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#<1 ... 2175217621772178 Додано: Суб 22 чер, 2024 16:40 M-Audio написав: Якщо все гарантовано так, то чому стільки молодих фахівців жаліються, що студентський кредит висить надо головою десятиріччями? . Якщо все гарантовано так, то чому стільки молодих фахівців жаліються, що студентський кредит висить надо головою десятиріччями? .

А скільки часу повинен "висіти" студентський кредит, якщо він видається на 20 (двадцять) років та початок погашення починається після закінчення університету

Ну наприклад, варіанти відповідей:

- 0,2 роки;

- 0,22 роки?



Саме смішне, що можна про це питання - "студентський кредит" - не піклуватися: іноземцям його не видають, або видають під гарантії громадянина США. А скільки часу повинен "висіти" студентський кредит, якщо він видається на 20 (двадцять) років та початок погашення починається після закінчення університетуНу наприклад, варіанти відповідей:- 0,2 роки;- 0,22 роки?Саме смішне, що можна про це питання - "студентський кредит" - не піклуватися: іноземцям його не видають, або видають під гарантії громадянина США. akurt

Повідомлень: 9781 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3623 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 16:42 akurt написав: З думкою у великому абзаці номер 2 погоджуюсь. Все вірно. Все правильно… Єдине, що може викликати дискусію: тоді повинно бути так, що весь світ повинен був вже давно і терміново переїхати до України: ну реально ж получається Рай на Землі… щось не переїхали… лізуть як скажені куди? Наприклад, у Францію. Там на днях прийнято Закон, згідно з яким прибульці - НЕЛЕГАЛИ (!) - навіть ті, хто взагалі не має ніяких (!) документів - отримали право на безкоштовний юридичний та адвокатський захист від держави. Оцініть масштаби, якщо цим питанням Парламент країни займається.

Получається, що жити на «пособіє» від Французськоі республіки в сумі 740€ на місяць - краще…

Але в цілому ваша думка геніально правильна і підтверджується наведеними цифрами…



З останнім коротким абзацем не погоджуюсь і я писав з цифрами та фактами раніше: вкладення в навчання дитини в університеті в США має термін окупності не більше 2-х років.

І зарплата в 200+к$ на рік зовсім не казкова, а реальна. З думкою у великому абзаці номер 2 погоджуюсь. Все вірно. Все правильно… Єдине, що може викликати дискусію: тоді повинно бути так, що весь світ повинен був вже давно і терміново переїхати до України: ну реально ж получається Рай на Землі… щось не переїхали… лізуть як скажені куди? Наприклад, у Францію. Там на днях прийнято Закон, згідно з яким прибульці - НЕЛЕГАЛИ (!) - навіть ті, хто взагалі не має ніяких (!) документів - отримали право на безкоштовний юридичний та адвокатський захист від держави. Оцініть масштаби, якщо цим питанням Парламент країни займається.Получається, що жити на «пособіє» від Французськоі республіки в сумі 740€ на місяць - краще…Але в цілому ваша думка геніально правильна і підтверджується наведеними цифрами…З останнім коротким абзацем не погоджуюсь і я писав з цифрами та фактами раніше: вкладення в навчання дитини в університеті в США має термін окупності не більше 2-х років.І зарплата в 200+к$ на рік зовсім не казкова, а реальна.



Для квалифицированного специалиста со свободным Инглишем, 200+К - вполне досягаемый результат.

Это и АЙТИ и инженеры и врачи и лоеры и финансисты и еще много кто.

Это НЕ бухгалтеры. НЕ рабочие на стройке. НЕ ННА. И много еще кто НЕ.

Но это таки зарплата в 200+к$ на рік зовсім не казкова, а реальна. Для квалифицированного специалиста со свободным Инглишем, 200+К - вполне досягаемый результат.Это и АЙТИ и инженеры и врачи и лоеры и финансисты и еще много кто.Это НЕ бухгалтеры. НЕ рабочие на стройке. НЕ ННА. И много еще кто НЕ.Но это таки rjkz

Повідомлень: 16772 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8377 раз. Подякували: 5273 раз. Профіль 7 3 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 18:26 rjkz написав: Бывает по-разному, конечно, но я-бы не стал столь категорично продвигать этот критерий. Бывает по-разному, конечно, но я-бы не стал столь категорично продвигать этот критерий. Ну так я і мав на увазі, що є ще такий неочевидний критерій, який ніхто ніколи не обговорював. Звісно, що він не єдиний.

