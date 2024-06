Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

#<1 ... 2171217221732174 Додано: Сер 19 чер, 2024 13:39 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Якщо роботи немає, з чого вони її арендують? З заощаджень? Якщо роботи немає, з чого вони її арендують? З заощаджень?

Це гарне питання. Закордоном є такий ньоанс, що нема "батьківської хати" куди можна вернутися на час безкоштовно пожити. Тому має бути постійний дохід більший ніж місячний орендний платіж.

Додано: Сер 19 чер, 2024 13:47 Re: Еміграція, заробітчанство

Ну ще може бути заощаджень кілька десятків тисяч дол щороку на оренду, але це не дуже в'яжеться з описом сім'ї, якій їх квартиру в Україні забезпечили батьки, а самі не були в змозі навіть підтримувати стан власного житла.

Додано: Сер 19 чер, 2024 15:00 Правильне запитання. Цікава арифметика.

1. Перші два тижня жили в готелі - безкоштовно - програма Уряду.

2. Другий тиждень чи два жили в готелі за свої гроші. Умовно свої, бо отримали за програмою CUAET одноразову допомогу в сумі 3000+3000+1500+1500=9000 С$.

3. Шукали всі ці тижні квартиру (в тому числі слухаючи поради всіляких дурнів), а в результаті найкращою виявилася та квартира, яку знайшли ще в перший день пошуків: 3-к двохрівнева з власним маленьким газоном та альтанкою. Якщо не помиляюся, 1700 С$+оплата електрики.

Ось вже маємо відповідь на запитання, навіщо брали квартиру в оренду: так не жити ж за ті самі гроші в готельному номері вчотирьох…

Крім того, одноразової допомоги теоретично вистачає на 1/2 року оренди.

4. Позитив: вміють слухати корисні поради інших наших українців (чого не вистачає українцям - учасникам цього форуму), тому записувались на всілякі Програми підтримки, де отримали в квартиру все і навіть зайве. Бо шкіряне масажне крісло - то вже по-панські в зовсім. Не говорячи про канапи та килими з довгим ворсом.

5. За Програмою підтримки від провінції Альберта отримали соціальну допомогу в сумі 2200 С$ щомісяця, що реально круто. Дають не всім - заявки розглядають прискіпливо. Цим дали.

6. Теоретично ця соціальна допомога на 3 місяця з правом продовження кожні три місяці. Наприклад, чоловік ходить щоденно на безкоштовні курси англійської. Якщо не кине та буде продовжувати ходити - то і 2200 будуть отримувати.

7. Ще в них в Канаді є десятки якихось цікавих програм підтримки. Наприклад: якщо взимку 2023/2024 була зима, то можна подати заявку на якусь там «Екологічну виплату». Або наприклад, в цьому місяці дуже гучно птиці кричали та махали крилами - теж положено отримати якусь там частку загальноканадського пирога.



Але і реальність ще є така: якщо в родині буде працювати одна (!) людина ще й на мінімалку - то нічого вона не заробить і ні нащо це не вистачить.

Тай взагалі: «Нове життя на новому континенті повинно бути роботящим, грошовитим та вдалим!»



У цих немає ніякої професії, але є бажання подолати труднощі, і є «подушка безпеки».

Я точно не знаю, але гадаю що десь 40 000$ є. akurt

Недавно в Канаду, по провинциальной программе приехала молодая украинская семья с маленьким ребенком.

Не по беженской программе.

В той провинции зарплаты очень маленькие, муж нашел высокоплачиваемый вариант на другом (западном) побережье. Захолустье. Везли с собой 50к.

Получили ПР и, нарушив условия программы уехали в другую провинцию.

Муж фигачит не вылазя из трака, возит нефть или нефтепродукты, но имеет около 10к канадских. Снимают квартиру в билдинге, где преимущественно живут индусы.

Мама сидит с ребенком.

Поставили горизонт в 2 года в этом месте, потом планируют куда-то двигаться.

Сейчас в Канаде, похоже, с работой так, что "на безрыбье и сам раком станешь".

Много лет грезили Канадой, но сейчас ее ненавидят.

По-моему, скоропостижное решение.

По их темпераменту, им нужен Ванкувер или Торонто.

А еще лучще - НЙ. Но они принимают обычно импульсивные решения.

Ни одного из моих советов не приняли во внимание. В результате, вложились в Киеве в теперь уже недострой, отказались от эмиграции уже получив ПР до ковида. Это уже вторая попытка.

Ну и я, зная их и понимая примерно какая жизнь их ждет в Канаде, сказал, что им надо искать путь в США.

