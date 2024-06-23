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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2176217721782179
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 01:00

  Дюрі-бачі написав:...а от заробити від 10k$ (в місяць, на руки) в Україні простіше, ніж в Європі. Для цього просто треба стати не чесним суддею/ головою ТЦК / депутатом ...


Так это не заработать - а украсть. Это наша проблема чтоб мы называем это словом "заработать" - мы как бы оправдываем этих людей. А нужно называть просто - украсть, тогда все станет на свои места.

katso
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 01:52

  akurt написав:Прямо на тему гілки.
- Прошу пораду! Люди вчора продали квартиру у Львові - квартира просто шик - 160 000 доларів - 3-к - як іх вивести у Велику Британію?

- Ах, оставьте, Штирлиц - без Вас голова болит...
Коротше так:
- квартиру продали, квартира гарна, нехай комусь пригодиться...
- ціну я озвучив: так: дорожче, ніж в Нью Йорку - але така реальність...
- Є Договір купівлі продажу і є довідка про купівлю валюти за ті гривні;
- гроші потрібно мацати у Великі Британії - як відомо там звили теплі гніздечка всі діти всіх ректорів всіх вишів України - про які так мріє наївний пан Bolt - і гроші повинні бути легальними.
От же ж проблема...
І як її вирішувати...
Ну не буду я тим займатися, не цікаво…


Ну вот у меня примерно такая-же задача стоит.
Как вывести ЛЕГАЛЬНО и ПРОЗРАЧНО для налоговой США деньги из Украины за предстоящую продажу квартир.
Пока не припекает, но интересно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:45

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:Прямо на тему гілки.
- Прошу пораду! Люди вчора продали квартиру у Львові - квартира просто шик - 160 000 доларів - 3-к - як іх вивести у Велику Британію?
...

- ціну я озвучив: так: дорожче, ніж в Нью Йорку - але така реальність...

В сенсі "дорожче, ніж в Нью-Йорку"? Якщо в Нью-Йорку й можна знайти щось за 160к, то воно й близько не буде відповідати по площі і якості ремонту. Може, якась комірка на горищі чи в бейзменті з виходом через смітник
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:22

Це вірно. Погоджуюсь.
Але бачте яка штука: чомусь хочуть вивести в Лондон.

До речі вчора в інтернеті раптом вискочив ролик, де розказують, що середня зарплатня жителів маленького (7000 мешканців) містечка Atherton складає 450 000$ на рік. Це на тему «казки», про яку говорили вчора.
Перевірив та потрапив на такі дані:
https://www.sfgate.com/expensive-san-fr ... 071085.php

Так що є такі суми зарплатні. Щоби уявити собі, що там за мешканці, і чим займаються, то скажу, що майже в цьому містечку (вони непомітно переходять один в одне) розташований Музей компʼютерної техніки, де можна побачити оригінал першого компʼютера Apple. І не тільки.
Цікаво про інфляцію - це могутній долар і це про те, чи боляче виплачувати Студентський кредит.
Коли я в листопаді 2022 відвідував цей музей, то купував квиток за 9,5$.
А сьогодні квиток коштує 19,5$…
akurt
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  #<1 ... 2176217721782179
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