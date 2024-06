Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

мінімум 1000 на харчування і невідкладні витрати, так і в Україні вони ж такі самі і з'їдають весь дохід більшості громадян.

і за місяць своєї праці "купляє" собі 4 чи більше місяця життя (ну або щось інше за ці гроші).

Переважно про ІТ-шників і воїнів ЗСУ на 0 так можна казати, а не про простих смертних...

Я скажу так, за декілька пар років в звичайному житті - магазини, пошта, вулиця, лікарня. Я 3 рази потрапляв у випадковий конфлікт і всі вони були з російськомовними. Тобто кругом 99% поляків, яка тут вірогідність, рахуйте самі.



Оце 'не наєбешь не проживешь', 'человек человку волк' 'тихо стирил и ушел' ну і тд.

Вискочки, наклепи, на**бать, відсутнівть манер - це тече по жилах. Тому і говорять з нашими краще справ не мати. Що саме акурат тут і наводив у прикладах багато разів.



Тому Ваша стаття це просто переливання з пустого в порожне того що і так всі знають. Та ще й до війни було більше западенців, а тепер приїхало купа маріупольців і чоловіків в додачу.



Ось мужику зробили операцію, і він тепер буде ходити по канаді розповідати про поганих лікарів, які морили його голодом, і ще й насильно засунули те що не потрібно куди не потрібно. Яке у людей буде до нього ставлення? BeneFuckTor Повідомлень: 99 З нами з: 21.11.19 Подякував: 224 раз. Подякували: 13 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 13:54 akurt написав: ...

З останнім коротким абзацем не погоджуюсь і я писав з цифрами та фактами раніше: вкладення в навчання дитини в університеті в США має термін окупності не більше 2-х років.

І зарплата в 200+к$ на рік зовсім не казкова, а реальна. ...З останнім коротким абзацем не погоджуюсь і: вкладення в навчання дитини в університеті в США має тІ зарплата в 200+к$ на рік зовсім не казкова, а реальна.

а киньте посилання, де ви все обраховували? бо щось пропустив. та й взагалі, саме твердження дуже сумнівне(для початку скажемо так). не окупується борг в 100+ куо (а насправді більше) за два роки - навіть в Америці.



а киньте посилання, де ви все обраховували? бо щось пропустив. та й взагалі, саме твердження дуже сумнівне(для початку скажемо так). не окупується борг в 100+ куо (а насправді більше) за два роки - навіть в Америці.

зарплата в 200 куо - звісно реальна. й в Україні є такі зп. питання, який відсоток людей має цю зп. через який період? й що з приводу іммігрантів? напевне там відсоток ще меншій, ніж серед аборигенів?

Повідомлень: 6264 З нами з: 29.09.19 Подякував: 607 раз. Подякували: 1429 раз. Профіль 2 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 13:56 akurt написав: З думкою у великому абзаці номер 2 погоджуюсь. Все вірно. Все правильно… Єдине, що може викликати дискусію: тоді повинно бути так, що весь світ повинен був вже давно і терміново переїхати до України: ну реально ж получається Рай на Землі… щось не переїхали… лізуть як скажені куди? Наприклад, у Францію. Там на днях прийнято Закон, згідно з яким прибульці - НЕЛЕГАЛИ (!) - навіть ті, хто взагалі не має ніяких (!) документів - отримали право на безкоштовний юридичний та адвокатський захист від держави. Оцініть масштаби, якщо цим питанням Парламент країни займається.

Получається, що жити на «пособіє» від Французськоі республіки в сумі 740€ на місяць - краще…

Але в цілому ваша думка геніально правильна і підтверджується наведеними цифрами…



З останнім коротким абзацем не погоджуюсь і я писав з цифрами та фактами раніше: вкладення в навчання дитини в університеті в США має термін окупності не більше 2-х років.

І зарплата в 200+к$ на рік зовсім не казкова, а реальна. З думкою у великому абзаці номер 2 погоджуюсь. Все вірно. Все правильно… Єдине, що може викликати дискусію: тоді повинно бути так, що весь світ повинен був вже давно і терміново переїхати до України: ну реально ж получається Рай на Землі… щось не переїхали… лізуть як скажені куди? Наприклад, у Францію. Там на днях прийнято Закон, згідно з яким прибульці - НЕЛЕГАЛИ (!) - навіть ті, хто взагалі не має ніяких (!) документів - отримали право на безкоштовний юридичний та адвокатський захист від держави. Оцініть масштаби, якщо цим питанням Парламент країни займається.Получається, що жити на «пособіє» від Французськоі республіки в сумі 740€ на місяць - краще…Але в цілому ваша думка геніально правильна і підтверджується наведеними цифрами…З останнім коротким абзацем не погоджуюсь і я писав з цифрами та фактами раніше: вкладення в навчання дитини в університеті в США має термін окупності не більше 2-х років.І зарплата в 200+к$ на рік зовсім не казкова, а реальна.