Разве что человека полностью устраивает жить в "батькивський хати"/на даче и питаться с огорода. Тогда да. Вопросов нет. А це не обов'язково повинно бути саме так.

Новые иммигранты захолустья Канады имеют доход в 10 к КД, месячные расходы до 5К. "Если зарабатывать 5К, то почти ничего не остается" (из разговора).

Мы относимся к нижнему среднему классу по годовому доходу, но на расходы, теперь уже включающие частную школу для 2-х детей хватает, и на сейвинг остается.

Про що й мова. На сейвінг-то залишається, але максимум ще на місяць життя. Щоправда, витрати можна трохи скоротити, але не принципово. Не вдастся скоротити так, щоб на 10к жити 4-5 місяців. А в Україні - реально. Хоча перше враження -- от залишається в людей, після сплати всіх платежів і обов'язкових закупівель, 5к доларів на місяць, хоч і канадських. А в Україні в них усього доходу було менше, ніж ці 5к. Який тут може бути подвох? А ось такий, як я написав. Ну так я і мав на увазі, що є ще такий неочевидний критерій, який ніхто ніколи не обговорював. Звісно, що він не єдиний.А це не обов'язково повинно бути саме так.Про що й мова. На сейвінг-то залишається, але максимум ще на місяць життя. Щоправда, витрати можна трохи скоротити, але не принципово. Не вдастся скоротити так, щоб на 10к жити 4-5 місяців. А в Україні - реально. Хоча перше враження -- от залишається в людей, після сплати всіх платежів і обов'язкових закупівель, 5к доларів на місяць, хоч і канадських. А в Україні в них усього доходу було менше, ніж ці 5к. Який тут може бути подвох? А ось такий, як я написав. M-Audio Повідомлень: 3000 З нами з: 23.03.11 Подякував: 576 раз. Подякували: 412 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 19:06 M-Audio написав: akurt написав: Зарплатня в ПЕРШИЙ рік роботи за спеціальністю в США: 110 408 доларів США. Зарплатня в ПЕРШИЙ рік роботи за спеціальністю в США: 110 408 доларів США. От до цього моменту все було добре, але ось оце... Якщо все гарантовано так, то чому стільки молодих фахівців жаліються, що студентський кредит висить надо головою десятиріччями? І що зарплатні ледь вистачає на оренду житла і харчування? А скільки взагалі не можуть закінчити навчання, і кидають на третьому році? А скільки "не вгадали" зі спеціальністю, і мають всі шанси той самий ПЕРШИЙ рік роботи за спеціальністю зустріти років тільки через 3-5 після закінчення, і з зарплатою вдвічи нижче від вказаної?



Нічого не маю проти "історій успіху", але треба завжди мати на увазі, що найбільше шансів опинитись десь посередині, і оцінити, як воно там, посередині, буде відчуватись. Або навіть трохи гірше середини, адже такі шанси теж є, і навіть вищі, ніж оті "успішні". От до цього моменту все було добре, але ось оце... Якщо все гарантовано так, то чому стільки молодих фахівців жаліються, що студентський кредит висить надо головою десятиріччями? І що зарплатні ледь вистачає на оренду житла і харчування? А скільки взагалі не можуть закінчити навчання, і кидають на третьому році? А скільки "не вгадали" зі спеціальністю, і мають всі шанси той самий ПЕРШИЙ рік роботи за спеціальністю зустріти років тільки через 3-5 після закінчення, і з зарплатою вдвічи нижче від вказаної?Нічого не маю проти "історій успіху", але треба завжди мати на увазі, що найбільше шансів опинитись десь посередині, і оцінити, як воно там, посередині, буде відчуватись. Або навіть трохи гірше середини, адже такі шанси теж є, і навіть вищі, ніж оті "успішні".



