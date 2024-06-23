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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2177217821792180>
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 01:00

  Дюрі-бачі написав:...а от заробити від 10k$ (в місяць, на руки) в Україні простіше, ніж в Європі. Для цього просто треба стати не чесним суддею/ головою ТЦК / депутатом ...


Так это не заработать - а украсть. Это наша проблема чтоб мы называем это словом "заработать" - мы как бы оправдываем этих людей. А нужно называть просто - украсть, тогда все станет на свои места.

katso
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 01:52

  akurt написав:Прямо на тему гілки.
- Прошу пораду! Люди вчора продали квартиру у Львові - квартира просто шик - 160 000 доларів - 3-к - як іх вивести у Велику Британію?

- Ах, оставьте, Штирлиц - без Вас голова болит...
Коротше так:
- квартиру продали, квартира гарна, нехай комусь пригодиться...
- ціну я озвучив: так: дорожче, ніж в Нью Йорку - але така реальність...
- Є Договір купівлі продажу і є довідка про купівлю валюти за ті гривні;
- гроші потрібно мацати у Великі Британії - як відомо там звили теплі гніздечка всі діти всіх ректорів всіх вишів України - про які так мріє наївний пан Bolt - і гроші повинні бути легальними.
От же ж проблема...
І як її вирішувати...
Ну не буду я тим займатися, не цікаво…


Ну вот у меня примерно такая-же задача стоит.
Как вывести ЛЕГАЛЬНО и ПРОЗРАЧНО для налоговой США деньги из Украины за предстоящую продажу квартир.
Пока не припекает, но интересно.
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 10:45

Re: Еміграція, заробітчанство

akurt написав:Прямо на тему гілки.
- Прошу пораду! Люди вчора продали квартиру у Львові - квартира просто шик - 160 000 доларів - 3-к - як іх вивести у Велику Британію?
...

- ціну я озвучив: так: дорожче, ніж в Нью Йорку - але така реальність...

В сенсі "дорожче, ніж в Нью-Йорку"? Якщо в Нью-Йорку й можна знайти щось за 160к, то воно й близько не буде відповідати по площі і якості ремонту. Може, якась комірка на горищі чи в бейзменті з виходом через смітник
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 11:22

Це вірно. Погоджуюсь.
Але бачте яка штука: чомусь хочуть вивести в Лондон.

До речі вчора в інтернеті раптом вискочив ролик, де розказують, що середня зарплатня жителів маленького (7000 мешканців) містечка Atherton складає 450 000$ на рік. Це на тему «казки», про яку говорили вчора.
Перевірив та потрапив на такі дані:
https://www.sfgate.com/expensive-san-fr ... 071085.php

Так що є такі суми зарплатні. Щоби уявити собі, що там за мешканці, і чим займаються, то скажу, що майже в цьому містечку (вони непомітно переходять один в одне) розташований Музей компʼютерної техніки, де можна побачити оригінал першого компʼютера Apple. І не тільки.
Цікаво про інфляцію - це могутній долар і це про те, чи боляче виплачувати Студентський кредит.
Коли я в листопаді 2022 відвідував цей музей, то купував квиток за 9,5$.
А сьогодні квиток коштує 19,5$…
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 12:28

  katso написав:
  Дюрі-бачі написав:...а от заробити від 10k$ (в місяць, на руки) в Україні простіше, ніж в Європі. Для цього просто треба стати не чесним суддею/ головою ТЦК / депутатом ...

Так это не заработать - а украсть. Это наша проблема чтоб мы называем это словом "заработать" - мы как бы оправдываем этих людей. А нужно называть просто - украсть, тогда все станет на свои места.

давайте якось визначимося. згідно ваших дописів заробити в Україні великі гроші можна лише нечесно? тоді ви всіх форумчан автоматично записуєте в крадії. а насправді, я гадаю є й корупціонери (їм же теж треба інвестувати кошти), й є деякі персонажі які під заробив дійсно мають на увазі вкрав. але гадаю багато й тих, хто лише не сплатив всі податки, а так заробив кошти чесно через бізнес.

відміна нас від розвинених країн, що там вже все визначено, й заробити кошти в бізнесі важкувато, особливо в дрібному. це в нас 10% прибутку навіть не дивляться, а там це дуже прибутковий бізнес. тому в 90 роки найбільш підприємливі підняли шалені статки. зараз в нас теж йде інституалізація бізнесу, й той же АТБ потроху душить маленькі магазини - але сам приклад АТБ дуже показовий.

а з корупцією треба боротися, це нелегкий шлях, але його пройшло багато країн
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 12:35

Re: Еміграція, заробітчанство

що там в емігрантів? :)
Працює лише кожен четвертий. Німеччина не може вирішити проблему з працевлаштуванням біженців з України
За даними Федерального агентства з праці, до середини березня серед українських біженців у Німеччині працював тільки кожен четвертий. З 1,17 млн українців у Німеччині працездатними були майже 530 000.

Рівень трудової зайнятості українців становить 26,5%, включно з тими, хто зайнятий неповний робочий день або на так званому Minijobs — міні-роботах.

Такий високий відсоток українців, які не працюють у Німеччині, пояснюється кількома факторами. Дорослі українці у ФРН отримують допомогу в 563 євро, діти — від 357 до 471 євро залежно від віку. Крім того, компенсується оренда житла та додаткові витрати.

Інша причина низького відсотка працевлаштування українців у Німеччині - 72% українців мають вищу освіту, їх вважають надкваліфікованими. Працевлаштуванню заважає тривалий процес визнання освіти українців, наприклад, для дозволу працювати лікарем чи фармацевтом.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 13:03

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:давайте якось визначимося. згідно ваших дописів заробити в Україні великі гроші можна лише нечесно?

Можна й чесно. Але нечесно простіше. А ще простіше через "сірі схеми", коли фірма кума продає яйця по 17 чи наймає 100 ФОП замість працівників.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 13:16

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:давайте якось визначимося. згідно ваших дописів заробити в Україні великі гроші можна лише нечесно?

Можна й чесно. Але нечесно простіше. А ще простіше через "сірі схеми", коли фірма кума продає яйця по 17 чи наймає 100 ФОП замість працівників.

100 ФОПів замість працівників - це хіба лише в ІТ.

й не так легко постачати яйця по 17 грн - спробуй ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 13:23

Re: Еміграція, заробітчанство

  Shaman написав:00 ФОПів замість працівників - це хіба лише в ІТ.

й не так легко постачати яйця по 17 грн - спробуй

Далеко не лише ІТ. ФОПи і в ресторанах, магазинах АВС, сільському господарстві...
Я ж казав вже: я грантопил. А що таке грантопиляння? Це продаж іноземцям "розумових послуг" від 2 доцентів і кількох аспірантів, по ціні роботи 5 доцентів і 5 професорів.
Той же результат, який науковий фонд отримає за 60kЄ, міг бути отриманим за 10-15kЄ без розпилу.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 13:33

Дюрі-бачі
Я за то, чтоб доцент здесь(кстати какая у вас специальность и что преподаёте?) зарабатывал не меньше мусорщика где нибудь немного западнее и в районе верховий Рейна и Дуная
Причём не интересует что он будет пилить, главное чтоб он готовил себе смену и стране свежие мозги
барабашов
 
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