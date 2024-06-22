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#<1 ... 2174217521762177> Додано: Суб 22 чер, 2024 04:14 akurt написав: Sir rjkz!

Вы должны правильно реагировать.

Абзацы 1-2-3 реально гениальные.

Особенно 1 - как реплика на то, что смерд какой-то - голый босый почти голодный - что-то там вякает про эмиграцию, в которой никогда не был и в ближайшие - как говорил Воланд - 1000 лет - не будет.

Лично я на сегодня не вижу вариантов попасть в США для участников этого форума.



P.S. Я сейчас юридически в Испании. Не пишите так смело про Испанию. Вы точно не все знаете. Как и я тоже. Но я хоть «на месте». Sir rjkz!Вы должны правильно реагировать.Абзацы 1-2-3 реально гениальные.Особенно 1 - как реплика на то, что смерд какой-то - голый босый почти голодный - что-то там вякает про эмиграцию, в которой никогда не был и в ближайшие - как говорил Воланд - 1000 лет - не будет.Лично я на сегодня не вижу вариантов попасть в США для участников этого форума.P.S. Я сейчас юридически в Испании. Не пишите так смело про Испанию. Вы точно не все знаете. Как и я тоже. Но я хоть «на месте».



Вы, как я понимаю, в Испании проездом. Не резидент, чтобы глубоко понимать процессы.

Не сомневаюсь, там тоже есть возможности.

Но как писал уже Слономаг и насколько это справедливо для Европы в целом и Испании в частности, налоги там выше, чем в США. И намного.

Рынок не так наполнен деньгами как в США. А если работать "на дядю", то совсем печаль, насколько я наслышан из очень многих источников.

Ну и у людей УЖЕ есть хоть какой-то уровень Инглиша, думаю, примерно как у меня. А это уже достаточно для жизни в стране и для какого-то уровня работы.

Конечно, хотелось-бы лучше, нет предела совершенству.

А Спениш на уровне ...никакой абсолютно.

Тепло и моря в США - хоть залейся. Надоест и то тепло и то море.

Условия для бизнеса - супер, особенно в республиканских штатах.

И, как частность - Флорида. И тепло и море и комфортно для бизнеса. И денег много в штате крутится и если уж совсем тяжко с уровнем лангуаге - довольно большая русско и украинскоязычные комьюнити.



Ну и те приколы с банками, которые описывал СЛономаг, очевидно будут для них неожиданностью.

В США вести бизнес и с банками намного проще.

Хочешь внести кэш - пожалуйста, хочешь снять - пожалуйста, хочешь перевести из одного банка в другой - на здоровье.

Главное, все доходы указать и заплатить все налоги....ну, те что нельзя ЛЕГАЛЬНО списать, а это можно сделать 100500 легальными способами. Главное не переборщить. Трамп вон сотни миллионов возврата на фиктивных убытках получал.

Я не к этому призываю, но иллюстрирую насколько толерантная бизнес среда.

Да что я объясняю?

Рейтинг Doing Business - США на 6 месте в мире, Испания - на 30м. Вы, как я понимаю, в Испании проездом. Не резидент, чтобы глубоко понимать процессы.Не сомневаюсь, там тоже есть возможности.Но как писал уже Слономаг и насколько это справедливо для Европы в целом и Испании в частности, налоги там выше, чем в США. И намного.Рынок не так наполнен деньгами как в США. А если работать "на дядю", то совсем печаль, насколько я наслышан из очень многих источников.Ну и у людей УЖЕ есть хоть какой-то уровень Инглиша, думаю, примерно как у меня. А это уже достаточно для жизни в стране и для какого-то уровня работы.Конечно, хотелось-бы лучше, нет предела совершенству.А Спениш на уровне ...никакой абсолютно.Тепло и моря в США - хоть залейся. Надоест и то тепло и то море.Условия для бизнеса - супер, особенно в республиканских штатах.И, как частность - Флорида. И тепло и море и комфортно для бизнеса. И денег много в штате крутится и если уж совсем тяжко с уровнем лангуаге - довольно большая русско и украинскоязычные комьюнити.Ну и те приколы с банками, которые описывал СЛономаг, очевидно будут для них неожиданностью.В США вести бизнес и с банками намного проще.Хочешь внести кэш - пожалуйста, хочешь снять - пожалуйста, хочешь перевести из одного банка в другой - на здоровье.Главное, все доходы указать и заплатить все налоги....ну, те что нельзя ЛЕГАЛЬНО списать, а это можно сделать 100500 легальными способами. Главное не переборщить. Трамп вон сотни миллионов возврата на фиктивных убытках получал.Я не к этому призываю, но иллюстрирую насколько толерантная бизнес среда.Да что я объясняю?Рейтинг Doing Business - США на 6 месте в мире, Испания - на 30м. rjkz

Повідомлень: 16766 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8376 раз. Подякували: 5271 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 10:10 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Главное, все доходы указать и заплатить все налоги... Главное, все доходы указать и заплатить все налоги...