Потому что многие американцы, особенно молодые, не имеют малейшего понятия о финансовой грамотности. А родители им говорят "ап ту ю".

Потому что не все так упираются рогом как украинцы, китайцы или индусы.

Поступил, проваландался год-другой, забросил, потом опять начал учиться.

Потом пошел на работу, полгода поработал, уволился, пожил в свое удовольствие, потом еще куда-то пристроился. На работе кто-то не так посмотрел - уволился.

Они такие во всем. И в браке. Почему так много разводов? Да потому что "самое главное слово Ай". Они с детства растут в среде, где каждый думает ТОЛЬКО про себя. Вот мне в Украине, особенно в бизнесе, помогло то, что я продумываю действия других людей, их мотивированность, что их оттолкнет.

Тут так не принято. ЧТО ВЫГОДНО МНЕ. что ЯЯЯЯ хочу.

Окружающие или прогибаются под это или посылают нах (не всегда буквально, но...).

Вот и в браке и он и она (это уже не догма ), живут своими интересами, а дети - болтается там что-то в доме, кого растит бебиситтер.

Потом ребенок как-то вырастает - пинком во взрослую жизнь, ребенок наделает глупостей, которые потом разгребает полжизни.

Естественно, потом этот ребенок "Родители? Не помню, кажется где-то в Арканзасе жили" Конечно, это не на 100% . Но как штрих к американскому обществу. Потому что многие американцы, особенно молодые, не имеют малейшего понятия о финансовой грамотности. А родители им говорят "ап ту ю".Потому что не все так упираются рогом как украинцы, китайцы или индусы.Поступил, проваландался год-другой, забросил, потом опять начал учиться.Потом пошел на работу, полгода поработал, уволился, пожил в свое удовольствие, потом еще куда-то пристроился. На работе кто-то не так посмотрел - уволился.Они такие во всем. И в браке. Почему так много разводов? Да потому что "самое главное слово Ай". Они с детства растут в среде, где каждый думает ТОЛЬКО про себя. Вот мне в Украине, особенно в бизнесе, помогло то, что я продумываю действия других людей, их мотивированность, что их оттолкнет.Тут так не принято. ЧТО ВЫГОДНО МНЕ. что ЯЯЯЯ хочу.Окружающие или прогибаются под это или посылают нах (не всегда буквально, но...).Вот и в браке и он и она (это уже не догма), живут своими интересами, а дети - болтается там что-то в доме, кого растит бебиситтер.Потом ребенок как-то вырастает - пинком во взрослую жизнь, ребенок наделает глупостей, которые потом разгребает полжизни.Естественно, потом этот ребенок "Родители? Не помню, кажется где-то в Арканзасе жили" Конечно, это не на 100% . Но как штрих к американскому обществу. rjkz

Повідомлень: 16772 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8377 раз. Подякували: 5273 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 20:34 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Потому что многие американцы, особенно молодые, не имеют малейшего понятия о финансовой грамотности Потому что многие американцы, особенно молодые, не имеют малейшего понятия о финансовой грамотности Можна подумати українці мають. Я йшов в доросле життя із 3 настановами, з яких тільки 1 адекватна:

1. Кредити - це зло. Всі хочуть кинути тебе на %.

2. Депозити / інвестиції - ще більше зло. Всі хочуть вкрасти твої гроші.

3. Готуйся, що завтра буде гірше ніж сьогодні. "Чорний день" може наступити в будь-який момент.



По темі: дуже багато індусів емігрувало в Ужгород. Дуже специфічний народ, з явим поділом на касти. Половина із них дуже працьовита, а інша - нагадує "нових руських", тільки без малинових піджаків. От дочка сусідки (років 16 чи 17 ) вийшла заміж за такого індуса, пожила з ним 3 дні, зрозуміла, що потрапила в "рабство" і втікла до мами. Але він тепер друзями ходить і вимагає віддати її. Можна подумати українці мають. Я йшов в доросле життя із 3 настановами, з яких тільки 1 адекватна:1. Кредити - це зло. Всі хочуть кинути тебе на %.2. Депозити / інвестиції - ще більше зло. Всі хочуть вкрасти твої гроші.3. Готуйся, що завтра буде гірше ніж сьогодні. "Чорний день" може наступити в будь-який момент.По темі: дуже багато індусів емігрувало в Ужгород. Дуже специфічний народ, з явим поділом на касти. Половина із них дуже працьовита, а інша - нагадує "нових руських", тільки без малинових піджаків. От дочка сусідки (років 16 чи 17 ) вийшла заміж за такого індуса, пожила з ним 3 дні, зрозуміла, що потрапила в "рабство" і втікла до мами. Але він тепер друзями ходить і вимагає віддати її. Дюрі-бачі

