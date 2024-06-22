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akurt написав:Sir rjkz! Вы должны правильно реагировать. Абзацы 1-2-3 реально гениальные. Особенно 1 - как реплика на то, что смерд какой-то - голый босый почти голодный - что-то там вякает про эмиграцию, в которой никогда не был и в ближайшие - как говорил Воланд - 1000 лет - не будет. Лично я на сегодня не вижу вариантов попасть в США для участников этого форума.
P.S. Я сейчас юридически в Испании. Не пишите так смело про Испанию. Вы точно не все знаете. Как и я тоже. Но я хоть «на месте».
Вы, как я понимаю, в Испании проездом. Не резидент, чтобы глубоко понимать процессы. Не сомневаюсь, там тоже есть возможности. Но как писал уже Слономаг и насколько это справедливо для Европы в целом и Испании в частности, налоги там выше, чем в США. И намного. Рынок не так наполнен деньгами как в США. А если работать "на дядю", то совсем печаль, насколько я наслышан из очень многих источников. Ну и у людей УЖЕ есть хоть какой-то уровень Инглиша, думаю, примерно как у меня. А это уже достаточно для жизни в стране и для какого-то уровня работы. Конечно, хотелось-бы лучше, нет предела совершенству. А Спениш на уровне ...никакой абсолютно. Тепло и моря в США - хоть залейся. Надоест и то тепло и то море. Условия для бизнеса - супер, особенно в республиканских штатах. И, как частность - Флорида. И тепло и море и комфортно для бизнеса. И денег много в штате крутится и если уж совсем тяжко с уровнем лангуаге - довольно большая русско и украинскоязычные комьюнити.
Ну и те приколы с банками, которые описывал СЛономаг, очевидно будут для них неожиданностью. В США вести бизнес и с банками намного проще. Хочешь внести кэш - пожалуйста, хочешь снять - пожалуйста, хочешь перевести из одного банка в другой - на здоровье. Главное, все доходы указать и заплатить все налоги....ну, те что нельзя ЛЕГАЛЬНО списать, а это можно сделать 100500 легальными способами. Главное не переборщить. Трамп вон сотни миллионов возврата на фиктивных убытках получал. Я не к этому призываю, но иллюстрирую насколько толерантная бизнес среда. Да что я объясняю? Рейтинг Doing Business - США на 6 месте в мире, Испания - на 30м.
rjkz написав:Главное, все доходы указать и заплатить все налоги...
згадав про знайомого, який в США працює "по туристичній візі". Каже податки не платив і не збирається. ЗП кешем, навіть більше ніж він очікував (обіцяли до 1000 на тиждень, платять по 1200-1600, залежить від кількості пацієнтів). Витрати взагалі близько нуля: можна все знайти безкоштовно.
gonchik74 написав:Один і найвпливовіший, як на мене, фактор - чи вдасться досягти того самого рівня комфорту життя і скільки на це піде часу. Але тут є один момент - той самий комфорт життя таки зростає з часом, люди звикають, знаходять роботу, вчать мови. Водночас в Україні цей комфорт невпинно падає. Починаючи з цін на товари та послуги, наявності цих товарів, періодичності надання послуг і закінчуючи збільшенням податків, звуженням прав і свобод, тощо. І через пару років може статись так, що тих переваг повернення і не лишиться стільки, щоб переконливо хитнути шальки терезів в бік репатріації. От Ви там про пенсії цитуєте, так людям мого віку вони взагалі в Україні не світять, якщо вірити заявам деяких посадовців))) І так з усіма аспектами, чого не торкнись.
Да что Вы на эту чушь реагируете? Чел про жизнь в эмиграции ни в зуб ногой, но отрабатывает заказ на остановку бегства рабов с плантации рыжего татарина.
коля, "ты за базар отвечаешь?" "или можешь только фуфло задвигать?".
в тебе аргументів нуль. все, що ти про мене пишеш - твоя хвора маячня. твій варіант еміграції до США - наколотив купу грошей в Україні та за мутною схемою потрапив в США - це лише твій унікальний досвід, який не має цінності для інших. але що ти вмієш, це лише ярлики навішувати, а щось обговорювати з тобою нема сенсу. про нежовтіючий клей, в чому схоже ти єдине шариш - це мені не цікаво.
тому ти не коля, а звичайний ufyljy з США. й в Україні гарантовано був таким же. твій роботодавець не дасть збрехати
а особисто ти ще повернешся в Україну, коли інші її вборонять. бо так, де небезпечно, звідти коля тікає акі щур
rjkz написав:Главное, все доходы указать и заплатить все налоги...
згадав про знайомого, який в США працює "по туристичній візі". Каже податки не платив і не збирається. ЗП кешем, навіть більше ніж він очікував (обіцяли до 1000 на тиждень, платять по 1200-1600, залежить від кількості пацієнтів). Витрати взагалі близько нуля: можна все знайти безкоштовно.
