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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 20:21

  Shaman написав:Загалом більшості мігрантів корисно запам’ятати та полюбити два слова, які характеризують їхнє життя на чужині: дауншифтинг і даунсайзинг.

Далеко не для всіх.
Як приклад сусідка 50+: тут мала приватизовану кімнату на 12 м2, працювала в магазині. Поїхала в Латвію, там вийшла заміж за власника магазину де працювала, через кілька місяців він помер. Тепер вона бізнес-вумен з магазином, 2 квартирами, авто ...

Ще приклад сусіда: чоловік 40 р., дружина, 2 дітей. Працює на будівництві, зокрема вміє плитку викладати. В Чехії тепер арендував великий будинок в передмісті Їглави. Краще, ніж однокімнатна квартира. А ще дружина пішла медсестрою в лікарню. Кажуть "вперше в житті грошей хватає на все"

Про друга - професора в Казахстані писав: ЗП із 800$ в Києві перетворилась в 2k$ в Астані. А там ціни нижчі, як в Україні до війни.

ИМХО дауншифтинг стосується тільки частини середнього класу (тих, хто мав в Україні від 1000$ доходу на члена сім'ї ). А за статистикою таких 6%. Для решти еміграція буде не в мінус.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 21 чер, 2024 21:04, всього редагувалось 6 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 20:26

  rjkz написав:Думаю, в Канаде есть частные клиники, которые могут разместить в виайпи палате за некоторую сумму.
Насчтет пить-курить-есть - не уверен, протоколы у всех одинаковые.

Уже поинтересовались: нет частных клиник.
Жена пациента говорит: если ты считаешь, что тебя лечат «не так», то уже вымерло б пол-Канады…
И ни пить, ни есть не разрешают все же уже более суток.
Цирк: уже хочет покупать билеты и лететь в свою страну, думает там будет даром, бесплатно и быстро - в палате VIP.
P.S. Только что связался с Канадой: готовят к операции.
Вот видите как интересно: бесплатно, но не так как в клинике Шарите (Берлин).
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