Це гарне питання. Закордоном є такий ньоанс, що нема "батьківської хати" куди можна вернутися на час безкоштовно пожити. Тому має бути постійний дохід більший ніж місячний орендний платіж.
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Додано: Сер 19 чер, 2024 13:39
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 19 чер, 2024 13:47
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну ще може бути заощаджень кілька десятків тисяч дол щороку на оренду, але це не дуже в'яжеться з описом сім'ї, якій їх квартиру в Україні забезпечили батьки, а самі не були в змозі навіть підтримувати стан власного житла.
Додано: Сер 19 чер, 2024 15:00
Правильне запитання. Цікава арифметика.
1. Перші два тижня жили в готелі - безкоштовно - програма Уряду.
2. Другий тиждень чи два жили в готелі за свої гроші. Умовно свої, бо отримали за програмою CUAET одноразову допомогу в сумі 3000+3000+1500+1500=9000 С$.
3. Шукали всі ці тижні квартиру (в тому числі слухаючи поради всіляких дурнів), а в результаті найкращою виявилася та квартира, яку знайшли ще в перший день пошуків: 3-к двохрівнева з власним маленьким газоном та альтанкою. Якщо не помиляюся, 1700 С$+оплата електрики.
Ось вже маємо відповідь на запитання, навіщо брали квартиру в оренду: так не жити ж за ті самі гроші в готельному номері вчотирьох…
Крім того, одноразової допомоги теоретично вистачає на 1/2 року оренди.
4. Позитив: вміють слухати корисні поради інших наших українців (чого не вистачає українцям - учасникам цього форуму), тому записувались на всілякі Програми підтримки, де отримали в квартиру все і навіть зайве. Бо шкіряне масажне крісло - то вже по-панські в зовсім. Не говорячи про канапи та килими з довгим ворсом.
5. За Програмою підтримки від провінції Альберта отримали соціальну допомогу в сумі 2200 С$ щомісяця, що реально круто. Дають не всім - заявки розглядають прискіпливо. Цим дали.
6. Теоретично ця соціальна допомога на 3 місяця з правом продовження кожні три місяці. Наприклад, чоловік ходить щоденно на безкоштовні курси англійської. Якщо не кине та буде продовжувати ходити - то і 2200 будуть отримувати.
7. Ще в них в Канаді є десятки якихось цікавих програм підтримки. Наприклад: якщо взимку 2023/2024 була зима, то можна подати заявку на якусь там «Екологічну виплату». Або наприклад, в цьому місяці дуже гучно птиці кричали та махали крилами - теж положено отримати якусь там частку загальноканадського пирога.
Але і реальність ще є така: якщо в родині буде працювати одна (!) людина ще й на мінімалку - то нічого вона не заробить і ні нащо це не вистачить.
Тай взагалі: «Нове життя на новому континенті повинно бути роботящим, грошовитим та вдалим!»
У цих немає ніякої професії, але є бажання подолати труднощі, і є «подушка безпеки».
Я точно не знаю, але гадаю що десь 40 000$ є.
Додано: Сер 19 чер, 2024 16:32
Недавно в Канаду, по провинциальной программе приехала молодая украинская семья с маленьким ребенком.
Не по беженской программе.
В той провинции зарплаты очень маленькие, муж нашел высокоплачиваемый вариант на другом (западном) побережье. Захолустье. Везли с собой 50к.
Получили ПР и, нарушив условия программы уехали в другую провинцию.
Муж фигачит не вылазя из трака, возит нефть или нефтепродукты, но имеет около 10к канадских. Снимают квартиру в билдинге, где преимущественно живут индусы.
Мама сидит с ребенком.
Поставили горизонт в 2 года в этом месте, потом планируют куда-то двигаться.
Сейчас в Канаде, похоже, с работой так, что "на безрыбье и сам раком станешь".
Много лет грезили Канадой, но сейчас ее ненавидят.
По-моему, скоропостижное решение.
По их темпераменту, им нужен Ванкувер или Торонто.
А еще лучще - НЙ. Но они принимают обычно импульсивные решения.
Ни одного из моих советов не приняли во внимание. В результате, вложились в Киеве в теперь уже недострой, отказались от эмиграции уже получив ПР до ковида. Это уже вторая попытка.
Ну и я, зная их и понимая примерно какая жизнь их ждет в Канаде, сказал, что им надо искать путь в США.
Сейчас им говорю про США, но они говорят "Там высокая преступность, в Маями в центре города была перестрелка"....Объясняю, что в центрах городов обычно неспокойно, зато в дорогих пригородных городках не закрывают машины и дома. Получаются длинные предложения и их внимание расфокусируется к концу фразы.
Шо паделать, у молодежи клиповое восприятие реальности.
