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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2176217721782179 Додано: Нед 23 чер, 2024 01:00 Дюрі-бачі написав: ...а от заробити від 10k$ (в місяць, на руки) в Україні простіше, ніж в Європі. Для цього просто треба стати не чесним суддею/ головою ТЦК / депутатом ... ...а от заробити від 10k$ (в місяць, на руки) в Україні простіше, ніж в Європі. Для цього просто треба стати не чесним суддею/ головою ТЦК / депутатом ...



Так это не заработать - а украсть. Это наша проблема чтоб мы называем это словом "заработать" - мы как бы оправдываем этих людей. А нужно называть просто - украсть, тогда все станет на свои места.



Так это не заработать - а украсть. Это наша проблема чтоб мы называем это словом "заработать" - мы как бы оправдываем этих людей. А нужно называть просто - украсть, тогда все станет на свои места. katso

Повідомлень: 1157 З нами з: 16.05.12 Подякував: 116 раз. Подякували: 244 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2024 01:52 akurt написав: Прямо на тему гілки.

- Прошу пораду! Люди вчора продали квартиру у Львові - квартира просто шик - 160 000 доларів - 3-к - як іх вивести у Велику Британію?



- Ах, оставьте, Штирлиц - без Вас голова болит...

Коротше так:

- квартиру продали, квартира гарна, нехай комусь пригодиться...

- ціну я озвучив: так: дорожче, ніж в Нью Йорку - але така реальність...

- Є Договір купівлі продажу і є довідка про купівлю валюти за ті гривні;

- гроші потрібно мацати у Великі Британії - як відомо там звили теплі гніздечка всі діти всіх ректорів всіх вишів України - про які так мріє наївний пан Bolt - і гроші повинні бути легальними.

От же ж проблема...

І як її вирішувати...

Ну не буду я тим займатися, не цікаво… Прямо на тему гілки.- Прошу пораду! Люди вчора продали квартиру у Львові - квартира просто шик - 160 000 доларів - 3-к - як іх вивести у Велику Британію?- Ах, оставьте, Штирлиц - без Вас голова болит...Коротше так:- квартиру продали, квартира гарна, нехай комусь пригодиться...- ціну я озвучив: так: дорожче, ніж в Нью Йорку - але така реальність...- Є Договір купівлі продажу і є довідка про купівлю валюти за ті гривні;- гроші потрібно мацати у Великі Британії - як відомо там звили теплі гніздечка всі діти всіх ректорів всіх вишів України - про які так мріє наївний пан- і гроші повинні бути легальними.От же ж проблема...І як її вирішувати...Ну не буду я тим займатися, не цікаво…



Ну вот у меня примерно такая-же задача стоит.

Как вывести ЛЕГАЛЬНО и ПРОЗРАЧНО для налоговой США деньги из Украины за предстоящую продажу квартир.

Пока не припекает, но интересно. Ну вот у меня примерно такая-же задача стоит.Как вывести ЛЕГАЛЬНО и ПРОЗРАЧНО для налоговой США деньги из Украины за предстоящую продажу квартир.Пока не припекает, но интересно. rjkz

Повідомлень: 16773 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8378 раз. Подякували: 5273 раз. Профіль 7 3 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2024 10:45 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Прямо на тему гілки.

- Прошу пораду! Люди вчора продали квартиру у Львові - квартира просто шик - 160 000 доларів - 3-к - як іх вивести у Велику Британію?

...



- ціну я озвучив: так: дорожче, ніж в Нью Йорку - але така реальність...



В сенсі "дорожче, ніж в Нью-Йорку"? Якщо в Нью-Йорку й можна знайти щось за 160к, то воно й близько не буде відповідати по площі і якості ремонту. Може, якась комірка на горищі чи в бейзменті з виходом через смітник В сенсі "дорожче, ніж в Нью-Йорку"? Якщо в Нью-Йорку й можна знайти щось за 160к, то воно й близько не буде відповідати по площі і якості ремонту. Може, якась комірка на горищі чи в бейзменті з виходом через смітник Faceless

Модератор Повідомлень: 34932 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1446 раз. Подякували: 7991 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 чер, 2024 11:22

Але бачте яка штука: чомусь хочуть вивести в Лондон.



До речі вчора в інтернеті раптом вискочив ролик, де розказують, що середня зарплатня жителів маленького (7000 мешканців) містечка Atherton складає 450 000$ на рік. Це на тему «казки», про яку говорили вчора.

Перевірив та потрапив на такі дані:

https://www.sfgate.com/expensive-san-fr ... 071085.php



Так що є такі суми зарплатні. Щоби уявити собі, що там за мешканці, і чим займаються, то скажу, що майже в цьому містечку (вони непомітно переходять один в одне) розташований Музей компʼютерної техніки, де можна побачити оригінал першого компʼютера Apple. І не тільки.

Цікаво про інфляцію - це могутній долар і це про те, чи боляче виплачувати Студентський кредит.

Коли я в листопаді 2022 відвідував цей музей, то купував квиток за 9,5$.

А сьогодні квиток коштує 19,5$… Це вірно. Погоджуюсь.Але бачте яка штука: чомусь хочуть вивести в Лондон.До речі вчора в інтернеті раптом вискочив ролик, де розказують, що середня зарплатня жителів маленького (7000 мешканців) містечка Atherton складає 450 000$ на рік. Це на тему «казки», про яку говорили вчора.Перевірив та потрапив на такі дані:Так що є такі суми зарплатні. Щоби уявити собі, що там за мешканці, і чим займаються, то скажу, що майже в цьому містечку (вони непомітно переходять один в одне) розташований Музей компʼютерної техніки, де можна побачити оригінал першого компʼютера Apple. І не тільки.Цікаво про інфляцію - це могутній долар і це про те, чи боляче виплачувати Студентський кредит.Коли я в листопаді 2022 відвідував цей музей, то купував квиток за 9,5$.А сьогодні квиток коштує 19,5$… akurt

Повідомлень: 9782 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3623 раз. Подякували: 1281 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2176217721782179 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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