Повідомлень: 3315 З нами з: 29.07.22 Подякував: 579 раз. Подякували: 420 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 21:27 akurt написав: ...

Зарплатня в ПЕРШИЙ рік роботи за спеціальністю в США: 110 408 доларів США.

Термін окупності вкладень: 1 (один) рік.

Коли я писав вище, що термін окупності вкладень в освіту дитини складає 2 роки, я мав на увазі таку формулу:

"Скільки грошей пішло з родини = стільки ж грошей повернулося в родину"



Будемо реалістами: молодому фахівцеві треба ж буде десь жити, та якихось дівчат на новій Тесла за ставок возити нюхати квіти.

Нехай повертає батькам із зарплатні припустимо по 1000 доларів на місяць в перші 4 роки роботи та по 1500 доларів на місяць в наступні 4 роки роботи (але вже із зарплатні в 220 816 доларів на рік).

Тоді маємо: 1000х12х4+1500х12х4=48000+72000=120 000 доларів США.



P.S. Звісно всі підрахунки мають орієнтовно-умовний характер. Витрати можуть бути як трохи вищими, так і трохи нижчими - наприклад, за рахунок стипендій українцям. В той же час проживання в кампусі та ще й з харчуванням в студентських ідальнях/кафе (як правило "безлімітний") може забирати не менше 15 000 доларів на рік. ...Зарплатня в ПЕРШИЙ рік роботи за спеціальністю в США: 110 408 доларів США.Термін окупності вкладень: 1 (один) рік.Коли я писав вище, що термін окупності вкладень в освіту дитини складає 2 роки, я мав на увазі таку формулу:"Скільки грошей пішло з родини = стільки ж грошей повернулося в родину"Будемо реалістами: молодому фахівцеві треба ж буде десь жити, та якихось дівчат на новій Тесла за ставок возити нюхати квіти.Нехай повертає батькам із зарплатні припустимо по 1000 доларів на місяць в перші 4 роки роботи та по 1500 доларів на місяць в наступні 4 роки роботи (але вже із зарплатні в 220 816 доларів на рік).Тоді маємо: 1000х12х4+1500х12х4=48000+72000=120 000 доларів США.P.S. Звісно всі підрахунки мають орієнтовно-умовний характер. Витрати можуть бути як трохи вищими, так і трохи нижчими - наприклад, за рахунок стипендій українцям. В той же час проживання в кампусі та ще й з харчуванням в студентських ідальнях/кафе (як правило "безлімітний") може забирати не менше 15 000 доларів на рік.

відчувається технічний підхід до розрахунків. майже як у комп'ютерній грі - щоб побудувати будинок треба 50 камнів та 40 деревини



для початку, дитині перед навчанням треба вивчити мову. насправді лише рік - але по 3-4-5 разів на тиждень з репетитором, влітку - по 8 годин на день. це з реальних прикладів. якщо цей квест не пройдено, то можна навіть квартиру не продавати.



питання 2 - engineering гарна професія. а скільки студентів її подужає? умовно десь 50%. потрібно непогане знання тієї ж математики - тут або є хист, або його немає. тому якщо дитина не тягне фізматліцей свого міста - напевне теж треба добре подумати. бачите, як стрімко звужується коло здобувачів?



й не буду обговорювати, що зп в перший рік без досвіду 110 куо на рік. так, про стажування в гугл за 4-5 кєвро для студентів - таке чув, але це трошки менше, ніж 110 куо. але з реального життя.

Тоді хто мені пояснить, навіщо йти навчатися в НАУ, де нова ректорка намагається порахувати вкрадені пАпєрєднікАмі бюджетні гроші?