згадав про знайомого, який в США працює "по туристичній візі". Каже податки не платив і не збирається. ЗП кешем, навіть більше ніж він очікував (обіцяли до 1000 на тиждень, платять по 1200-1600, залежить від кількості пацієнтів). Витрати взагалі близько нуля: можна все знайти безкоштовно. згадав про знайомого, який в США працює "по туристичній візі". Каже податки не платив і не збирається. ЗП кешем, навіть більше ніж він очікував (обіцяли до 1000 на тиждень, платять по 1200-1600, залежить від кількості пацієнтів). Витрати взагалі близько нуля: можна все знайти безкоштовно. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3309 З нами з: 29.07.22 Подякував: 578 раз. Подякували: 420 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 11:30 rjkz написав: gonchik74 написав: Один і найвпливовіший, як на мене, фактор - чи вдасться досягти того самого рівня комфорту життя і скільки на це піде часу. Але тут є один момент - той самий комфорт життя таки зростає з часом, люди звикають, знаходять роботу, вчать мови. Водночас в Україні цей комфорт невпинно падає. Починаючи з цін на товари та послуги, наявності цих товарів, періодичності надання послуг і закінчуючи збільшенням податків, звуженням прав і свобод, тощо. І через пару років може статись так, що тих переваг повернення і не лишиться стільки, щоб переконливо хитнути шальки терезів в бік репатріації. От Ви там про пенсії цитуєте, так людям мого віку вони взагалі в Україні не світять, якщо вірити заявам деяких посадовців))) І так з усіма аспектами, чого не торкнись. Один і найвпливовіший, як на мене, фактор - чи вдасться досягти того самого рівня комфорту життя і скільки на це піде часу. Але тут є один момент - той самий комфорт життя таки зростає з часом, люди звикають, знаходять роботу, вчать мови. Водночас в Україні цей комфорт невпинно падає. Починаючи з цін на товари та послуги, наявності цих товарів, періодичності надання послуг і закінчуючи збільшенням податків, звуженням прав і свобод, тощо. І через пару років може статись так, що тих переваг повернення і не лишиться стільки, щоб переконливо хитнути шальки терезів в бік репатріації. От Ви там про пенсії цитуєте, так людям мого віку вони взагалі в Україні не світять, якщо вірити заявам деяких посадовців))) І так з усіма аспектами, чого не торкнись.

Да что Вы на эту чушь реагируете?

Чел про жизнь в эмиграции ни в зуб ногой, но отрабатывает заказ на остановку бегства рабов с плантации рыжего татарина. Да что Вы на эту чушь реагируете?Чел про жизнь в эмиграции ни в зуб ногой, но отрабатывает заказ на остановку бегства рабов с плантации рыжего татарина.

коля, "ты за базар отвечаешь?" "или можешь только фуфло задвигать?".



в тебе аргументів нуль. все, що ти про мене пишеш - твоя хвора маячня. твій варіант еміграції до США - наколотив купу грошей в Україні та за мутною схемою потрапив в США - це лише твій унікальний досвід, який не має цінності для інших. але що ти вмієш, це лише ярлики навішувати, а щось обговорювати з тобою нема сенсу. про нежовтіючий клей, в чому схоже ти єдине шариш - це мені не цікаво.



тому ти не коля, а звичайний ufyljy з США. й в Україні гарантовано був таким же. твій роботодавець не дасть збрехати



а особисто ти ще повернешся в Україну, коли інші її вборонять. бо так, де небезпечно, звідти коля тікає акі щур , "ты за базар отвечаешь?""или можешь только фуфло задвигать?".в тебе аргументів нуль. все, що ти про мене пишеш - твоя хвора маячня. твій варіант еміграції до США - наколотив купу грошей в Україні та за мутною схемою потрапив в США - це лише твій унікальний досвід, який не має цінності для інших. але що ти вмієш, це лише ярлики навішувати, а щось обговорювати з тобою нема сенсу. про нежовтіючий клей, в чому схоже ти єдине шариш - це мені не цікаво.тому ти не, а звичайнийз США. й в Україні гарантовано був таким же. твій роботодавець не дасть збрехатиа особисто ти ще повернешся в Україну, коли інші її вборонять. бо так, де небезпечно, звідтитікає акі щур Shaman

Повідомлень: 6263 З нами з: 29.09.19 Подякував: 605 раз. Подякували: 1428 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 11:31 Дюрі-бачі написав: rjkz написав: Главное, все доходы указать и заплатить все налоги... Главное, все доходы указать и заплатить все налоги...

