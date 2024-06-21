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Faceless написав:Якщо роботи немає, з чого вони її арендують? З заощаджень?
Це гарне питання. Закордоном є такий ньоанс, що нема "батьківської хати" куди можна вернутися на час безкоштовно пожити. Тому має бути постійний дохід більший ніж місячний орендний платіж.
Ну ще може бути заощаджень кілька десятків тисяч дол щороку на оренду, але це не дуже в'яжеться з описом сім'ї, якій їх квартиру в Україні забезпечили батьки, а самі не були в змозі навіть підтримувати стан власного житла.
Правильне запитання. Цікава арифметика. 1. Перші два тижня жили в готелі - безкоштовно - програма Уряду. 2. Другий тиждень чи два жили в готелі за свої гроші. Умовно свої, бо отримали за програмою CUAET одноразову допомогу в сумі 3000+3000+1500+1500=9000 С$. 3. Шукали всі ці тижні квартиру (в тому числі слухаючи поради всіляких дурнів), а в результаті найкращою виявилася та квартира, яку знайшли ще в перший день пошуків: 3-к двохрівнева з власним маленьким газоном та альтанкою. Якщо не помиляюся, 1700 С$+оплата електрики. Ось вже маємо відповідь на запитання, навіщо брали квартиру в оренду: так не жити ж за ті самі гроші в готельному номері вчотирьох… Крім того, одноразової допомоги теоретично вистачає на 1/2 року оренди. 4. Позитив: вміють слухати корисні поради інших наших українців (чого не вистачає українцям - учасникам цього форуму), тому записувались на всілякі Програми підтримки, де отримали в квартиру все і навіть зайве. Бо шкіряне масажне крісло - то вже по-панські в зовсім. Не говорячи про канапи та килими з довгим ворсом. 5. За Програмою підтримки від провінції Альберта отримали соціальну допомогу в сумі 2200 С$ щомісяця, що реально круто. Дають не всім - заявки розглядають прискіпливо. Цим дали. 6. Теоретично ця соціальна допомога на 3 місяця з правом продовження кожні три місяці. Наприклад, чоловік ходить щоденно на безкоштовні курси англійської. Якщо не кине та буде продовжувати ходити - то і 2200 будуть отримувати. 7. Ще в них в Канаді є десятки якихось цікавих програм підтримки. Наприклад: якщо взимку 2023/2024 була зима, то можна подати заявку на якусь там «Екологічну виплату». Або наприклад, в цьому місяці дуже гучно птиці кричали та махали крилами - теж положено отримати якусь там частку загальноканадського пирога.
Але і реальність ще є така: якщо в родині буде працювати одна (!) людина ще й на мінімалку - то нічого вона не заробить і ні нащо це не вистачить. Тай взагалі: «Нове життя на новому континенті повинно бути роботящим, грошовитим та вдалим!»
У цих немає ніякої професії, але є бажання подолати труднощі, і є «подушка безпеки». Я точно не знаю, але гадаю що десь 40 000$ є.
akurt написав:Правильне запитання. Цікава арифметика. 1. Перші два тижня жили в готелі - безкоштовно - програма Уряду. 2. Другий тиждень чи два жили в готелі за свої гроші. Умовно свої, бо отримали за програмою CUAET одноразову допомогу в сумі 3000+3000+1500+1500=9000 С$. 3. Шукали всі ці тижні квартиру (в тому числі слухаючи поради всіляких дурнів), а в результаті найкращою виявилася та квартира, яку знайшли ще в перший день пошуків: 3-к двохрівнева з власним маленьким газоном та альтанкою. Якщо не помиляюся, 1700 С$+оплата електрики. Ось вже маємо відповідь на запитання, навіщо брали квартиру в оренду: так не жити ж за ті самі гроші в готельному номері вчотирьох… Крім того, одноразової допомоги теоретично вистачає на 1/2 року оренди. 4. Позитив: вміють слухати корисні поради інших наших українців (чого не вистачає українцям - учасникам цього форуму), тому записувались на всілякі Програми підтримки, де отримали в квартиру все і навіть зайве. Бо шкіряне масажне крісло - то вже по-панські в зовсім. Не говорячи про канапи та килими з довгим ворсом. 5. За Програмою підтримки від провінції Альберта отримали соціальну допомогу в сумі 2200 С$ щомісяця, що реально круто. Дають не всім - заявки розглядають прискіпливо. Цим дали. 6. Теоретично ця соціальна допомога на 3 місяця з правом продовження кожні три місяці. Наприклад, чоловік ходить щоденно на безкоштовні курси англійської. Якщо не кине та буде продовжувати ходити - то і 2200 будуть отримувати. 7. Ще в них в Канаді є десятки якихось цікавих програм підтримки. Наприклад: якщо взимку 2023/2024 була зима, то можна подати заявку на якусь там «Екологічну виплату». Або наприклад, в цьому місяці дуже гучно птиці кричали та махали крилами - теж положено отримати якусь там частку загальноканадського пирога.
