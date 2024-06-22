|
|
|
Еміграція, заробітчанство
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 22 чер, 2024 16:40
M-Audio написав:
Якщо все гарантовано так, то чому стільки молодих фахівців жаліються, що студентський кредит висить надо головою десятиріччями? .
А скільки часу повинен "висіти" студентський кредит, якщо він видається на 20 (двадцять) років та початок погашення починається після закінчення університету
Ну наприклад, варіанти відповідей:
- 0,2 роки;
- 0,22 роки?
Саме смішне, що можна про це питання - "студентський кредит" - не піклуватися: іноземцям його не видають, або видають під гарантії громадянина США.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 9780
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 3622 раз.
- Подякували: 1281 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 22 чер, 2024 16:42
akurt написав:
З думкою у великому абзаці номер 2 погоджуюсь. Все вірно. Все правильно… Єдине, що може викликати дискусію: тоді повинно бути так, що весь світ повинен був вже давно і терміново переїхати до України: ну реально ж получається Рай на Землі… щось не переїхали… лізуть як скажені куди? Наприклад, у Францію. Там на днях прийнято Закон, згідно з яким прибульці - НЕЛЕГАЛИ (!) - навіть ті, хто взагалі не має ніяких (!) документів - отримали право на безкоштовний юридичний та адвокатський захист від держави. Оцініть масштаби, якщо цим питанням Парламент країни займається.
Получається, що жити на «пособіє» від Французськоі республіки в сумі 740€ на місяць - краще…
Але в цілому ваша думка геніально правильна і підтверджується наведеними цифрами…
З останнім коротким абзацем не погоджуюсь і я писав з цифрами та фактами раніше: вкладення в навчання дитини в університеті в США має термін окупності не більше 2-х років.
І зарплата в 200+к$ на рік зовсім не казкова, а реальна.
Для квалифицированного специалиста со свободным Инглишем, 200+К - вполне досягаемый результат.
Это и АЙТИ и инженеры и врачи и лоеры и финансисты и еще много кто.
Это НЕ бухгалтеры. НЕ рабочие на стройке. НЕ ННА. И много еще кто НЕ.
Но это таки
зарплата в 200+к$ на рік зовсім не казкова, а реальна.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 16770
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8377 раз.
- Подякували: 5272 раз.
-
- Профіль
-
7
3
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt
і 9 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|