Shaman написав:це шлях заробітчанства, так в США не залишишся...
так в нього й була мета 6 місяців провести на заробітках, вже 2 провів, задоволений на всі 100%. Хіба що чекаю на питання "як вивести кеш з штатів?". Наскільки розумію, то він би хотів після війни повернутись в Закарпаття, або в крайньому випадку залишитись в Чехії жити.
61% поляків хочуть, щоб українці повернулися у свою країну після війни, і 95% висловились за припинення соцвиплат
Чому в Польщі зростає група людей, які негативно ставляться до українських біженців війни? Аналіз відповідей на відкриті питання показує, що найчастіше вказується причина «вимогливість». Стосовно біженців з України це означає, що «вони заслуговують на все», «претензії на соціальні виплати», «бажання мати такі ж права, як поляки», «все безкоштовно» та «відсутність подяки за допомогу».
Усе більше поляків вказують, що бачать відмінності між націями, підкреслюють автори дослідження. Вперше в цьому дослідженні респонденти вказали на «східну ментальність, радянську культуру» українських біженців, яка виявляється у відсутності турботи про загальне благо.
що наші резиденти в Польщі скажуть? є такі моменти, чи поки що непомітно?
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 22 чер, 2024 11:51, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:це шлях заробітчанства, так в США не залишишся...
так в нього й була мета 6 місяців провести на заробітках, вже 2 провів, задоволений на всі 100%. Хіба що чекаю на питання "як вивести кеш з штатів?". Наскільки розумію, то він би хотів після війни повернутись в Закарпаття, або в крайньому випадку залишитись в Чехії жити.
Пусть битка два-три там малолитражных почти небитых купит и через компанию W8Shipping или какую то другую домой отправит А если есть хорошее СТО рядом в закарпатье то можно и реально битых, может даже что-то и заработает на них А что тысяч 30-40 нереально со штатов вывезти? Есть ограничения на вывоз нала?
Нет никаких ограничений ПРИ ВЫЕЗДЕ. В США необычная система выезда иностранцев: нигде никто ничего и никак не проверяет, нет паспортного контроля вообще. То есть тот человек может совершенно свободно и не пряча везти в рюкзаке 40 000$. P.S. Миграционная служба США получает информацию о выезде как о свершившемся факте от авиакомпаний.
Еміграція до будь-якої країни для більшості людей — процес болісний і непростий. Усе залежить від трьох факторів: настрій, гроші та рівень знання мови.
Я тут нещодавно майже несподівано для себе сформулював неочевидний крітерій економіки життя.
Скільки часу можна в даній місцевості і в даних обставинах прожити на той доход, який у людини (або у сім'ї) є, чи більш-менш обгрунтовано планується. І мені здається, що своя хатинка в Україні, коли вона вже є, випереджає за цим показником всі "хороші і успішні" варіанти еміграції, не кажучи вже про варіанти погані. Бо в тих хороших варіантах із заробітком 5-8 тис. у.о. (4-5 на руки) пару тисяч з'їсть оренда житла (про реальність іпотеки для вимушених мігрантів краще промовчати), ще мінімум 1000 на харчування і невідкладні витрати, і виходить, що місяць праці "приносить" лише 1,5 або максимум два місяці можливості життя. В Україні із власним житлом для такого показника потрібно мати зарплату трохи вище мінімальної, а та людина, яка взмозі на Заході заробити 8 куо на місяць, в Україні теж не на мінімалку живе, і за місяць своєї праці "купляє" собі 4 чи більше місяця життя (ну або щось інше за ці гроші).
Всякі казкові варіанти з 200+ тис. річного доходу навряд-чи варто розглядати в даному контексті
З думкою у великому абзаці номер 2 погоджуюсь. Все вірно. Все правильно… Єдине, що може викликати дискусію: тоді повинно бути так, що весь світ повинен був вже давно і терміново переїхати до України: ну реально ж получається Рай на Землі… щось не переїхали… лізуть як скажені куди? Наприклад, у Францію. Там на днях прийнято Закон, згідно з яким прибульці - НЕЛЕГАЛИ (!) - навіть ті, хто взагалі не має ніяких (!) документів - отримали право на безкоштовний юридичний та адвокатський захист від держави. Оцініть масштаби, якщо цим питанням Парламент країни займається. Получається, що жити на «пособіє» від Французськоі республіки в сумі 740€ на місяць - краще… Але в цілому ваша думка геніально правильна і підтверджується наведеними цифрами…
З останнім коротким абзацем не погоджуюсь і я писав з цифрами та фактами раніше: вкладення в навчання дитини в університеті в США має термін окупності не більше 2-х років. І зарплата в 200+к$ на рік зовсім не казкова, а реальна.