяця. Це повністю покриває оренду квартири та комунальні послуги. Та ц харчування більшою мірою. - отримали соціальну допомог від Уряду Канади в сумі 2200 С$ щомісяця. Це повністю покриває оренду квартири та комунальні послуги. Та ц харчування більшою мірою.

Як воно у людей виходить жити на такі гроші? Цього навіть у польських іпєнях для родини малувато буде. А в Канаді ціни, я так розумію, все ж вищі. Як воно у людей виходить жити на такі гроші? Цього навіть у польських іпєнях для родини малувато буде. А в Канаді ціни, я так розумію, все ж вищі. Gastarbaiter Повідомлень: 3240 З нами з: 26.02.18 Подякував: 673 раз. Подякували: 542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2024 18:09 С Канадой получился такой парадокс.

Звучит обидно, но правда.

Канада - добрая щедрая трудолюбивая и заботливая - открыла так широко двери, чтобы помочь и спасти украинцев, как делала это ранее - 100 лет назад.

И ранее.



Например, меня в Канаде удивили две вещи.

Я посещал настоящие фермерские хозяйства. Вот самые настоящие, а не то что получилось во времена Горбачева в СССРе.

Представьте: немеренные массивы земли, достойной работы хлебопашца. Всем - абсолютно всем желающим государство выдало огромные участки пахотных земель. Причем - я ездил за рулем авто - по сельским иногда без асфальта - и удивлялся: как могла природа создать сотни если не тысячи гектаров невероятно горизонтальной поверхности. Какое-то чудо природы.

- Так вот, товарищ переселенец! Получите всего за 1 доллар вот эти 20…30 га земли и живите как получится, а получится, если трудиться.

Результат: едешь и едешь километры удивительно горизонтальных пахотных земель, и видишь хозяйство фермера: пшеница. А посредине этого прямоугольника земли: жилой дом. Вот честно сказать: не крутой нормальный по Украинским меркам добротный жилой дом, без «выкрутасов», под обычной крышей, в два этажа иногда. Окружен деревьями «Садок Вишневий коло хаты…». Но возле дома две дорогие тачки. Пару тракторов. Комбайн - я думаю свой - и что меня удивило: собственные из нержавейки (!) элеваторы (хранилища зерна).

А еще больше удивили на каждом фермерском участке: качалка нефти (!).

Качает потихоньку, качает, качает… накачала: смотрю - возле одной стоит 20-ти тоник. Забирает значит…

Вот настоящее фермерское хозяйство и лишние работники там не нужны. И «жиру» особого нет. Зато возле дома: и детские коляски, и детские качели. И в школу отвозить далеко…

Да, чуть не забыл: никаких заборов.



Второе: переселенец из Германии третьей четверти 20 века. Да/да: я не ошибся: не только украинцы переселялись в Канаду, но и немцы.

Наверное, как в XVIII веке в Украину.

Так вот там другое; такой переселенец - я не шучу - получал по 50 (!) га природного леса.

Именно с таким немцем-переселенцем я разговаривал и челюсть отвисала: у мужика реально 50 га леса, он в нем живет в своем доме, в нем размножается и в нем - в лесу - кормится.он в свое окно смотрит, как на поляну вышел лось, или косуля, или олень…

Берет винтовку, сына и идет охотиться.

Вот она: настоящая Канада.

И вот в эту Канаду хлынула толпа если честно сказать - НЕ Украинцев.

Толпа искателей счастья, которые уже давно не живут в Украине, и которые НЕ НАШЛИ счастья в Польше, Чехии, Италии и других странах.

Вот согласитесь, что в первых двух случаях понятно, что это совершенно чужие для Канады люди.

Вот откуда проблема трудоустройства.

То есть из-за войны и закрытых границ хлынули НЕ те украинцы. Не «настоящие».



Не единственная проблема в полях и в горных лесах.



Еще одна: не тот и не в том уровень образования.

Вот что меня еще удивило: в обеденный перерыв я попал с друзьями в офисное здание в самом центре крупного города Калгари.

Там одни небоскребы. Как в кино.

Офисы и фирмы. Банки. Страховые компании.

Вот видели бы вы этот «офисный планктон» во время обеденного перерыва.

Костюмчики «с иголочки». Сорочки выглажены.

Брючки выглажены. Туфли начищены.

Очень спокойные. Очень вежливые.



Ну вот и опять источник конфликта: сможет ли наш человек - в прошлом сборщик клубники в Польше - вписаться вот в такую среду «белых воротничков»?

А где ты собственно учился? И чему? И как?

И что ты умеешь?

А Канада - молодчина.

Мое мнение: выживет сильнейшие.

Естественный отбор.

Примерно как в США…



P.S. USA - своеобразная страна. Интересная и непростая. Прилетаю очередной раз 16 августа. akurt

Повідомлень: 9771 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3620 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 чер, 2024 18:12 Gastarbaiter написав: akurt написав: - отримали соціальну допомог від Уряду Канади в сумі 2200 С$ щомісяця. Це повністю покриває оренду квартири та комунальні послуги. Та ц харчування більшою мірою. - отримали соціальну допомог від Уряду Канади в сумі 2200 С$ щомісяця. Це повністю покриває оренду квартири та комунальні послуги. Та ц харчування більшою мірою.

Як воно у людей виходить жити на такі гроші? Цього навіть у польських іпєнях для родини малувато буде. А в Канаді ціни, я так розумію, все ж вищі. Як воно у людей виходить жити на такі гроші? Цього навіть у польських іпєнях для родини малувато буде. А в Канаді ціни, я так розумію, все ж вищі.



Так дивіться: ту соціальну допомогу не просто так дали, в логічно і в «правильних межах».

Соціальна служба спитала, яка ціна оренди (1700), які витрати на електрику та який склад родини.

Кнопочки калькулятора натиснули, в «норми@ подивилися: вийшло 2200 канадських доларів.

Просто підтримка родини.

Нічого зайвого. Так дивіться: ту соціальну допомогу не просто так дали, в логічно і в «правильних межах».Соціальна служба спитала, яка ціна оренди (1700), які витрати на електрику та який склад родини.Кнопочки калькулятора натиснули, в «норми@ подивилися: вийшло 2200 канадських доларів.Просто підтримка родини.Нічого зайвого. akurt

Повідомлень: 9771 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3620 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2171217221732174 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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