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#<1 ... 2173217421752176 Додано: Суб 22 чер, 2024 04:14 akurt написав: Sir rjkz!

Вы должны правильно реагировать.

Абзацы 1-2-3 реально гениальные.

Особенно 1 - как реплика на то, что смерд какой-то - голый босый почти голодный - что-то там вякает про эмиграцию, в которой никогда не был и в ближайшие - как говорил Воланд - 1000 лет - не будет.

Лично я на сегодня не вижу вариантов попасть в США для участников этого форума.



P.S. Я сейчас юридически в Испании. Не пишите так смело про Испанию. Вы точно не все знаете. Как и я тоже. Но я хоть «на месте». Sir rjkz!Вы должны правильно реагировать.Абзацы 1-2-3 реально гениальные.Особенно 1 - как реплика на то, что смерд какой-то - голый босый почти голодный - что-то там вякает про эмиграцию, в которой никогда не был и в ближайшие - как говорил Воланд - 1000 лет - не будет.Лично я на сегодня не вижу вариантов попасть в США для участников этого форума.P.S. Я сейчас юридически в Испании. Не пишите так смело про Испанию. Вы точно не все знаете. Как и я тоже. Но я хоть «на месте».



Вы, как я понимаю, в Испании проездом. Не резидент, чтобы глубоко понимать процессы.

Не сомневаюсь, там тоже есть возможности.

Но как писал уже Слономаг и насколько это справедливо для Европы в целом и Испании в частности, налоги там выше, чем в США. И намного.

Рынок не так наполнен деньгами как в США. А если работать "на дядю", то совсем печаль, насколько я наслышан из очень многих источников.

Ну и у людей УЖЕ есть хоть какой-то уровень Инглиша, думаю, примерно как у меня. А это уже достаточно для жизни в стране и для какого-то уровня работы.

Конечно, хотелось-бы лучше, нет предела совершенству.

А Спениш на уровне ...никакой абсолютно.

Тепло и моря в США - хоть залейся. Надоест и то тепло и то море.

Условия для бизнеса - супер, особенно в республиканских штатах.

И, как частность - Флорида. И тепло и море и комфортно для бизнеса. И денег много в штате крутится и если уж совсем тяжко с уровнем лангуаге - довольно большая русско и украинскоязычные комьюнити.



Ну и те приколы с банками, которые описывал СЛономаг, очевидно будут для них неожиданностью.

В США вести бизнес и с банками намного проще.

Хочешь внести кэш - пожалуйста, хочешь снять - пожалуйста, хочешь перевести из одного банка в другой - на здоровье.

Главное, все доходы указать и заплатить все налоги....ну, те что нельзя ЛЕГАЛЬНО списать, а это можно сделать 100500 легальными способами. Главное не переборщить. Трамп вон сотни миллионов возврата на фиктивных убытках получал.

Я не к этому призываю, но иллюстрирую насколько толерантная бизнес среда.

Да что я объясняю?

Рейтинг Doing Business - США на 6 месте в мире, Испания - на 30м. Вы, как я понимаю, в Испании проездом. Не резидент, чтобы глубоко понимать процессы.Не сомневаюсь, там тоже есть возможности.Но как писал уже Слономаг и насколько это справедливо для Европы в целом и Испании в частности, налоги там выше, чем в США. И намного.Рынок не так наполнен деньгами как в США. А если работать "на дядю", то совсем печаль, насколько я наслышан из очень многих источников.Ну и у людей УЖЕ есть хоть какой-то уровень Инглиша, думаю, примерно как у меня. А это уже достаточно для жизни в стране и для какого-то уровня работы.Конечно, хотелось-бы лучше, нет предела совершенству.А Спениш на уровне ...никакой абсолютно.Тепло и моря в США - хоть залейся. Надоест и то тепло и то море.Условия для бизнеса - супер, особенно в республиканских штатах.И, как частность - Флорида. И тепло и море и комфортно для бизнеса. И денег много в штате крутится и если уж совсем тяжко с уровнем лангуаге - довольно большая русско и украинскоязычные комьюнити.Ну и те приколы с банками, которые описывал СЛономаг, очевидно будут для них неожиданностью.В США вести бизнес и с банками намного проще.Хочешь внести кэш - пожалуйста, хочешь снять - пожалуйста, хочешь перевести из одного банка в другой - на здоровье.Главное, все доходы указать и заплатить все налоги....ну, те что нельзя ЛЕГАЛЬНО списать, а это можно сделать 100500 легальными способами. Главное не переборщить. Трамп вон сотни миллионов возврата на фиктивных убытках получал.Я не к этому призываю, но иллюстрирую насколько толерантная бизнес среда.Да что я объясняю?Рейтинг Doing Business - США на 6 месте в мире, Испания - на 30м. rjkz

Повідомлень: 16766 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8376 раз. Подякували: 5271 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 10:10 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Главное, все доходы указать и заплатить все налоги... Главное, все доходы указать и заплатить все налоги...

згадав про знайомого, який в США працює "по туристичній візі". Каже податки не платив і не збирається. ЗП кешем, навіть більше ніж він очікував (обіцяли до 1000 на тиждень, платять по 1200-1600, залежить від кількості пацієнтів). Витрати взагалі близько нуля: можна все знайти безкоштовно. згадав про знайомого, який в США працює "по туристичній візі". Каже податки не платив і не збирається. ЗП кешем, навіть більше ніж він очікував (обіцяли до 1000 на тиждень, платять по 1200-1600, залежить від кількості пацієнтів). Витрати взагалі близько нуля: можна все знайти безкоштовно. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3306 З нами з: 29.07.22 Подякував: 577 раз. Подякували: 420 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2173217421752176 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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