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Bolt написав:До речі в нас у Вузах, хоть, щось вчать чи повна профанація?
Вчимо достатньо, щоб хороші студенти працювали за фахом і могли продовжити навчання в магістратурі не топового університету Європи. В наш балаврат я б свою дитину віддав, в магістратуру - ні. Але від 19 року з дистанційкою і війною якість суттєво впала.
Bolt написав:До речі в нас у Вузах, хоть, щось вчать чи повна профанація?
Вчимо достатньо, щоб хороші студенти працювали за фахом і могли продовжити навчання в магістратурі не топового університету Європи. В наш балаврат я б свою дитину віддав, в магістратуру - ні. Але від 19 року з дистанційкою і війною якість суттєво впала.
А сенс вчитися в магістратурі? 4-х курсів бракує, щоб за фахом працювати? Пи. Си. Малий, щось трохи балів набрав, буду його на довбане ІТ пхати, в УКУ балів та і грошей не вистачить(там рік 150 кг), а політех потянемо.
Bolt написав:А сенс вчитися в магістратурі? 4-х курсів бракує, щоб за фахом працювати?
в теорії в магістратурі мають робити не просто фахівця, а дослідника під R&D, але, нажаль, це далеко не так. Особливо за рахунок дозволу вступу з інших спеціальностей. Виходить більше повторення / поглиблене вивчення матеріалу з бакалаврату.
Bolt написав:А сенс вчитися в магістратурі? 4-х курсів бракує, щоб за фахом працювати?
в теорії в магістратурі мають робити не просто фахівця, а дослідника під R&D, але, нажаль, це далеко не так. Особливо за рахунок дозволу вступу з інших спеціальностей. Виходить більше повторення / поглиблене вивчення матеріалу з бакалаврату.
Я чув, що в нас в ЛНУ магістратури, то повна профанація. Тож буду пробувати доньку за кордон відправити вчитися в магістратуру. Але для того, здається IELTS треба складати.
rjkz написав:Для квалифицированного специалиста со свободным Инглишем, 200+К - вполне досягаемый результат.
Так квалифицированный специалист со знанием языка, почти в любой стране хорошо зарабатывает и даже в Украине. А то, что Вы бравируете тем, что всегда можете сменить работу и найти другую, так это не плюс, а скорее минус, который указывает на Вашу низкую квалификацию. Вас можно легко заменить, поэтому работодатель не привязывает Вас контрактом.