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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2172217321742175 Додано: П'ят 21 чер, 2024 20:21 Shaman написав: Загалом більшості мігрантів корисно запам’ятати та полюбити два слова, які характеризують їхнє життя на чужині: дауншифтинг і даунсайзинг. Загалом більшості мігрантів корисно запам’ятати та полюбити два слова, які характеризують їхнє життя на чужині: дауншифтинг і даунсайзинг.

Далеко не для всіх.

Як приклад сусідка 50+: тут мала приватизовану кімнату на 12 м2, працювала в магазині. Поїхала в Латвію, там вийшла заміж за власника магазину де працювала, через кілька місяців він помер. Тепер вона бізнес-вумен з магазином, 2 квартирами, авто ...



Ще приклад сусіда: чоловік 40 р., дружина, 2 дітей. Працює на будівництві, зокрема вміє плитку викладати. В Чехії тепер арендував великий будинок в передмісті Їглави. Краще, ніж однокімнатна квартира. А ще дружина пішла медсестрою в лікарню. Кажуть "вперше в житті грошей хватає на все"



Про друга - професора в Казахстані писав: ЗП із 800$ в Києві перетворилась в 2k$ в Астані. А там ціни нижчі, як в Україні до війни.



ИМХО дауншифтинг стосується тільки частини середнього класу (тих, хто мав в Україні від 1000$ доходу на члена сім'ї ). А за статистикою таких 6%. Для решти еміграція буде не в мінус. Далеко не для всіх.Як приклад сусідка 50+: тут мала приватизовану кімнату на 12 м2, працювала в магазині. Поїхала в Латвію, там вийшла заміж за власника магазину де працювала, через кілька місяців він помер. Тепер вона бізнес-вумен з магазином, 2 квартирами, авто ...Ще приклад сусіда: чоловік 40 р., дружина, 2 дітей. Працює на будівництві, зокрема вміє плитку викладати. В Чехії тепер арендував великий будинок в передмісті Їглави. Краще, ніж однокімнатна квартира. А ще дружина пішла медсестрою в лікарню. Кажуть "вперше в житті грошей хватає на все"Про друга - професора в Казахстані писав: ЗП із 800$ в Києві перетворилась в 2k$ в Астані. А там ціни нижчі, як в Україні до війни.ИМХО дауншифтинг стосується тільки частини середнього класу (тих, хто мав в Україні від 1000$ доходу на члена сім'ї ). А за статистикою таких 6%. Для решти еміграція буде не в мінус. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 21 чер, 2024 21:04, всього редагувалось 6 разів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3304 З нами з: 29.07.22 Подякував: 577 раз. Подякували: 420 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 чер, 2024 20:26 rjkz написав: Думаю, в Канаде есть частные клиники, которые могут разместить в виайпи палате за некоторую сумму.

Насчтет пить-курить-есть - не уверен, протоколы у всех одинаковые. Думаю, в Канаде есть частные клиники, которые могут разместить в виайпи палате за некоторую сумму.Насчтет пить-курить-есть - не уверен, протоколы у всех одинаковые.

Уже поинтересовались: нет частных клиник.

Жена пациента говорит: если ты считаешь, что тебя лечат «не так», то уже вымерло б пол-Канады…

И ни пить, ни есть не разрешают все же уже более суток.

Цирк: уже хочет покупать билеты и лететь в свою страну, думает там будет даром, бесплатно и быстро - в палате VIP.

P.S. Только что связался с Канадой: готовят к операции.

Вот видите как интересно: бесплатно, но не так как в клинике Шарите (Берлин). Уже поинтересовались: нет частных клиник.Жена пациента говорит: если ты считаешь, что тебя лечат «не так», то уже вымерло б пол-Канады…И ни пить, ни есть не разрешают все же уже более суток.Цирк: уже хочет покупать билеты и лететь в свою страну, думает там будет даром, бесплатно и быстро - в палате VIP.P.S. Только что связался с Канадой: готовят к операции.Вот видите как интересно: бесплатно, но не так как в клинике Шарите (Берлин). akurt

Повідомлень: 9774 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3620 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2172217321742175 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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