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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2172217321742175
Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 20:21

  Shaman написав:Загалом більшості мігрантів корисно запам’ятати та полюбити два слова, які характеризують їхнє життя на чужині: дауншифтинг і даунсайзинг.

Далеко не для всіх.
Як приклад сусідка 50+: тут мала приватизовану кімнату на 12 м2, працювала в магазині. Поїхала в Латвію, там вийшла заміж за власника магазину де працювала, через кілька місяців він помер. Тепер вона бізнес-вумен з магазином, 2 квартирами, авто ...

Ще приклад сусіда: чоловік 40 р., дружина, 2 дітей. Працює на будівництві, зокрема вміє плитку викладати. В Чехії тепер арендував великий будинок в передмісті Їглави. Краще, ніж однокімнатна квартира. А ще дружина пішла медсестрою в лікарню. Кажуть "вперше в житті грошей хватає на все"

Про друга - професора в Казахстані писав: ЗП із 800$ в Києві перетворилась в 2k$ в Астані. А там ціни нижчі, як в Україні до війни.

ИМХО дауншифтинг стосується тільки частини середнього класу (тих, хто мав в Україні від 1000$ доходу на члена сім'ї ). А за статистикою таких 6%. Для решти еміграція буде не в мінус.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 21 чер, 2024 21:04, всього редагувалось 6 разів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 20:26

  rjkz написав:Думаю, в Канаде есть частные клиники, которые могут разместить в виайпи палате за некоторую сумму.
Насчтет пить-курить-есть - не уверен, протоколы у всех одинаковые.

Уже поинтересовались: нет частных клиник.
Жена пациента говорит: если ты считаешь, что тебя лечат «не так», то уже вымерло б пол-Канады…
И ни пить, ни есть не разрешают все же уже более суток.
Цирк: уже хочет покупать билеты и лететь в свою страну, думает там будет даром, бесплатно и быстро - в палате VIP.
P.S. Только что связался с Канадой: готовят к операции.
Вот видите как интересно: бесплатно, но не так как в клинике Шарите (Берлин).
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 22:03

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:Загалом більшості мігрантів корисно запам’ятати та полюбити два слова, які характеризують їхнє життя на чужині: дауншифтинг і даунсайзинг.

Далеко не для всіх.
Як приклад сусідка 50+: тут мала приватизовану кімнату на 12 м2, працювала в магазині. Поїхала в Латвію, там вийшла заміж за власника магазину де працювала, через кілька місяців він помер. Тепер вона бізнес-вумен з магазином, 2 квартирами, авто ...

Ще приклад сусіда: чоловік 40 р., дружина, 2 дітей. Працює на будівництві, зокрема вміє плитку викладати. В Чехії тепер арендував великий будинок в передмісті Їглави. Краще, ніж однокімнатна квартира. А ще дружина пішла медсестрою в лікарню. Кажуть "вперше в житті грошей хватає на все"

Про друга - професора в Казахстані писав: ЗП із 800$ в Києві перетворилась в 2k$ в Астані. А там ціни нижчі, як в Україні до війни.

ИМХО дауншифтинг стосується тільки частини середнього класу (тих, хто мав в Україні від 1000$ доходу на члена сім'ї ). А за статистикою таких 6%. Для решти еміграція буде не в мінус.

варіант вийти заміж за багатія - це варіант можливий в будь-якій країні :)

Казахстан - я ж так розумію, мова російська. своєрідна країна.

проблеми для більшості, хто працює в офісі не на посаді кур'єра. доведеться перекваліфіковуватися з білого на синього комірця ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 22:35

  Shaman написав:Три фактори. Від чого залежить, чи повернуться в Україну ті, хто поїхав через війну
Еміграція до будь-якої країни для більшості людей — процес болісний і непростий. Усе залежить від трьох факторів: настрій, гроші та рівень знання мови.

І ось тут ми підійшли до основного, що також стосується поняття «гроші». Це — житло. У великих містах, де більшість мігрантів шукає роботу, житло просто непристойно, негуманно дороге. Це проблема не тільки біженців, а й корінного населення, особливо молоді, яка без підтримки батьків не в змозі накопичити грошей на перший внесок для взяття іпотеки. Більшість орендує житло все своє життя, і ця оренда з'їдає левову частку їхніх статків. Залишитися наприкінці життя в орендованій квартирі, на соціальній пенсії та без підтримки сім'ї — катастрофа. А знати водночас, що на батьківщині в тебе є своя ділянка землі, свій дім, нехай маленький, нехай зруйнований, але свій, — нестерпна мука. Урешті, вдома все можна відбудувати, а от придбати щось пристойне на чужині більшість неспроможна.