згадав про знайомого, який в США працює "по туристичній візі". Каже податки не платив і не збирається. ЗП кешем, навіть більше ніж він очікував (обіцяли до 1000 на тиждень, платять по 1200-1600, залежить від кількості пацієнтів). Витрати взагалі близько нуля: можна все знайти безкоштовно. згадав про знайомого, який в США працює "по туристичній візі". Каже податки не платив і не збирається. ЗП кешем, навіть більше ніж він очікував (обіцяли до 1000 на тиждень, платять по 1200-1600, залежить від кількості пацієнтів). Витрати взагалі близько нуля: можна все знайти безкоштовно.

це шлях заробітчанства, так в США не залишишся... це шлях заробітчанства, так в США не залишишся... Shaman

Повідомлень: 6263 З нами з: 29.09.19 Подякував: 605 раз. Подякували: 1428 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 11:36 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: це шлях заробітчанства, так в США не залишишся... це шлях заробітчанства, так в США не залишишся... так в нього й була мета 6 місяців провести на заробітках, вже 2 провів, задоволений на всі 100%. Хіба що чекаю на питання "як вивести кеш з штатів?".

Наскільки розумію, то він би хотів після війни повернутись в Закарпаття, або в крайньому випадку залишитись в Чехії жити. так в нього й була мета 6 місяців провести на заробітках, вже 2 провів, задоволений на всі 100%. Хіба що чекаю на питання "як вивести кеш з штатів?".Наскільки розумію, то він би хотів після війни повернутись в Закарпаття, або в крайньому випадку залишитись в Чехії жити. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3309 З нами з: 29.07.22 Подякував: 578 раз. Подякували: 420 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 11:47 Re: Еміграція, заробітчанство Поляки докорінно змінили думку про українців? Тривожні результати опитування

61% поляків хочуть, щоб українці повернулися у свою країну після війни, і 95% висловились за припинення соцвиплат

Чому в Польщі зростає група людей, які негативно ставляться до українських біженців війни? Аналіз відповідей на відкриті питання показує, що найчастіше вказується причина «вимогливість». Стосовно біженців з України це означає, що «вони заслуговують на все», «претензії на соціальні виплати», «бажання мати такі ж права, як поляки», «все безкоштовно» та «відсутність подяки за допомогу».



Усе більше поляків вказують, що бачать відмінності між націями, підкреслюють автори дослідження. Вперше в цьому дослідженні респонденти вказали на «східну ментальність, радянську культуру» українських біженців, яка виявляється у відсутності турботи про загальне благо.

що наші резиденти в Польщі скажуть? є такі моменти, чи поки що непомітно? що наші резиденти в Польщі скажуть? є такі моменти, чи поки що непомітно? Востаннє редагувалось Shaman в Суб 22 чер, 2024 11:51, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 6263 З нами з: 29.09.19 Подякував: 605 раз. Подякували: 1428 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 11:48 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: це шлях заробітчанства, так в США не залишишся... це шлях заробітчанства, так в США не залишишся... так в нього й була мета 6 місяців провести на заробітках, вже 2 провів, задоволений на всі 100%. Хіба що чекаю на питання "як вивести кеш з штатів?".

Наскільки розумію, то він би хотів після війни повернутись в Закарпаття, або в крайньому випадку залишитись в Чехії жити. так в нього й була мета 6 місяців провести на заробітках, вже 2 провів, задоволений на всі 100%. Хіба що чекаю на питання "як вивести кеш з штатів?".Наскільки розумію, то він би хотів після війни повернутись в Закарпаття, або в крайньому випадку залишитись в Чехії жити.

Пусть битка два-три там малолитражных почти небитых купит и через компанию W8Shipping или какую то другую домой отправит

А если есть хорошее СТО рядом в закарпатье то можно и реально битых, может даже что-то и заработает на них

А что тысяч 30-40 нереально со штатов вывезти? Есть ограничения на вывоз нала? Пусть битка два-три там малолитражных почти небитых купит и через компанию W8Shipping или какую то другую домой отправитА если есть хорошее СТО рядом в закарпатье то можно и реально битых, может даже что-то и заработает на нихА что тысяч 30-40 нереально со штатов вывезти? Есть ограничения на вывоз нала? барабашов Повідомлень: 4151 З нами з: 16.06.15 Подякував: 276 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 12:32 Нет никаких ограничений ПРИ ВЫЕЗДЕ.

