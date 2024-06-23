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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2177217821792180
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 13:39

Re: Еміграція, заробітчанство

  барабашов написав:кстати какая у вас специальность и что преподаёте?

Обробка даних, але іноді доводиться і web-деву вчити (вимоги ринку).
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:01

Да. Нашёл рейтинг ВУЗов по ИТ, что Львовский полутех не очень.
https://dou.ua/lenta/articles/ukrainian ... ties-2023/
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:03

  Дюрі-бачі написав:
  барабашов написав:кстати какая у вас специальность и что преподаёте?

Обробка даних, але іноді доводиться і web-деву вчити (вимоги ринку).

До речі в нас у Вузах, хоть, щось вчать чи повна профанація?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:07

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:До речі в нас у Вузах, хоть, щось вчать чи повна профанація?

Вчимо достатньо, щоб хороші студенти працювали за фахом і могли продовжити навчання в магістратурі не топового університету Європи. В наш балаврат я б свою дитину віддав, в магістратуру - ні.
Але від 19 року з дистанційкою і війною якість суттєво впала.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:13

  Дюрі-бачі написав:
  Bolt написав:До речі в нас у Вузах, хоть, щось вчать чи повна профанація?

Вчимо достатньо, щоб хороші студенти працювали за фахом і могли продовжити навчання в магістратурі не топового університету Європи. В наш балаврат я б свою дитину віддав, в магістратуру - ні.
Але від 19 року з дистанційкою і війною якість суттєво впала.

А сенс вчитися в магістратурі? 4-х курсів бракує, щоб за фахом працювати?
Пи. Си. Малий, щось трохи балів набрав, буду його на довбане ІТ пхати, в УКУ балів та і грошей не вистачить(там рік 150 кг), а політех потянемо.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  Bolt написав:А сенс вчитися в магістратурі? 4-х курсів бракує, щоб за фахом працювати?
в теорії в магістратурі мають робити не просто фахівця, а дослідника під R&D, але, нажаль, це далеко не так. Особливо за рахунок дозволу вступу з інших спеціальностей. Виходить більше повторення / поглиблене вивчення матеріалу з бакалаврату.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:29

  Дюрі-бачі написав:
  Bolt написав:А сенс вчитися в магістратурі? 4-х курсів бракує, щоб за фахом працювати?
в теорії в магістратурі мають робити не просто фахівця, а дослідника під R&D, але, нажаль, це далеко не так. Особливо за рахунок дозволу вступу з інших спеціальностей. Виходить більше повторення / поглиблене вивчення матеріалу з бакалаврату.

Я чув, що в нас в ЛНУ магістратури, то повна профанація. Тож буду пробувати доньку за кордон відправити вчитися в магістратуру. Але для того, здається IELTS треба складати.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 14:36

  rjkz написав:Для квалифицированного специалиста со свободным Инглишем, 200+К - вполне досягаемый результат.

Так квалифицированный специалист со знанием языка, почти в любой стране хорошо зарабатывает и даже в Украине.
А то, что Вы бравируете тем, что всегда можете сменить работу и найти другую, так это не плюс, а скорее минус, который указывает на Вашу низкую квалификацию. Вас можно легко заменить, поэтому работодатель не привязывает Вас контрактом.
Richi
 
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  #<1 ... 2177217821792180
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