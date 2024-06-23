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Bolt написав:До речі в нас у Вузах, хоть, щось вчать чи повна профанація?
Вчимо достатньо, щоб хороші студенти працювали за фахом і могли продовжити навчання в магістратурі не топового університету Європи. В наш балаврат я б свою дитину віддав, в магістратуру - ні. Але від 19 року з дистанційкою і війною якість суттєво впала.
Bolt написав:До речі в нас у Вузах, хоть, щось вчать чи повна профанація?
Вчимо достатньо, щоб хороші студенти працювали за фахом і могли продовжити навчання в магістратурі не топового університету Європи. В наш балаврат я б свою дитину віддав, в магістратуру - ні. Але від 19 року з дистанційкою і війною якість суттєво впала.
А сенс вчитися в магістратурі? 4-х курсів бракує, щоб за фахом працювати? Пи. Си. Малий, щось трохи балів набрав, буду його на довбане ІТ пхати, в УКУ балів та і грошей не вистачить(там рік 150 кг), а політех потянемо.
Bolt написав:А сенс вчитися в магістратурі? 4-х курсів бракує, щоб за фахом працювати?
в теорії в магістратурі мають робити не просто фахівця, а дослідника під R&D, але, нажаль, це далеко не так. Особливо за рахунок дозволу вступу з інших спеціальностей. Виходить більше повторення / поглиблене вивчення матеріалу з бакалаврату.
Bolt написав:А сенс вчитися в магістратурі? 4-х курсів бракує, щоб за фахом працювати?
в теорії в магістратурі мають робити не просто фахівця, а дослідника під R&D, але, нажаль, це далеко не так. Особливо за рахунок дозволу вступу з інших спеціальностей. Виходить більше повторення / поглиблене вивчення матеріалу з бакалаврату.
Я чув, що в нас в ЛНУ магістратури, то повна профанація. Тож буду пробувати доньку за кордон відправити вчитися в магістратуру. Але для того, здається IELTS треба складати.
rjkz написав:Для квалифицированного специалиста со свободным Инглишем, 200+К - вполне досягаемый результат.
Так квалифицированный специалист со знанием языка, почти в любой стране хорошо зарабатывает и даже в Украине. А то, что Вы бравируете тем, что всегда можете сменить работу и найти другую, так это не плюс, а скорее минус, который указывает на Вашу низкую квалификацию. Вас можно легко заменить, поэтому работодатель не привязывает Вас контрактом.
akurt написав:Sir rjkz! Вы должны правильно реагировать. Абзацы 1-2-3 реально гениальные. Особенно 1 - как реплика на то, что смерд какой-то - голый босый почти голодный - что-то там вякает про эмиграцию, в которой никогда не был и в ближайшие - как говорил Воланд - 1000 лет - не будет. Лично я на сегодня не вижу вариантов попасть в США для участников этого форума.
P.S. Я сейчас юридически в Испании. Не пишите так смело про Испанию. Вы точно не все знаете. Как и я тоже. Но я хоть «на месте».
Вы, как я понимаю, в Испании проездом. Не резидент, чтобы глубоко понимать процессы. Не сомневаюсь, там тоже есть возможности. Но как писал уже Слономаг и насколько это справедливо для Европы в целом и Испании в частности, налоги там выше, чем в США. И намного. Рынок не так наполнен деньгами как в США. А если работать "на дядю", то совсем печаль, насколько я наслышан из очень многих источников. Ну и у людей УЖЕ есть хоть какой-то уровень Инглиша, думаю, примерно как у меня. А это уже достаточно для жизни в стране и для какого-то уровня работы. Конечно, хотелось-бы лучше, нет предела совершенству. А Спениш на уровне ...никакой абсолютно. Тепло и моря в США - хоть залейся. Надоест и то тепло и то море. Условия для бизнеса - супер, особенно в республиканских штатах. И, как частность - Флорида. И тепло и море и комфортно для бизнеса. И денег много в штате крутится и если уж совсем тяжко с уровнем лангуаге - довольно большая русско и украинскоязычные комьюнити.
Ну и те приколы с банками, которые описывал СЛономаг, очевидно будут для них неожиданностью. В США вести бизнес и с банками намного проще. Хочешь внести кэш - пожалуйста, хочешь снять - пожалуйста, хочешь перевести из одного банка в другой - на здоровье. Главное, все доходы указать и заплатить все налоги....ну, те что нельзя ЛЕГАЛЬНО списать, а это можно сделать 100500 легальными способами. Главное не переборщить. Трамп вон сотни миллионов возврата на фиктивных убытках получал. Я не к этому призываю, но иллюстрирую насколько толерантная бизнес среда. Да что я объясняю? Рейтинг Doing Business - США на 6 месте в мире, Испания - на 30м.
є один ньюанс, в Європі де високі податки працюватимуть навідчепись, напр. клієнт з США і робочий день там, коли тут уже бізнес години закінчилися, а в п"ятницю, взагалі люди кажуть, що на планьорку не чекайте, так як в нас скорочений робочий день і в 15:00 нас нема в офісі, а в будні дні на планьорки на 18:00 теж через раз, так як WLB, то діти зі школи, то до дохтора, то жінку підвезти ... так і кажуть американському клієнту, сорян кальтче-діференц, ви не думайте, що ми будем рвати опу як у вас прийнято в Америці
Еміграція до будь-якої країни для більшості людей — процес болісний і непростий. Усе залежить від трьох факторів: настрій, гроші та рівень знання мови.
Я тут нещодавно майже несподівано для себе сформулював неочевидний крітерій економіки життя.
Скільки часу можна в даній місцевості і в даних обставинах прожити на той доход, який у людини (або у сім'ї) є, чи більш-менш обгрунтовано планується. І мені здається, що своя хатинка в Україні, коли вона вже є, випереджає за цим показником всі "хороші і успішні" варіанти еміграції, не кажучи вже про варіанти погані. Бо в тих хороших варіантах із заробітком 5-8 тис. у.о. (4-5 на руки) пару тисяч з'їсть оренда житла (про реальність іпотеки для вимушених мігрантів краще промовчати), ще мінімум 1000 на харчування і невідкладні витрати, і виходить, що місяць праці "приносить" лише 1,5 або максимум два місяці можливості життя. В Україні із власним житлом для такого показника потрібно мати зарплату трохи вище мінімальної, а та людина, яка взмозі на Заході заробити 8 куо на місяць, в Україні теж не на мінімалку живе, і за місяць своєї праці "купляє" собі 4 чи більше місяця життя (ну або щось інше за ці гроші).
Всякі казкові варіанти з 200+ тис. річного доходу навряд-чи варто розглядати в даному контексті
В Україні достатньо біля еквіалента 20куе (якщо прибизно 600-800 євро відкладає дупомийщиця за місяць в Польщі, то це 2-3 "роки на заробітках") щоб закрити всі базові потреби з нуля (ні спадщини, нічого) і чілити на мінімалках. https://fi202x.blogspot.com/2023/05/20.html