Так само як і більшість емігрантів, яким за 40, змушена буде працювати до кінця своїх днів, бо далеко не всі матимуть право на соціальну пенсію, а накопичити достатньо в приватному пенсійному фонді, щоб бути self-funded retiree, у них уже не вистачить часу.

Здебільшого історії успіхів випадають на долю тих, хто вчився в місцевих навчальних закладах або ще в Україні працював у міжнародних компаніях чи мав перекладацьку освіту. Якщо ви осіли в країні без знання мови і без навичок або природного хисту до її вивчення, вам буде дуже складно, майже неможливо знайти роботу за фахом, особливо коли вам 40+.

Загалом більшості мігрантів корисно запам’ятати та полюбити два слова, які характеризують їхнє життя на чужині: дауншифтинг і даунсайзинг. Іншими словами: знизити амбіції та задовольнитися малим. Має сенс представити це як свою нову філософію, якщо ви людина, що шукає сенсів життя. Якщо ж ви просто налаштовані виживати, то вам в еміграції психологічно буде легше: померти з голоду вашій сім'ї там не дадуть, а на більше ви й не розраховуєте.

1. Чи варто емігрувати? — Ні, якщо ви належите до тієї категорії людей, яка може жити комфортно лише серед своїх, у своєму рідному оточенні, не пересуваючись із місця на місце. Коли ви боїтеся залишатися там, де ви є, розгляньте можливість переїзду в іншу область України. Життя за кордоном може стати для вас не меншим викликом, ніж війна, бо ви загубите його сенс.

2. Чи справді більшість тих, хто виїхав, не повернеться в Україну? — Коли припиняться воєнні дії, більшість повернеться. Причини: своє житло, рідне оточення, більші кар'єрні можливості.

пишу те саме, лише іншими словами. щоб люди реально розуміли, що таке еміграція, а не ці казки...

але радий за кожного, кому вдалося :D

Один і найвпливовіший, як на мене, фактор - чи вдасться досягти того самого рівня комфорту життя і скільки на це піде часу. Але тут є один момент - той самий комфорт життя таки зростає з часом, люди звикають, знаходять роботу, вчать мови. Водночас в Україні цей комфорт невпинно падає. Починаючи з цін на товари та послуги, наявності цих товарів, періодичності надання послуг і закінчуючи збільшенням податків, звуженням прав і свобод, тощо. І через пару років може статись так, що тих переваг повернення і не лишиться стільки, щоб переконливо хитнути шальки терезів в бік репатріації. От Ви там про пенсії цитуєте, так людям мого віку вони взагалі в Україні не світять, якщо вірити заявам деяких посадовців))) І так з усіма аспектами, чого не торкнись.
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 22:44

  gonchik74 написав:
  Shaman написав:Три фактори. Від чого залежить, чи повернуться в Україну ті, хто поїхав через війну
Еміграція до будь-якої країни для більшості людей — процес болісний і непростий. Усе залежить від трьох факторів: настрій, гроші та рівень знання мови.

І ось тут ми підійшли до основного, що також стосується поняття «гроші». Це — житло. У великих містах, де більшість мігрантів шукає роботу, житло просто непристойно, негуманно дороге. Це проблема не тільки біженців, а й корінного населення, особливо молоді, яка без підтримки батьків не в змозі накопичити грошей на перший внесок для взяття іпотеки. Більшість орендує житло все своє життя, і ця оренда з'їдає левову частку їхніх статків. Залишитися наприкінці життя в орендованій квартирі, на соціальній пенсії та без підтримки сім'ї — катастрофа. А знати водночас, що на батьківщині в тебе є своя ділянка землі, свій дім, нехай маленький, нехай зруйнований, але свій, — нестерпна мука. Урешті, вдома все можна відбудувати, а от придбати щось пристойне на чужині більшість неспроможна.

Так само як і більшість емігрантів, яким за 40, змушена буде працювати до кінця своїх днів, бо далеко не всі матимуть право на соціальну пенсію, а накопичити достатньо в приватному пенсійному фонді, щоб бути self-funded retiree, у них уже не вистачить часу.