Про абзац 2 розкажіть тим американським автохтонам, що брали кредит на вищу освіту)))

Про абзац 2 розкажіть тим американським автохтонам, що брали кредит на вищу освіту)))

Так, може й не казкова, але і зовсім не пересічна, і що вже точно - не в перші пару років після закінчення.

Повідомлень: 772 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 128 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 14:02 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: не окупується борг в 100+куо (а насправді більше) за два роки - навіть в Америці. не окупується борг в 100+куо (а насправді більше) за два роки - навіть в Америці.

Серед моїх знайомих -емігрантів є переконання, що заробити 3-5k$ (в місяць, на руки) в Європі значно простіше, ніж вдома, а от заробити від 10k$ (в місяць, на руки) в Україні простіше, ніж в Європі. Для цього просто треба стати не чесним суддею/ головою ТЦК / депутатом ... Серед моїх знайомих -емігрантів є переконання, що заробити 3-5k$ (в місяць, на руки) в Європі значно простіше, ніж вдома, а от заробити від 10k$ (в місяць, на руки) в Україні простіше, ніж в Європі. Для цього просто треба стати не чесним суддею/ головою ТЦК / депутатом ... Дюрі-бачі

Тримайте. НІЯКИХ кредитів на навчання.



Перед текстом ремарка: розрахунки зроблені при умові ПРАВИЛЬНОГО вибору спеціальності.

Спеціальності на кшталт "Соціологія" або "Астрономія" не розглядаю, я за освітою практик: інженер-механік.



Згадав, що на смартфоні є калькулятор та вирішив трохи понатискати кнопки.

M-Audio написав: Всякі казкові варіанти з 200+ тис. річного доходу навряд-чи варто розглядати в даному контексті Всякі казкові варіанти з 200+ тис. річного доходу навряд-чи варто розглядати в даному контексті

Чи дійсно казка і чи дійсно термін окупності перевищує за позитивними показниками будь-який бізнес в Україні?



Приклад беру конкретний і власноруч частково перевірений:

https://www.usnews.com/best-graduate-sc ... bara-02026

Я був в цьому університеті 10 років тому - і був вражений тим, чого ніколи не побачиш в Україні: всі галявини університету, розташованого на березі Тихого океану були буквально "засіяні" студентами, які тримають в руках конспекти, або читають книжки.

Пляжі - порожні. Все просто: вчись сьогодні та завтра будеш багатим та здоровим, тоді і побудеш на пляжах не тільки тут...

Так ось:

University of California--Santa Barbara Engineering School Overview

The application fee is $135 for U.S. residents and $155 for international students. (це оплата подачі Заяви про вступ - перші обов"язкові витрати). Its tuition is full-time: $13,470 per year (in-state) and full-time: $15,102 per year (out-of-state). (Це щорічна оплата навчання).



The UC-Santa Barbara College of Engineering is r elatively small , with about 675 graduate students and about 1,220 undergraduates enrolled. Graduate engineering students have five areas in which to study: chemical engineering; computer science; electrical and computer engineering; materials; and mechanical engineering. Master of Science (M.S.) and Ph.D. degrees are offered in each division.



Тепер рахуємо:

- чисто технічні витрати на оформлення документів та отримання візи F-1 складатимуть 155+200+160+ (SAT)+(TOEFL)+......=я гадаю все про все забере не менше 2000 доларів - таке вкладення це для старту.

- щорічні витрати на навчання: 15102х4=60408 доларів.

- щорічні витрати на медичну страховку - орієнтовно 2000 доларів (університети вимагають страховки від афільованих страхових компаній, які є офіційно зареєстрованими в регіоні університету, не можна принести страховку від ПриватБанку або від PZU, наприклад).

- Витрати на проживання студента: не менше 500 доларів на місяць: 500х10х4=20 000;

- витрати на харчування студента: не менше 500 на місяць: 500х12х4=24000;

- Витрати "Різне" - 2000.



Разом за 4 роки: 2000+60408+2000+20000+24000+2000=110 408 доларів США.

Я не впевнений, але здається це ринкова ціна 2-к хрущовки біля метро "Деміївська".

Учасникам форуму краще знати.



Зарплатня в ПЕРШИЙ рік роботи за спеціальністю в США: 110 408 доларів США.

Термін окупності вкладень: 1 (один) рік.