Але і реальність ще є така: якщо в родині буде працювати одна (!) людина ще й на мінімалку - то нічого вона не заробить і ні нащо це не вистачить. Тай взагалі: «Нове життя на новому континенті повинно бути роботящим, грошовитим та вдалим!»
У цих немає ніякої професії, але є бажання подолати труднощі, і є «подушка безпеки». Я точно не знаю, але гадаю що десь 40 000$ є.
Недавно в Канаду, по провинциальной программе приехала молодая украинская семья с маленьким ребенком. Не по беженской программе. В той провинции зарплаты очень маленькие, муж нашел высокоплачиваемый вариант на другом (западном) побережье. Захолустье. Везли с собой 50к. Получили ПР и, нарушив условия программы уехали в другую провинцию. Муж фигачит не вылазя из трака, возит нефть или нефтепродукты, но имеет около 10к канадских. Снимают квартиру в билдинге, где преимущественно живут индусы. Мама сидит с ребенком. Поставили горизонт в 2 года в этом месте, потом планируют куда-то двигаться. Сейчас в Канаде, похоже, с работой так, что "на безрыбье и сам раком станешь". Много лет грезили Канадой, но сейчас ее ненавидят. По-моему, скоропостижное решение. По их темпераменту, им нужен Ванкувер или Торонто. А еще лучще - НЙ. Но они принимают обычно импульсивные решения. Ни одного из моих советов не приняли во внимание. В результате, вложились в Киеве в теперь уже недострой, отказались от эмиграции уже получив ПР до ковида. Это уже вторая попытка. Ну и я, зная их и понимая примерно какая жизнь их ждет в Канаде, сказал, что им надо искать путь в США. Сейчас им говорю про США, но они говорят "Там высокая преступность, в Маями в центре города была перестрелка"....Объясняю, что в центрах городов обычно неспокойно, зато в дорогих пригородных городках не закрывают машины и дома. Получаются длинные предложения и их внимание расфокусируется к концу фразы. Шо паделать, у молодежи клиповое восприятие реальности. Чувствую, что уедут из Северной Америки. Не в Украину, конечно, там муж сразу будет в ЗСУ забран, а желания нет. Скорей всего в Европу.
Третій день перебуває в госпіталі міста Едмонтон наша людина, яка прибула за Програмою CUAET. Всі прибульці отримують право на безкоштовну медичну допомогу. В даному випадку ситуація складна і особисто я не знаю, як її розцінити. Тиждень тому чоловік 40 років почав відчувати проблеми із тим, що лікує Проктолог. Вирішив, що то геморой. Пішов до лікаря, той прописав мазі. Через добу ситуація погіршилася - були закуплені крім мазів ще й свічки. Після того, як стан погіршився, чоловік сам прийшов у відділення ургентноі допомоги, де знайшов величезну чергу, в якій провів 6 годин. Через 6 годин був прийнятий лікарями виявили «Абсцесс прямої кишки» та запропонували операцію. Від операції відмовився та пішов додому. Ненадовго, бо ще церез добу його привезла в т ж лікарню «Швидка допомога». Запоропонована операція, як єдиний метод боротьби з абсцесом та дослідженням його причин. Провів в госпіталі 3 доби в роздумах. Весь цей час: аналізи, крапельниці, курс антибіотиків. Дуже незадоволений: - не розмістили в окремій палаті. - останню добу не дозволяють ні пити, ні їсти. Мотивація: перед анестезією цього не можна. (Я так зрозумів під загальним наркозом). - не дозволяють курити цигарки, куплені у індійців. - відмовляються розмістити в VIP-палату, мотивуючи це тим, що немає ніяких VIP-палат і всі хворі отримують однакову медичну допомогу.