Чувствую, что уедут из Северной Америки. Не в Украину, конечно, там муж сразу будет в ЗСУ забран, а желания нет. Скорей всего в Европу.
Додано: Сер 19 чер, 2024 17:52
Як воно у людей виходить жити на такі гроші? Цього навіть у польських іпєнях для родини малувато буде. А в Канаді ціни, я так розумію, все ж вищі.
Додано: Сер 19 чер, 2024 18:09
С Канадой получился такой парадокс.
Звучит обидно, но правда.
Канада - добрая щедрая трудолюбивая и заботливая - открыла так широко двери, чтобы помочь и спасти украинцев, как делала это ранее - 100 лет назад.
И ранее.
Например, меня в Канаде удивили две вещи.
Я посещал настоящие фермерские хозяйства. Вот самые настоящие, а не то что получилось во времена Горбачева в СССРе.
Представьте: немеренные массивы земли, достойной работы хлебопашца. Всем - абсолютно всем желающим государство выдало огромные участки пахотных земель. Причем - я ездил за рулем авто - по сельским иногда без асфальта - и удивлялся: как могла природа создать сотни если не тысячи гектаров невероятно горизонтальной поверхности. Какое-то чудо природы.
- Так вот, товарищ переселенец! Получите всего за 1 доллар вот эти 20…30 га земли и живите как получится, а получится, если трудиться.
Результат: едешь и едешь километры удивительно горизонтальных пахотных земель, и видишь хозяйство фермера: пшеница. А посредине этого прямоугольника земли: жилой дом. Вот честно сказать: не крутой нормальный по Украинским меркам добротный жилой дом, без «выкрутасов», под обычной крышей, в два этажа иногда. Окружен деревьями «Садок Вишневий коло хаты…». Но возле дома две дорогие тачки. Пару тракторов. Комбайн - я думаю свой - и что меня удивило: собственные из нержавейки (!) элеваторы (хранилища зерна).
А еще больше удивили на каждом фермерском участке: качалка нефти (!).
Качает потихоньку, качает, качает… накачала: смотрю - возле одной стоит 20-ти тоник. Забирает значит…
Вот настоящее фермерское хозяйство и лишние работники там не нужны. И «жиру» особого нет. Зато возле дома: и детские коляски, и детские качели. И в школу отвозить далеко…
Да, чуть не забыл: никаких заборов.
Второе: переселенец из Германии третьей четверти 20 века. Да/да: я не ошибся: не только украинцы переселялись в Канаду, но и немцы.
Наверное, как в XVIII веке в Украину.
Так вот там другое; такой переселенец - я не шучу - получал по 50 (!) га природного леса.
Именно с таким немцем-переселенцем я разговаривал и челюсть отвисала: у мужика реально 50 га леса, он в нем живет в своем доме, в нем размножается и в нем - в лесу - кормится.он в свое окно смотрит, как на поляну вышел лось, или косуля, или олень…
Берет винтовку, сына и идет охотиться.
Вот она: настоящая Канада.
И вот в эту Канаду хлынула толпа если честно сказать - НЕ Украинцев.
Толпа искателей счастья, которые уже давно не живут в Украине, и которые НЕ НАШЛИ счастья в Польше, Чехии, Италии и других странах.
Вот согласитесь, что в первых двух случаях понятно, что это совершенно чужие для Канады люди.
Вот откуда проблема трудоустройства.
То есть из-за войны и закрытых границ хлынули НЕ те украинцы. Не «настоящие».
Не единственная проблема в полях и в горных лесах.
Еще одна: не тот и не в том уровень образования.
Вот что меня еще удивило: в обеденный перерыв я попал с друзьями в офисное здание в самом центре крупного города Калгари.
Там одни небоскребы. Как в кино.
Офисы и фирмы. Банки. Страховые компании.
Вот видели бы вы этот «офисный планктон» во время обеденного перерыва.
Костюмчики «с иголочки». Сорочки выглажены.
Брючки выглажены. Туфли начищены.
Очень спокойные. Очень вежливые.
Ну вот и опять источник конфликта: сможет ли наш человек - в прошлом сборщик клубники в Польше - вписаться вот в такую среду «белых воротничков»?
А где ты собственно учился? И чему? И как?
И что ты умеешь?
А Канада - молодчина.
Мое мнение: выживет сильнейшие.
Естественный отбор.
Примерно как в США…
P.S. USA - своеобразная страна. Интересная и непростая. Прилетаю очередной раз 16 августа.
Додано: Сер 19 чер, 2024 18:12
Так дивіться: ту соціальну допомогу не просто так дали, в логічно і в «правильних межах».
Соціальна служба спитала, яка ціна оренди (1700), які витрати на електрику та який склад родини.
Кнопочки калькулятора натиснули, в «норми@ подивилися: вийшло 2200 канадських доларів.
Просто підтримка родини.
Нічого зайвого.
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