й вже потерли цей перл, але якщо піти навчатися в НАУ, то й освіту отримаєш нормальну, й мову підтягнеш за бажанням, й квартиру можна не продавати. а навчатися за кордон поїхати лише в магістратуру - значно дешевше вийде відчувається технічний підхід до розрахунків. майже як у комп'ютерній грі - щоб побудувати будинок треба 50 камнів та 40 деревинидля початку, дитині перед навчанням треба вивчити мову. насправді лише рік - але по 3-4-5 разів на тиждень з репетитором, влітку - по 8 годин на день. це з реальних прикладів. якщо цей квест не пройдено, то можна навіть квартиру не продавати.питання 2 - engineering гарна професія. а скільки студентів її подужає? умовно десь 50%. потрібно непогане знання тієї ж математики - тут або є хист, або його немає. тому якщо дитина не тягне фізматліцей свого міста - напевне теж треба добре подумати. бачите, як стрімко звужується коло здобувачів?й не буду обговорювати, що зп в перший рік без досвіду 110 куо на рік. так, про стажування в гугл за 4-5 кєвро для студентів - таке чув, але це трошки менше, ніж 110 куо. але з реального життя.й вже потерли цей перл, але якщо піти навчатися в НАУ, то й освіту отримаєш нормальну, й мову підтягнеш за бажанням, й квартиру можна не продавати. а навчатися за кордон поїхати лише в магістратуру - значно дешевше вийде Shaman

Повідомлень: 6266 З нами з: 29.09.19 Подякував: 607 раз. Подякували: 1429 раз. Профіль 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 21:42 M-Audio написав: rjkz написав: Бывает по-разному, конечно, но я-бы не стал столь категорично продвигать этот критерий. Бывает по-разному, конечно, но я-бы не стал столь категорично продвигать этот критерий. Ну так я і мав на увазі, що є ще такий неочевидний критерій, який ніхто ніколи не обговорював. Звісно, що він не єдиний.

Разве что человека полностью устраивает жить в "батькивський хати"/на даче и питаться с огорода. Тогда да. Вопросов нет. А це не обов'язково повинно бути саме так.

Новые иммигранты захолустья Канады имеют доход в 10 к КД, месячные расходы до 5К. "Если зарабатывать 5К, то почти ничего не остается" (из разговора).

Мы относимся к нижнему среднему классу по годовому доходу, но на расходы, теперь уже включающие частную школу для 2-х детей хватает, и на сейвинг остается.

Про що й мова. На сейвінг-то залишається, але максимум ще на місяць життя. Щоправда, витрати можна трохи скоротити, але не принципово. Не вдастся скоротити так, щоб на 10к жити 4-5 місяців. А в Україні - реально. Хоча перше враження -- от залишається в людей, після сплати всіх платежів і обов'язкових закупівель, 5к доларів на місяць, хоч і канадських. А в Україні в них усього доходу було менше, ніж ці 5к. Який тут може бути подвох? А ось такий, як я написав. Ну так я і мав на увазі, що є ще такий неочевидний критерій, який ніхто ніколи не обговорював. Звісно, що він не єдиний.А це не обов'язково повинно бути саме так.Про що й мова. На сейвінг-то залишається, але максимум ще на місяць життя. Щоправда, витрати можна трохи скоротити, але не принципово. Не вдастся скоротити так, щоб на 10к жити 4-5 місяців. А в Україні - реально. Хоча перше враження -- от залишається в людей, після сплати всіх платежів і обов'язкових закупівель, 5к доларів на місяць, хоч і канадських. А в Україні в них усього доходу було менше, ніж ці 5к. Який тут може бути подвох? А ось такий, як я написав.



Знаете, мне кажется, что когда-то случившаяся приватизация квартир и домов после развала совка, сыграла с людьми злую шутку - зачем что-то делать, если крыша над головой есть, а продукты дешевые.

Поэтому лююди работали за копейки.