Сейчас им говорю про США, но они говорят "Там высокая преступность, в Маями в центре города была перестрелка"....Объясняю, что в центрах городов обычно неспокойно, зато в дорогих пригородных городках не закрывают машины и дома. Получаются длинные предложения и их внимание расфокусируется к концу фразы.

Шо паделать, у молодежи клиповое восприятие реальности.

Недавно в Канаду, по провинциальной программе приехала молодая украинская семья с маленьким ребенком.

Не по беженской программе.

В той провинции зарплаты очень маленькие, муж нашел высокоплачиваемый вариант на другом (западном) побережье. Захолустье. Везли с собой 50к.

Получили ПР и, нарушив условия программы уехали в другую провинцию.

Муж фигачит не вылазя из трака, возит нефть или нефтепродукты, но имеет около 10к канадских. Снимают квартиру в билдинге, где преимущественно живут индусы.

Мама сидит с ребенком.

Поставили горизонт в 2 года в этом месте, потом планируют куда-то двигаться.

Сейчас в Канаде, похоже, с работой так, что "на безрыбье и сам раком станешь".

Много лет грезили Канадой, но сейчас ее ненавидят.

По-моему, скоропостижное решение.

По их темпераменту, им нужен Ванкувер или Торонто.

А еще лучще - НЙ. Но они принимают обычно импульсивные решения.

Ни одного из моих советов не приняли во внимание. В результате, вложились в Киеве в теперь уже недострой, отказались от эмиграции уже получив ПР до ковида. Это уже вторая попытка.

Ну и я, зная их и понимая примерно какая жизнь их ждет в Канаде, сказал, что им надо искать путь в США.

Сейчас им говорю про США, но они говорят "Там высокая преступность, в Маями в центре города была перестрелка"....Объясняю, что в центрах городов обычно неспокойно, зато в дорогих пригородных городках не закрывают машины и дома. Получаются длинные предложения и их внимание расфокусируется к концу фразы.

Шо паделать, у молодежи клиповое восприятие реальности.

Чувствую, что уедут из Северной Америки. Не в Украину, конечно, там муж сразу будет в ЗСУ забран, а желания нет. Скорей всего в Европу.

Як воно у людей виходить жити на такі гроші? Цього навіть у польських ... для родини малувато буде. А в Канаді ціни, я так розумію, все ж вищі. Як воно у людей виходить жити на такі гроші? Цього навіть у польських ... для родини малувато буде. А в Канаді ціни, я так розумію, все ж вищі. Gastarbaiter Повідомлень: 3240 З нами з: 26.02.18 Подякував: 673 раз. Подякували: 542 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2024 09:29 Еміграція, заробітчанство



News from Canada



Третій день перебуває в госпіталі міста Едмонтон наша людина, яка прибула за Програмою CUAET.

Всі прибульці отримують право на безкоштовну медичну допомогу.

В даному випадку ситуація складна і особисто я не знаю, як її розцінити.

Тиждень тому чоловік 40 років почав відчувати проблеми із тим, що лікує Проктолог.

Вирішив, що то геморой. Пішов до лікаря, той прописав мазі.

Через добу ситуація погіршилася - були закуплені крім мазів ще й свічки.

Після того, як стан погіршився, чоловік сам прийшов у відділення ургентноі допомоги, де знайшов величезну чергу, в якій провів 6 годин.

Через 6 годин був прийнятий лікарями виявили «Абсцесс прямої кишки» та запропонували операцію.

Від операції відмовився та пішов додому.

Ненадовго, бо ще церез добу його привезла в т ж лікарню «Швидка допомога».

Запоропонована операція, як єдиний метод боротьби з абсцесом та дослідженням його причин.

Провів в госпіталі 3 доби в роздумах.

Весь цей час: аналізи, крапельниці, курс антибіотиків.

Дуже незадоволений:

- не розмістили в окремій палаті.

- останню добу не дозволяють ні пити, ні їсти. Мотивація: перед анестезією цього не можна. (Я так зрозумів під загальним наркозом).

- не дозволяють курити цигарки, куплені у індійців.

- відмовляються розмістити в VIP-палату, мотивуючи це тим, що немає ніяких VIP-палат і всі хворі отримують однакову медичну допомогу.



Ось я і не знаю: чи добре те, що є безкоштовним? akurt

Третій день перебуває в госпіталі міста Едмонтон наша людина, яка прибула за Програмою CUAET.

Всі прибульці отримують право на безкоштовну медичну допомогу.

В даному випадку ситуація складна і особисто я не знаю, як її розцінити.

Тиждень тому чоловік 40 років почав відчувати проблеми із тим, що лікує Проктолог.

