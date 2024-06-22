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#<1 ... 2175217621772178 Додано: Суб 22 чер, 2024 16:40 M-Audio написав: Якщо все гарантовано так, то чому стільки молодих фахівців жаліються, що студентський кредит висить надо головою десятиріччями? . Якщо все гарантовано так, то чому стільки молодих фахівців жаліються, що студентський кредит висить надо головою десятиріччями? .

А скільки часу повинен "висіти" студентський кредит, якщо він видається на 20 (двадцять) років та початок погашення починається після закінчення університету

Ну наприклад, варіанти відповідей:

- 0,2 роки;

- 0,22 роки?



Саме смішне, що можна про це питання - "студентський кредит" - не піклуватися: іноземцям його не видають, або видають під гарантії громадянина США. А скільки часу повинен "висіти" студентський кредит, якщо він видається на 20 (двадцять) років та початок погашення починається після закінчення університетуНу наприклад, варіанти відповідей:- 0,2 роки;- 0,22 роки?Саме смішне, що можна про це питання - "студентський кредит" - не піклуватися: іноземцям його не видають, або видають під гарантії громадянина США. akurt

Повідомлень: 9780 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3622 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 16:42 akurt написав: З думкою у великому абзаці номер 2 погоджуюсь. Все вірно. Все правильно… Єдине, що може викликати дискусію: тоді повинно бути так, що весь світ повинен був вже давно і терміново переїхати до України: ну реально ж получається Рай на Землі… щось не переїхали… лізуть як скажені куди? Наприклад, у Францію. Там на днях прийнято Закон, згідно з яким прибульці - НЕЛЕГАЛИ (!) - навіть ті, хто взагалі не має ніяких (!) документів - отримали право на безкоштовний юридичний та адвокатський захист від держави. Оцініть масштаби, якщо цим питанням Парламент країни займається.

Получається, що жити на «пособіє» від Французськоі республіки в сумі 740€ на місяць - краще…

Але в цілому ваша думка геніально правильна і підтверджується наведеними цифрами…



З останнім коротким абзацем не погоджуюсь і я писав з цифрами та фактами раніше: вкладення в навчання дитини в університеті в США має термін окупності не більше 2-х років.

І зарплата в 200+к$ на рік зовсім не казкова, а реальна. З думкою у великому абзаці номер 2 погоджуюсь. Все вірно. Все правильно… Єдине, що може викликати дискусію: тоді повинно бути так, що весь світ повинен був вже давно і терміново переїхати до України: ну реально ж получається Рай на Землі… щось не переїхали… лізуть як скажені куди? Наприклад, у Францію. Там на днях прийнято Закон, згідно з яким прибульці - НЕЛЕГАЛИ (!) - навіть ті, хто взагалі не має ніяких (!) документів - отримали право на безкоштовний юридичний та адвокатський захист від держави. Оцініть масштаби, якщо цим питанням Парламент країни займається.Получається, що жити на «пособіє» від Французськоі республіки в сумі 740€ на місяць - краще…Але в цілому ваша думка геніально правильна і підтверджується наведеними цифрами…З останнім коротким абзацем не погоджуюсь і я писав з цифрами та фактами раніше: вкладення в навчання дитини в університеті в США має термін окупності не більше 2-х років.І зарплата в 200+к$ на рік зовсім не казкова, а реальна.



Для квалифицированного специалиста со свободным Инглишем, 200+К - вполне досягаемый результат.

Это и АЙТИ и инженеры и врачи и лоеры и финансисты и еще много кто.

Это НЕ бухгалтеры. НЕ рабочие на стройке. НЕ ННА. И много еще кто НЕ.

Но это таки зарплата в 200+к$ на рік зовсім не казкова, а реальна. Для квалифицированного специалиста со свободным Инглишем, 200+К - вполне досягаемый результат.Это и АЙТИ и инженеры и врачи и лоеры и финансисты и еще много кто.Это НЕ бухгалтеры. НЕ рабочие на стройке. НЕ ННА. И много еще кто НЕ.Но это таки rjkz

Повідомлень: 16771 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8377 раз. Подякували: 5272 раз. Профіль 7 3 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 18:26 rjkz написав: Бывает по-разному, конечно, но я-бы не стал столь категорично продвигать этот критерий. Бывает по-разному, конечно, но я-бы не стал столь категорично продвигать этот критерий. Ну так я і мав на увазі, що є ще такий неочевидний критерій, який ніхто ніколи не обговорював. Звісно, що він не єдиний.

Разве что человека полностью устраивает жить в "батькивський хати"/на даче и питаться с огорода. Тогда да. Вопросов нет. А це не обов'язково повинно бути саме так.

Новые иммигранты захолустья Канады имеют доход в 10 к КД, месячные расходы до 5К. "Если зарабатывать 5К, то почти ничего не остается" (из разговора).

Мы относимся к нижнему среднему классу по годовому доходу, но на расходы, теперь уже включающие частную школу для 2-х детей хватает, и на сейвинг остается.