Сейчас, когда для украинских аграриев мировые рынки открыты, продукты в Украине продаются по мировым ценам и порой их превыщают. Комуналь стремится в европы тоже. Зарплаты отстают. Они всегда с лагом подтягивались к инфляции и далеко не всегда успевали ее догонять. Я уж не говорю про людей, много лет работающих на одного работодателя, если он не компенсирует инфляцию, а зачастую и девалы. Таких "подавляющее большинство".

В США все просто. Ты получаещь американские цены и американскую-же зарплату.

Если твой работодатель не повышает зарплату или не компенсирует инфляцию, то, за исключением кризисных времен, за углом точно такой-же работодатель тебе даст больше и еще и трансфер бонус может дать.

Хожу по улицам - даже для ННА трансфер бонус пишут прямо на дверях агентств.

200-300 долларов.

Знакомый получил когда офер от МС, то трансфер был 50 куе + расходы на переезд (13 куе).

Ну и, повторюсь. Еще раз. Просто я вижу что не осознают люди.

В США стоимость жизни не намного выще чем в Украине.

Кроме

1. Аренды жилья.

2. Сфера услуг.

Но человек оплачивается как "сфера услуг" и в расчете на местную стоимость жизни.

Можно Вашу формулу еще и модифицировать в контексте той части названия ветки, которая называется "Заробитчанство" и скирдуя "несчастные" 3-5 куе в месяц, на которые "в омериках не прожить", посчитать сколько можнно прожить в "батькивський хати". Знаете, мне кажется, что когда-то случившаяся приватизация квартир и домов после развала совка, сыграла с людьми злую шутку - зачем что-то делать, если крыша над головой есть, а продукты дешевые.Поэтому лююди работали за копейки.Сейчас, когда для украинских аграриев мировые рынки открыты, продукты в Украине продаются по мировым ценам и порой их превыщают. Комуналь стремится в европы тоже. Зарплаты отстают. Они всегда с лагом подтягивались к инфляции и далеко не всегда успевали ее догонять. Я уж не говорю про людей, много лет работающих на одного работодателя, если он не компенсирует инфляцию, а зачастую и девалы. Таких "подавляющее большинство".В США все просто. Ты получаещь американские цены и американскую-же зарплату.Если твой работодатель не повышает зарплату или не компенсирует инфляцию, то, за исключением кризисных времен, за углом точно такой-же работодатель тебе даст больше и еще и трансфер бонус может дать.Хожу по улицам - даже для ННА трансфер бонус пишут прямо на дверях агентств.200-300 долларов.Знакомый получил когда офер от МС, то трансфер был 50 куе + расходы на переезд (13 куе).Ну и, повторюсь. Еще раз. Просто я вижу что не осознают люди.В США стоимость жизни не намного выще чем в Украине.Кроме1. Аренды жилья.2. Сфера услуг.Но человек оплачивается как "сфера услуг" и в расчете на местную стоимость жизни.Можно Вашу формулу еще и модифицировать в контексте той части названия ветки, которая называется "Заробитчанство" и скирдуя "несчастные" 3-5 куе в месяц, на которые "в омериках не прожить", посчитать сколько можнно прожить в "батькивський хати". rjkz

Повідомлень: 16772 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8377 раз. Подякували: 5273 раз. Профіль 7 3 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 22 чер, 2024 22:57 Отак сидиш в Іспанії - біле сухе з королівськими креветками - на веранді бунгало - а люди жити реально НЕ дають...

- Прошу пораду! Люди вчора продали квартиру у Львові - квартира просто шик - 160 000 доларів - 3-к - як іх вивести у Велику Британію?



- Ах, оставьте, Штирлиц - без Вас голова болит...

Коротше так:

- квартиру продали, квартира гарна, нехай комусь пригодиться...

- ціну я озвучив: так: дорожче, ніж в Нью Йорку - але така реальність...

- Є Договір купівлі продажу і є довідка про купівлю валюти за ті гривні;

- гроші потрібно мацати у Великі Британії - як відомо там звили теплі гніздечка всі діти всіх ректорів всіх вишів України - про які так мріє наївний пан Bolt - і гроші повинні бути легальними.

От же ж проблема...

І як її вирішувати...

Ну не буду я тим займатися, не цікаво… akurt

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