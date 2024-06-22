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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2176217721782179
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 01:00

  Дюрі-бачі написав:...а от заробити від 10k$ (в місяць, на руки) в Україні простіше, ніж в Європі. Для цього просто треба стати не чесним суддею/ головою ТЦК / депутатом ...


Так это не заработать - а украсть. Это наша проблема чтоб мы называем это словом "заработать" - мы как бы оправдываем этих людей. А нужно называть просто - украсть, тогда все станет на свои места.

katso
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