Коли я писав вище, що термін окупності вкладень в освіту дитини складає 2 роки, я мав на увазі таку формулу:

"Скільки грошей пішло з родини = стільки ж грошей повернулося в родину"



Будемо реалістами: молодому фахівцеві треба ж буде десь жити, та якихось дівчат на новій Тесла за ставок возити нюхати квіти.

Нехай повертає батькам із зарплатні припустимо по 1000 доларів на місяць в перші 4 роки роботи та по 1500 доларів на місяць в наступні 4 роки роботи (але вже із зарплатні в 220 816 доларів на рік).

Тоді маємо: 1000х12х4+1500х12х4=48000+72000=120 000 доларів США.



P.S. Звісно всі підрахунки мають орієнтовно-умовний характер. Витрати можуть бути як трохи вищими, так і трохи нижчими - наприклад, за рахунок стипендій українцям. В той же час проживання в кампусі та ще й з харчуванням в студентських ідальнях/кафе (як правило "безлімітний") може забирати не менше 15 000 доларів на рік. Ну, панове, я ж очікував питання та вже підготував відповідь.Тримайте. НІЯКИХ кредитів на навчання.розрахунки зроблені при умові ПРАВИЛЬНОГО вибору спеціальності.Спеціальності на кшталт "Соціологія" або "Астрономія" не розглядаю, я за освітою практик: інженер-механік.Згадав, що на смартфоні є калькулятор та вирішив трохи понатискати кнопки.Чи дійсно казка і чи дійсно термін окупності перевищує за позитивними показниками будь-який бізнес в Україні?Приклад беру конкретний і власноруч частково перевірений:Я був в цьому університеті 10 років тому - і був вражений тим, чого ніколи не побачиш в Україні: всі галявини університету, розташованого на березі Тихого океану були буквально "засіяні" студентами, які тримають в руках конспекти, або читають книжки.Пляжі - порожні. Все просто:та здоровим, тоді і побудеш на пляжах не тільки тут...Так ось:The application fee is $135 for U.S. residents and(це оплата подачі Заяви про вступ - перші обов"язкові витрати). Its tuition is full-time: $13,470 per year (in-state) and(Це щорічна оплата навчання).The UC-Santa Barbara College of Engineering is r, with about 675 graduate students and about 1,220 undergraduates enrolled. Graduate engineering students have five areas in which to study: chemical engineering;electrical andmaterials; and mechanical engineering. Master of Science (M.S.) and Ph.D. degrees are offered in each division.Тепер рахуємо:- чисто технічні витрати на оформлення документів та отримання візи F-1 складатимуть 155+200+160+ (SAT)+(TOEFL)+......=я гадаю все про все забере не менше 2000 доларів - таке вкладення це для старту.- щорічні витрати на навчання: 15102х4=60408 доларів.- щорічні витрати на медичну страховку - орієнтовно 2000 доларів (університети вимагають страховки від афільованих страхових компаній, які є офіційно зареєстрованими в регіоні університету, не можна принести страховку від ПриватБанку або від PZU, наприклад).- Витрати на проживання студента: не менше 500 доларів на місяць: 500х10х4=20 000;- витрати на харчування студента: не менше 500 на місяць: 500х12х4=24000;- Витрати "Різне" - 2000.Разом за 4 роки: 2000+60408+2000+20000+24000+2000=110 408 доларів США.Я не впевнений, але здається це ринкова ціна 2-к хрущовки біля метро "Деміївська".Учасникам форуму краще знати.Зарплатня в ПЕРШИЙ рік роботи за спеціальністю в США: 110 408 доларів США.Термін окупності вкладень: 1 (один) рік.Коли я писав вище, що термін окупності вкладень в освіту дитини складає 2 роки, я мав на увазі таку формулу:"Скільки грошей пішло з родини = стільки ж грошей повернулося в родину"Будемо реалістами: молодому фахівцеві треба ж буде десь жити, та якихось дівчат на новій Тесла за ставок возити нюхати квіти.Нехай повертає батькам із зарплатні припустимо по 1000 доларів на місяць в перші 4 роки роботи та по 1500 доларів на місяць в наступні 4 роки роботи (але вже із зарплатні в 220 816 доларів на рік).Тоді маємо: 1000х12х4+1500х12х4=48000+72000=120 000 доларів США.P.S. Звісно всі підрахунки мають орієнтовно-умовний характер. Витрати можуть бути як трохи вищими, так і трохи нижчими - наприклад, за рахунок стипендій українцям. В той же час проживання в кампусі та ще й з харчуванням в студентських ідальнях/кафе (як правило "безлімітний") може забирати не менше 15 000 доларів на рік. akurt

