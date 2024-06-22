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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 23 чер, 2024 01:00
Дюрі-бачі написав:
...а от заробити від 10k$ (в місяць, на руки) в Україні простіше, ніж в Європі. Для цього просто треба стати не чесним суддею/ головою ТЦК / депутатом ...
Так это не заработать - а украсть. Это наша проблема чтоб мы называем это словом "заработать" - мы как бы оправдываем этих людей. А нужно называть просто - украсть, тогда все станет на свои места.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 01:52
akurt написав:
Прямо на тему гілки.
- Прошу пораду! Люди вчора продали квартиру у Львові - квартира просто шик - 160 000 доларів - 3-к - як іх вивести у Велику Британію?
- Ах, оставьте, Штирлиц - без Вас голова болит...
Коротше так:
- квартиру продали, квартира гарна, нехай комусь пригодиться...
- ціну я озвучив: так: дорожче, ніж в Нью Йорку - але така реальність...
- Є Договір купівлі продажу і є довідка про купівлю валюти за ті гривні;
- гроші потрібно мацати у Великі Британії - як відомо там звили теплі гніздечка всі діти всіх ректорів всіх вишів України - про які так мріє наївний пан Bolt
- і гроші повинні бути легальними.
От же ж проблема...
І як її вирішувати...
Ну не буду я тим займатися, не цікаво…
Ну вот у меня примерно такая-же задача стоит.
Как вывести ЛЕГАЛЬНО и ПРОЗРАЧНО для налоговой США деньги из Украины за предстоящую продажу квартир.
Пока не припекает, но интересно.
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