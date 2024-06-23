Додано: Нед 23 чер, 2024 12:28

katso написав: Дюрі-бачі написав: ...а от заробити від 10k$ (в місяць, на руки) в Україні простіше, ніж в Європі. Для цього просто треба стати не чесним суддею/ головою ТЦК / депутатом ... ...а от заробити від 10k$ (в місяць, на руки) в Україні простіше, ніж в Європі. Для цього просто треба стати не чесним суддею/ головою ТЦК / депутатом ...

Так это не заработать - а украсть. Это наша проблема чтоб мы называем это словом "заработать" - мы как бы оправдываем этих людей. А нужно называть просто - украсть, тогда все станет на свои места.

Так это не заработать - а украсть. Это наша проблема чтоб мы называем это словом "заработать" - мы как бы оправдываем этих людей. А нужно называть просто - украсть, тогда все станет на свои места.

давайте якось визначимося. згідно ваших дописів заробити в Україні великі гроші можна лише нечесно? тоді ви всіх форумчан автоматично записуєте в крадії. а насправді, я гадаю є й корупціонери (їм же теж треба інвестувати кошти), й є деякі персонажі які під заробив дійсно мають на увазі вкрав. але гадаю багато й тих, хто лише не сплатив всі податки, а так заробив кошти чесно через бізнес.відміна нас від розвинених країн, що там вже все визначено, й заробити кошти в бізнесі важкувато, особливо в дрібному. це в нас 10% прибутку навіть не дивляться, а там це дуже прибутковий бізнес. тому в 90 роки найбільш підприємливі підняли шалені статки. зараз в нас теж йде інституалізація бізнесу, й той же АТБ потроху душить маленькі магазини - але сам приклад АТБ дуже показовий.а з корупцією треба боротися, це нелегкий шлях, але його пройшло багато країн