Далеко не для всіх.
Як приклад сусідка 50+: тут мала приватизовану кімнату на 12 м2, працювала в магазині. Поїхала в Латвію, там вийшла заміж за власника магазину де працювала, через кілька місяців він помер. Тепер вона бізнес-вумен з магазином, 2 квартирами, авто ...
Ще приклад сусіда: чоловік 40 р., дружина, 2 дітей. Працює на будівництві, зокрема вміє плитку викладати. В Чехії тепер арендував великий будинок в передмісті Їглави. Краще, ніж однокімнатна квартира. А ще дружина пішла медсестрою в лікарню. Кажуть "вперше в житті грошей хватає на все"
Про друга - професора в Казахстані писав: ЗП із 800$ в Києві перетворилась в 2k$ в Астані. А там ціни нижчі, як в Україні до війни.
ИМХО дауншифтинг стосується тільки частини середнього класу (тих, хто мав в Україні від 1000$ доходу на члена сім'ї ). А за статистикою таких 6%. Для решти еміграція буде не в мінус.