Здебільшого історії успіхів випадають на долю тих, хто вчився в місцевих навчальних закладах або ще в Україні працював у міжнародних компаніях чи мав перекладацьку освіту. Якщо ви осіли в країні без знання мови і без навичок або природного хисту до її вивчення, вам буде дуже складно, майже неможливо знайти роботу за фахом, особливо коли вам 40+.

Загалом більшості мігрантів корисно запам’ятати та полюбити два слова, які характеризують їхнє життя на чужині: дауншифтинг і даунсайзинг. Іншими словами: знизити амбіції та задовольнитися малим. Має сенс представити це як свою нову філософію, якщо ви людина, що шукає сенсів життя. Якщо ж ви просто налаштовані виживати, то вам в еміграції психологічно буде легше: померти з голоду вашій сім'ї там не дадуть, а на більше ви й не розраховуєте.

1. Чи варто емігрувати? — Ні, якщо ви належите до тієї категорії людей, яка може жити комфортно лише серед своїх, у своєму рідному оточенні, не пересуваючись із місця на місце. Коли ви боїтеся залишатися там, де ви є, розгляньте можливість переїзду в іншу область України. Життя за кордоном може стати для вас не меншим викликом, ніж війна, бо ви загубите його сенс.

2. Чи справді більшість тих, хто виїхав, не повернеться в Україну? — Коли припиняться воєнні дії, більшість повернеться. Причини: своє житло, рідне оточення, більші кар'єрні можливості.

пишу те саме, лише іншими словами. щоб люди реально розуміли, що таке еміграція, а не ці казки...

але радий за кожного, кому вдалося :D

Один і найвпливовіший, як на мене, фактор - чи вдасться досягти того самого рівня комфорту життя і скільки на це піде часу. Але тут є один момент - той самий комфорт життя таки зростає з часом, люди звикають, знаходять роботу, вчать мови. Водночас в Україні цей комфорт невпинно падає. Починаючи з цін на товари та послуги, наявності цих товарів, періодичності надання послуг і закінчуючи збільшенням податків, звуженням прав і свобод, тощо. І через пару років може статись так, що тих переваг повернення і не лишиться стільки, щоб переконливо хитнути шальки терезів в бік репатріації. От Ви там про пенсії цитуєте, так людям мого віку вони взагалі в Україні не світять, якщо вірити заявам деяких посадовців))) І так з усіма аспектами, чого не торкнись.

Імовірність ухилитись від ТЦКашників, які намагатимуться втулити мені повістку, набагато більша ніж від закордонного орендодавця який прийде по орендну плату за свою контура, за яку я змушений буду платити у випадку еміграції. 😏
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 23:08

  gonchik74 написав:Один і найвпливовіший, як на мене, фактор - чи вдасться досягти того самого рівня комфорту життя і скільки на це піде часу. Але тут є один момент - той самий комфорт життя таки зростає з часом, люди звикають, знаходять роботу, вчать мови. Водночас в Україні цей комфорт невпинно падає. Починаючи з цін на товари та послуги, наявності цих товарів, періодичності надання послуг і закінчуючи збільшенням податків, звуженням прав і свобод, тощо. І через пару років може статись так, що тих переваг повернення і не лишиться стільки, щоб переконливо хитнути шальки терезів в бік репатріації. От Ви там про пенсії цитуєте, так людям мого віку вони взагалі в Україні не світять, якщо вірити заявам деяких посадовців))) І так з усіма аспектами, чого не торкнись.

цей комфорт падає лише через війну. якби не війна, комфорт теж зростав.

з пенсіями біда. але що там соціальна пенсія, що тут соціальна пенсія...

усі аспекти - це явне перебільшення
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 21 чер, 2024 23:49

  Faceless написав:Мабуть Доктора Хауса передивився

Ось вона: занадто перехвалена безкоштовна канадська медицина: операцію вже зробили, все - що заважало жити - видалили - та відразу відпустили додому.
Вже їде з жінкою додому…
Це ж мабуть буде просити, щоби вона збігала за півасиком та цигарками, а він буде «хворіти»…
Операція мала назву «Проктоскопія»…
Ну ось - а хотілося б по-людськи: в клініку Шаріте в Берліні, за 18 500€…
akurt
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