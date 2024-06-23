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akurt написав:Прямо на тему гілки. - Прошу пораду! Люди вчора продали квартиру у Львові - квартира просто шик - 160 000 доларів - 3-к - як іх вивести у Велику Британію?
- Ах, оставьте, Штирлиц - без Вас голова болит... Коротше так: - квартиру продали, квартира гарна, нехай комусь пригодиться... - ціну я озвучив: так: дорожче, ніж в Нью Йорку - але така реальність... - Є Договір купівлі продажу і є довідка про купівлю валюти за ті гривні; - гроші потрібно мацати у Великі Британії - як відомо там звили теплі гніздечка всі діти всіх ректорів всіх вишів України - про які так мріє наївний пан Bolt - і гроші повинні бути легальними. От же ж проблема... І як її вирішувати... Ну не буду я тим займатися, не цікаво…
Ну вот у меня примерно такая-же задача стоит. Как вывести ЛЕГАЛЬНО и ПРОЗРАЧНО для налоговой США деньги из Украины за предстоящую продажу квартир. Пока не припекает, но интересно.
akurt написав:Прямо на тему гілки. - Прошу пораду! Люди вчора продали квартиру у Львові - квартира просто шик - 160 000 доларів - 3-к - як іх вивести у Велику Британію? ...
- ціну я озвучив: так: дорожче, ніж в Нью Йорку - але така реальність...
В сенсі "дорожче, ніж в Нью-Йорку"? Якщо в Нью-Йорку й можна знайти щось за 160к, то воно й близько не буде відповідати по площі і якості ремонту. Може, якась комірка на горищі чи в бейзменті з виходом через смітник
Це вірно. Погоджуюсь. Але бачте яка штука: чомусь хочуть вивести в Лондон.
До речі вчора в інтернеті раптом вискочив ролик, де розказують, що середня зарплатня жителів маленького (7000 мешканців) містечка Atherton складає 450 000$ на рік. Це на тему «казки», про яку говорили вчора. Перевірив та потрапив на такі дані: https://www.sfgate.com/expensive-san-fr ... 071085.php
Так що є такі суми зарплатні. Щоби уявити собі, що там за мешканці, і чим займаються, то скажу, що майже в цьому містечку (вони непомітно переходять один в одне) розташований Музей компʼютерної техніки, де можна побачити оригінал першого компʼютера Apple. І не тільки. Цікаво про інфляцію - це могутній долар і це про те, чи боляче виплачувати Студентський кредит. Коли я в листопаді 2022 відвідував цей музей, то купував квиток за 9,5$. А сьогодні квиток коштує 19,5$…
Дюрі-бачі написав:...а от заробити від 10k$ (в місяць, на руки) в Україні простіше, ніж в Європі. Для цього просто треба стати не чесним суддею/ головою ТЦК / депутатом ...
Так это не заработать - а украсть. Это наша проблема чтоб мы называем это словом "заработать" - мы как бы оправдываем этих людей. А нужно называть просто - украсть, тогда все станет на свои места.
давайте якось визначимося. згідно ваших дописів заробити в Україні великі гроші можна лише нечесно? тоді ви всіх форумчан автоматично записуєте в крадії. а насправді, я гадаю є й корупціонери (їм же теж треба інвестувати кошти), й є деякі персонажі які під заробив дійсно мають на увазі вкрав. але гадаю багато й тих, хто лише не сплатив всі податки, а так заробив кошти чесно через бізнес.
відміна нас від розвинених країн, що там вже все визначено, й заробити кошти в бізнесі важкувато, особливо в дрібному. це в нас 10% прибутку навіть не дивляться, а там це дуже прибутковий бізнес. тому в 90 роки найбільш підприємливі підняли шалені статки. зараз в нас теж йде інституалізація бізнесу, й той же АТБ потроху душить маленькі магазини - але сам приклад АТБ дуже показовий.
а з корупцією треба боротися, це нелегкий шлях, але його пройшло багато країн
За даними Федерального агентства з праці, до середини березня серед українських біженців у Німеччині працював тільки кожен четвертий. З 1,17 млн українців у Німеччині працездатними були майже 530 000.
Рівень трудової зайнятості українців становить 26,5%, включно з тими, хто зайнятий неповний робочий день або на так званому Minijobs — міні-роботах.
Такий високий відсоток українців, які не працюють у Німеччині, пояснюється кількома факторами. Дорослі українці у ФРН отримують допомогу в 563 євро, діти — від 357 до 471 євро залежно від віку. Крім того, компенсується оренда житла та додаткові витрати.
Інша причина низького відсотка працевлаштування українців у Німеччині - 72% українців мають вищу освіту, їх вважають надкваліфікованими. Працевлаштуванню заважає тривалий процес визнання освіти українців, наприклад, для дозволу працювати лікарем чи фармацевтом.
Shaman написав:00 ФОПів замість працівників - це хіба лише в ІТ.
й не так легко постачати яйця по 17 грн - спробуй
Далеко не лише ІТ. ФОПи і в ресторанах, магазинах АВС, сільському господарстві... Я ж казав вже: я грантопил. А що таке грантопиляння? Це продаж іноземцям "розумових послуг" від 2 доцентів і кількох аспірантів, по ціні роботи 5 доцентів і 5 професорів. Той же результат, який науковий фонд отримає за 60kЄ, міг бути отриманим за 10-15kЄ без розпилу.
Дюрі-бачі Я за то, чтоб доцент здесь(кстати какая у вас специальность и что преподаёте?) зарабатывал не меньше мусорщика где нибудь немного западнее и в районе верховий Рейна и Дуная Причём не интересует что он будет пилить, главное чтоб он готовил себе смену и стране свежие мозги