Вирішив, що то геморой. Пішов до лікаря, той прописав мазі.

Через добу ситуація погіршилася - були закуплені крім мазів ще й свічки.

Після того, як стан погіршився, чоловік сам прийшов у відділення ургентноі допомоги, де знайшов величезну чергу, в якій провів 6 годин.

Через 6 годин був прийнятий лікарями виявили «Абсцесс прямої кишки» та запропонували операцію.

Від операції відмовився та пішов додому.

Ненадовго, бо ще церез добу його привезла в т ж лікарню «Швидка допомога».

Запоропонована операція, як єдиний метод боротьби з абсцесом та дослідженням його причин.

Провів в госпіталі 3 доби в роздумах.

Весь цей час: аналізи, крапельниці, курс антибіотиків.

Дуже незадоволений:

- не розмістили в окремій палаті.

- останню добу не дозволяють ні пити, ні їсти. Мотивація: перед анестезією цього не можна. (Я так зрозумів під загальним наркозом).

- не дозволяють курити цигарки, куплені у індійців.

- відмовляються розмістити в VIP-палату, мотивуючи це тим, що немає ніяких VIP-палат і всі хворі отримують однакову медичну допомогу.



Думаю, в Канаде есть частные клиники, которые могут разместить в виайпи палате за некоторую сумму.

Думаю, в Канаде есть частные клиники, которые могут разместить в виайпи палате за некоторую сумму.

Насчтет пить-курить-есть - не уверен, протоколы у всех одинаковые.

Повідомлень: 16764 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8375 раз. Подякували: 5271 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2024 17:33 Re: Еміграція, заробітчанство Три фактори. Від чого залежить, чи повернуться в Україну ті, хто поїхав через війну

Еміграція до будь-якої країни для більшості людей — процес болісний і непростий. Усе залежить від трьох факторів: настрій, гроші та рівень знання мови.

І ось тут ми підійшли до основного, що також стосується поняття «гроші». Це — житло. У великих містах, де більшість мігрантів шукає роботу, житло просто непристойно, негуманно дороге. Це проблема не тільки біженців, а й корінного населення, особливо молоді, яка без підтримки батьків не в змозі накопичити грошей на перший внесок для взяття іпотеки. Більшість орендує житло все своє життя, і ця оренда з'їдає левову частку їхніх статків. Залишитися наприкінці життя в орендованій квартирі, на соціальній пенсії та без підтримки сім'ї — катастрофа. А знати водночас, що на батьківщині в тебе є своя ділянка землі, свій дім, нехай маленький, нехай зруйнований, але свій, — нестерпна мука. Урешті, вдома все можна відбудувати, а от придбати щось пристойне на чужині більшість неспроможна.

Так само як і більшість емігрантів, яким за 40, змушена буде працювати до кінця своїх днів, бо далеко не всі матимуть право на соціальну пенсію, а накопичити достатньо в приватному пенсійному фонді, щоб бути self-funded retiree, у них уже не вистачить часу.

Здебільшого історії успіхів випадають на долю тих, хто вчився в місцевих навчальних закладах або ще в Україні працював у міжнародних компаніях чи мав перекладацьку освіту. Якщо ви осіли в країні без знання мови і без навичок або природного хисту до її вивчення, вам буде дуже складно, майже неможливо знайти роботу за фахом, особливо коли вам 40+.

Загалом більшості мігрантів корисно запам’ятати та полюбити два слова, які характеризують їхнє життя на чужині: дауншифтинг і даунсайзинг. Іншими словами: знизити амбіції та задовольнитися малим. Має сенс представити це як свою нову філософію, якщо ви людина, що шукає сенсів життя. Якщо ж ви просто налаштовані виживати, то вам в еміграції психологічно буде легше: померти з голоду вашій сім'ї там не дадуть, а на більше ви й не розраховуєте.

1. Чи варто емігрувати? — Ні, якщо ви належите до тієї категорії людей, яка може жити комфортно лише серед своїх, у своєму рідному оточенні, не пересуваючись із місця на місце. Коли ви боїтеся залишатися там, де ви є, розгляньте можливість переїзду в іншу область України. Життя за кордоном може стати для вас не меншим викликом, ніж війна, бо ви загубите його сенс.



2. Чи справді більшість тих, хто виїхав, не повернеться в Україну? — Коли припиняться воєнні дії, більшість повернеться. Причини: своє житло, рідне оточення, більші кар'єрні можливості.

пишу те саме, лише іншими словами. щоб люди реально розуміли, що таке еміграція, а не ці казки...



Shaman