В США необычная система выезда иностранцев: нигде никто ничего и никак не проверяет, нет паспортного контроля вообще.

То есть тот человек может совершенно свободно и не пряча везти в рюкзаке 40 000$.

P.S. Миграционная служба США получает информацию о выезде как о свершившемся факте от авиакомпаний. akurt

Повідомлень: 9778 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3620 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 12:48 Shaman написав: Еміграція до будь-якої країни для більшості людей — процес болісний і непростий. Усе залежить від трьох факторів: настрій, гроші та рівень знання мови. Я тут нещодавно майже несподівано для себе сформулював неочевидний крітерій економіки життя.



Скільки часу можна в даній місцевості і в даних обставинах прожити на той доход, який у людини (або у сім'ї) є, чи більш-менш обгрунтовано планується.

І мені здається, що своя хатинка в Україні, коли вона вже є, випереджає за цим показником всі "хороші і успішні" варіанти еміграції, не кажучи вже про варіанти погані. Бо в тих хороших варіантах із заробітком 5-8 тис. у.о. (4-5 на руки) пару тисяч з'їсть оренда житла (про реальність іпотеки для вимушених мігрантів краще промовчати), ще мінімум 1000 на харчування і невідкладні витрати, і виходить, що місяць праці "приносить" лише 1,5 або максимум два місяці можливості життя. В Україні із власним житлом для такого показника потрібно мати зарплату трохи вище мінімальної, а та людина, яка взмозі на Заході заробити 8 куо на місяць, в Україні теж не на мінімалку живе, і за місяць своєї праці "купляє" собі 4 чи більше місяця життя (ну або щось інше за ці гроші).



Всякі казкові варіанти з 200+ тис. річного доходу навряд-чи варто розглядати в даному контексті Я тут нещодавно майже несподівано для себе сформулював неочевидний крітерій економіки життя.Скільки часу можна в даній місцевості і в даних обставинах прожити на той доход, який у людини (або у сім'ї) є, чи більш-менш обгрунтовано планується.І мені здається, що своя хатинка в Україні, коли вона вже є, випереджає за цим показником всі "хороші і успішні" варіанти еміграції, не кажучи вже про варіанти погані. Бо в тих хороших варіантах із заробітком 5-8 тис. у.о. (4-5 на руки) пару тисяч з'їсть оренда житла (про реальність іпотеки для вимушених мігрантів краще промовчати), ще мінімум 1000 на харчування і невідкладні витрати, і виходить, що місяць праці "приносить" лише 1,5 або максимум два місяці можливості життя. В Україні із власним житлом для такого показника потрібно мати зарплату трохи вище мінімальної, а та людина, яка взмозі на Заході заробити 8 куо на місяць, в Україні теж не на мінімалку живе, і за місяць своєї праці "купляє" собі 4 чи більше місяця життя (ну або щось інше за ці гроші).Всякі казкові варіанти з 200+ тис. річного доходу навряд-чи варто розглядати в даному контексті M-Audio Повідомлень: 2996 З нами з: 23.03.11 Подякував: 576 раз. Подякували: 411 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 13:01 З думкою у великому абзаці номер 2 погоджуюсь. Все вірно. Все правильно… Єдине, що може викликати дискусію: тоді повинно бути так, що весь світ повинен був вже давно і терміново переїхати до України: ну реально ж получається Рай на Землі… щось не переїхали… лізуть як скажені куди? Наприклад, у Францію. Там на днях прийнято Закон, згідно з яким прибульці - НЕЛЕГАЛИ (!) - навіть ті, хто взагалі не має ніяких (!) документів - отримали право на безкоштовний юридичний та адвокатський захист від держави. Оцініть масштаби, якщо цим питанням Парламент країни займається.

Получається, що жити на «пособіє» від Французськоі республіки в сумі 740€ на місяць - краще…

Але в цілому ваша думка геніально правильна і підтверджується наведеними цифрами…



З останнім коротким абзацем не погоджуюсь і я писав з цифрами та фактами раніше: вкладення в навчання дитини в університеті в США має термін окупності не більше 2-х років.

І зарплата в 200+к$ на рік зовсім не казкова, а реальна. akurt

Повідомлень: 9778 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3620 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2174217521762177> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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