Shaman написав:
100 ФОПів замість працівників - це хіба лише в ІТ.
й не так легко постачати яйця по 17 грн - спробуй
не айті а епік
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Додано: Нед 23 чер, 2024 15:54
не айті а епік
Додано: Нед 23 чер, 2024 16:00
Додано: Нед 23 чер, 2024 16:19
Re: Еміграція, заробітчанство
Bigdata то Bigdata, там свої моделі (map-reduce) і свої технології (Hadoop). А декому треба й звичайні дані обробити (поки їх ще мегабайти, а не гігабайти) банальним Pandas чи Excel. Щодо статистики, то її справді треба розуміти.
От зараз по проєкту пишем статтю. А мені треба просто дані із кількох джерел трасформувати, злити в один датасет, відфільтрувати викиди, заповнити пробіли і т.д. І річ йде всього про кілька десятків мільйонів записів, які мій ноут всі проганяє за 5 хв. Що сам роблю - того й учу студентів потім.
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