Про що й мова. На сейвінг-то залишається, але максимум ще на місяць життя. Щоправда, витрати можна трохи скоротити, але не принципово. Не вдастся скоротити так, щоб на 10к жити 4-5 місяців. А в Україні - реально. Хоча перше враження -- от залишається в людей, після сплати всіх платежів і обов'язкових закупівель, 5к доларів на місяць, хоч і канадських. А в Україні в них усього доходу було менше, ніж ці 5к. Який тут може бути подвох? А ось такий, як я написав. Ну так я і мав на увазі, що є ще такий неочевидний критерій, який ніхто ніколи не обговорював. Звісно, що він не єдиний.А це не обов'язково повинно бути саме так.Про що й мова. На сейвінг-то залишається, але максимум ще на місяць життя. Щоправда, витрати можна трохи скоротити, але не принципово. Не вдастся скоротити так, щоб на 10к жити 4-5 місяців. А в Україні - реально. Хоча перше враження -- от залишається в людей, після сплати всіх платежів і обов'язкових закупівель, 5к доларів на місяць, хоч і канадських. А в Україні в них усього доходу було менше, ніж ці 5к. Який тут може бути подвох? А ось такий, як я написав. M-Audio Повідомлень: 3000 З нами з: 23.03.11 Подякував: 576 раз. Подякували: 412 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 19:06 M-Audio написав: akurt написав: Зарплатня в ПЕРШИЙ рік роботи за спеціальністю в США: 110 408 доларів США. Зарплатня в ПЕРШИЙ рік роботи за спеціальністю в США: 110 408 доларів США. От до цього моменту все було добре, але ось оце... Якщо все гарантовано так, то чому стільки молодих фахівців жаліються, що студентський кредит висить надо головою десятиріччями? І що зарплатні ледь вистачає на оренду житла і харчування? А скільки взагалі не можуть закінчити навчання, і кидають на третьому році? А скільки "не вгадали" зі спеціальністю, і мають всі шанси той самий ПЕРШИЙ рік роботи за спеціальністю зустріти років тільки через 3-5 після закінчення, і з зарплатою вдвічи нижче від вказаної?



Нічого не маю проти "історій успіху", але треба завжди мати на увазі, що найбільше шансів опинитись десь посередині, і оцінити, як воно там, посередині, буде відчуватись. Або навіть трохи гірше середини, адже такі шанси теж є, і навіть вищі, ніж оті "успішні". От до цього моменту все було добре, але ось оце... Якщо все гарантовано так, то чому стільки молодих фахівців жаліються, що студентський кредит висить надо головою десятиріччями? І що зарплатні ледь вистачає на оренду житла і харчування? А скільки взагалі не можуть закінчити навчання, і кидають на третьому році? А скільки "не вгадали" зі спеціальністю, і мають всі шанси той самий ПЕРШИЙ рік роботи за спеціальністю зустріти років тільки через 3-5 після закінчення, і з зарплатою вдвічи нижче від вказаної?Нічого не маю проти "історій успіху", але треба завжди мати на увазі, що найбільше шансів опинитись десь посередині, і оцінити, як воно там, посередині, буде відчуватись. Або навіть трохи гірше середини, адже такі шанси теж є, і навіть вищі, ніж оті "успішні".



Потому что многие американцы, особенно молодые, не имеют малейшего понятия о финансовой грамотности. А родители им говорят "ап ту ю".

Потому что не все так упираются рогом как украинцы, китайцы или индусы.

Поступил, проваландался год-другой, забросил, потом опять начал учиться.

Потом пошел на работу, полгода поработал, уволился, пожил в свое удовольствие, потом еще куда-то пристроился. На работе кто-то не так посмотрел - уволился.

Они такие во всем. И в браке. Почему так много разводов? Да потому что "самое главное слово Ай". Они с детства растут в среде, где каждый думает ТОЛЬКО про себя. Вот мне в Украине, особенно в бизнесе, помогло то, что я продумываю действия других людей, их мотивированность, что их оттолкнет.

Тут так не принято. ЧТО ВЫГОДНО МНЕ. что ЯЯЯЯ хочу.

Окружающие или прогибаются под это или посылают нах (не всегда буквально, но...).

Вот и в браке и он и она (это уже не догма ), живут своими интересами, а дети - болтается там что-то в доме, кого растит бебиситтер.

Потом ребенок как-то вырастает - пинком во взрослую жизнь, ребенок наделает глупостей, которые потом разгребает полжизни.

Естественно, потом этот ребенок "Родители? Не помню, кажется где-то в Арканзасе жили" Конечно, это не на 100% . Но как штрих к американскому обществу. Потому что многие американцы, особенно молодые, не имеют малейшего понятия о финансовой грамотности. А родители им говорят "ап ту ю".Потому что не все так упираются рогом как украинцы, китайцы или индусы.Поступил, проваландался год-другой, забросил, потом опять начал учиться.Потом пошел на работу, полгода поработал, уволился, пожил в свое удовольствие, потом еще куда-то пристроился. На работе кто-то не так посмотрел - уволился.Они такие во всем. И в браке. Почему так много разводов? Да потому что "самое главное слово Ай". Они с детства растут в среде, где каждый думает ТОЛЬКО про себя. Вот мне в Украине, особенно в бизнесе, помогло то, что я продумываю действия других людей, их мотивированность, что их оттолкнет.Тут так не принято. ЧТО ВЫГОДНО МНЕ. что ЯЯЯЯ хочу.Окружающие или прогибаются под это или посылают нах (не всегда буквально, но...).Вот и в браке и он и она (это уже не догма), живут своими интересами, а дети - болтается там что-то в доме, кого растит бебиситтер.Потом ребенок как-то вырастает - пинком во взрослую жизнь, ребенок наделает глупостей, которые потом разгребает полжизни.Естественно, потом этот ребенок "Родители? Не помню, кажется где-то в Арканзасе жили" Конечно, это не на 100% . Но как штрих к американскому обществу. rjkz

Повідомлень: 16771 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8377 раз. Подякували: 5272 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 2175217621772178 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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