akurt написав:Sir rjkz!
Вы должны правильно реагировать.
Абзацы 1-2-3 реально гениальные.
Особенно 1 - как реплика на то, что смерд какой-то - голый босый почти голодный - что-то там вякает про эмиграцию, в которой никогда не был и в ближайшие - как говорил Воланд - 1000 лет - не будет.
Лично я на сегодня не вижу вариантов попасть в США для участников этого форума.
P.S. Я сейчас юридически в Испании. Не пишите так смело про Испанию. Вы точно не все знаете. Как и я тоже. Но я хоть «на месте».
Вы, как я понимаю, в Испании проездом. Не резидент, чтобы глубоко понимать процессы.
Не сомневаюсь, там тоже есть возможности.
Но как писал уже Слономаг и насколько это справедливо для Европы в целом и Испании в частности, налоги там выше, чем в США. И намного.
Рынок не так наполнен деньгами как в США. А если работать "на дядю", то совсем печаль, насколько я наслышан из очень многих источников.
Ну и у людей УЖЕ есть хоть какой-то уровень Инглиша, думаю, примерно как у меня. А это уже достаточно для жизни в стране и для какого-то уровня работы.
Конечно, хотелось-бы лучше, нет предела совершенству.
А Спениш на уровне ...никакой абсолютно.
Тепло и моря в США - хоть залейся. Надоест и то тепло и то море.
Условия для бизнеса - супер, особенно в республиканских штатах.
И, как частность - Флорида. И тепло и море и комфортно для бизнеса. И денег много в штате крутится и если уж совсем тяжко с уровнем лангуаге - довольно большая русско и украинскоязычные комьюнити.
Ну и те приколы с банками, которые описывал СЛономаг, очевидно будут для них неожиданностью.
В США вести бизнес и с банками намного проще.
Хочешь внести кэш - пожалуйста, хочешь снять - пожалуйста, хочешь перевести из одного банка в другой - на здоровье.
Главное, все доходы указать и заплатить все налоги....ну, те что нельзя ЛЕГАЛЬНО списать, а это можно сделать 100500 легальными способами. Главное не переборщить. Трамп вон сотни миллионов возврата на фиктивных убытках получал.
Я не к этому призываю, но иллюстрирую насколько толерантная бизнес среда.
Да что я объясняю?
Рейтинг Doing Business - США на 6 месте в мире, Испания - на 30м.