Третій день перебуває в госпіталі міста Едмонтон наша людина, яка прибула за Програмою CUAET. Всі прибульці отримують право на безкоштовну медичну допомогу. В даному випадку ситуація складна і особисто я не знаю, як її розцінити. Тиждень тому чоловік 40 років почав відчувати проблеми із тим, що лікує Проктолог. Вирішив, що то геморой. Пішов до лікаря, той прописав мазі. Через добу ситуація погіршилася - були закуплені крім мазів ще й свічки. Після того, як стан погіршився, чоловік сам прийшов у відділення ургентноі допомоги, де знайшов величезну чергу, в якій провів 6 годин. Через 6 годин був прийнятий лікарями виявили «Абсцесс прямої кишки» та запропонували операцію. Від операції відмовився та пішов додому. Ненадовго, бо ще церез добу його привезла в т ж лікарню «Швидка допомога». Запоропонована операція, як єдиний метод боротьби з абсцесом та дослідженням його причин. Провів в госпіталі 3 доби в роздумах. Весь цей час: аналізи, крапельниці, курс антибіотиків. Дуже незадоволений: - не розмістили в окремій палаті. - останню добу не дозволяють ні пити, ні їсти. Мотивація: перед анестезією цього не можна. (Я так зрозумів під загальним наркозом). - не дозволяють курити цигарки, куплені у індійців. - відмовляються розмістити в VIP-палату, мотивуючи це тим, що немає ніяких VIP-палат і всі хворі отримують однакову медичну допомогу.
Ось я і не знаю: чи добре те, що є безкоштовним?
Думаю, в Канаде есть частные клиники, которые могут разместить в виайпи палате за некоторую сумму. Насчтет пить-курить-есть - не уверен, протоколы у всех одинаковые.
Еміграція до будь-якої країни для більшості людей — процес болісний і непростий. Усе залежить від трьох факторів: настрій, гроші та рівень знання мови.
І ось тут ми підійшли до основного, що також стосується поняття «гроші». Це — житло. У великих містах, де більшість мігрантів шукає роботу, житло просто непристойно, негуманно дороге. Це проблема не тільки біженців, а й корінного населення, особливо молоді, яка без підтримки батьків не в змозі накопичити грошей на перший внесок для взяття іпотеки. Більшість орендує житло все своє життя, і ця оренда з'їдає левову частку їхніх статків. Залишитися наприкінці життя в орендованій квартирі, на соціальній пенсії та без підтримки сім'ї — катастрофа. А знати водночас, що на батьківщині в тебе є своя ділянка землі, свій дім, нехай маленький, нехай зруйнований, але свій, — нестерпна мука. Урешті, вдома все можна відбудувати, а от придбати щось пристойне на чужині більшість неспроможна.
Так само як і більшість емігрантів, яким за 40, змушена буде працювати до кінця своїх днів, бо далеко не всі матимуть право на соціальну пенсію, а накопичити достатньо в приватному пенсійному фонді, щоб бути self-funded retiree, у них уже не вистачить часу.
Здебільшого історії успіхів випадають на долю тих, хто вчився в місцевих навчальних закладах або ще в Україні працював у міжнародних компаніях чи мав перекладацьку освіту. Якщо ви осіли в країні без знання мови і без навичок або природного хисту до її вивчення, вам буде дуже складно, майже неможливо знайти роботу за фахом, особливо коли вам 40+.
Загалом більшості мігрантів корисно запам’ятати та полюбити два слова, які характеризують їхнє життя на чужині: дауншифтинг і даунсайзинг. Іншими словами: знизити амбіції та задовольнитися малим. Має сенс представити це як свою нову філософію, якщо ви людина, що шукає сенсів життя. Якщо ж ви просто налаштовані виживати, то вам в еміграції психологічно буде легше: померти з голоду вашій сім'ї там не дадуть, а на більше ви й не розраховуєте.
1. Чи варто емігрувати? — Ні, якщо ви належите до тієї категорії людей, яка може жити комфортно лише серед своїх, у своєму рідному оточенні, не пересуваючись із місця на місце. Коли ви боїтеся залишатися там, де ви є, розгляньте можливість переїзду в іншу область України. Життя за кордоном може стати для вас не меншим викликом, ніж війна, бо ви загубите його сенс.
2. Чи справді більшість тих, хто виїхав, не повернеться в Україну? — Коли припиняться воєнні дії, більшість повернеться. Причини: своє житло, рідне оточення, більші кар'єрні можливості.
пишу те саме, лише іншими словами. щоб люди реально розуміли, що таке еміграція, а не ці казки...