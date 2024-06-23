Так это не заработать - а украсть. Это наша проблема чтоб мы называем это словом "заработать" - мы как бы оправдываем этих людей. А нужно называть просто - украсть, тогда все станет на свои места.
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Додано: Нед 23 чер, 2024 01:00
Так это не заработать - а украсть. Это наша проблема чтоб мы называем это словом "заработать" - мы как бы оправдываем этих людей. А нужно называть просто - украсть, тогда все станет на свои места.
Додано: Нед 23 чер, 2024 01:52
Ну вот у меня примерно такая-же задача стоит.
Как вывести ЛЕГАЛЬНО и ПРОЗРАЧНО для налоговой США деньги из Украины за предстоящую продажу квартир.
Пока не припекает, но интересно.
Додано: Нед 23 чер, 2024 10:45
Re: Еміграція, заробітчанство
В сенсі "дорожче, ніж в Нью-Йорку"? Якщо в Нью-Йорку й можна знайти щось за 160к, то воно й близько не буде відповідати по площі і якості ремонту. Може, якась комірка на горищі чи в бейзменті з виходом через смітник
Додано: Нед 23 чер, 2024 11:22
Це вірно. Погоджуюсь.
Але бачте яка штука: чомусь хочуть вивести в Лондон.
До речі вчора в інтернеті раптом вискочив ролик, де розказують, що середня зарплатня жителів маленького (7000 мешканців) містечка Atherton складає 450 000$ на рік. Це на тему «казки», про яку говорили вчора.
Перевірив та потрапив на такі дані:
Так що є такі суми зарплатні. Щоби уявити собі, що там за мешканці, і чим займаються, то скажу, що майже в цьому містечку (вони непомітно переходять один в одне) розташований Музей компʼютерної техніки, де можна побачити оригінал першого компʼютера Apple. І не тільки.
Цікаво про інфляцію - це могутній долар і це про те, чи боляче виплачувати Студентський кредит.
Коли я в листопаді 2022 відвідував цей музей, то купував квиток за 9,5$.
А сьогодні квиток коштує 19,5$…
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