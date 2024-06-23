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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2178217921802181
Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 15:54

  Shaman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:давайте якось визначимося. згідно ваших дописів заробити в Україні великі гроші можна лише нечесно?

Можна й чесно. Але нечесно простіше. А ще простіше через "сірі схеми", коли фірма кума продає яйця по 17 чи наймає 100 ФОП замість працівників.

100 ФОПів замість працівників - це хіба лише в ІТ.

й не так легко постачати яйця по 17 грн - спробуй ;)

не айті а епік
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 16:00

  Дюрі-бачі написав:
  барабашов написав:кстати какая у вас специальность и что преподаёте?

Обробка даних, але іноді доводиться і web-деву вчити (вимоги ринку).

зараз модно називати Bigdata, те що колись називалося теорвер та статистика
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 16:19

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:зараз модно називати Bigdata, те що колись називалося теорвер та статистика

Bigdata то Bigdata, там свої моделі (map-reduce) і свої технології (Hadoop). А декому треба й звичайні дані обробити (поки їх ще мегабайти, а не гігабайти) банальним Pandas чи Excel. Щодо статистики, то її справді треба розуміти.

От зараз по проєкту пишем статтю. А мені треба просто дані із кількох джерел трасформувати, злити в один датасет, відфільтрувати викиди, заповнити пробіли і т.д. І річ йде всього про кілька десятків мільйонів записів, які мій ноут всі проганяє за 5 хв. Що сам роблю - того й учу студентів потім.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 23 чер, 2024 17:37

  Bolt написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Bolt написав:До речі в нас у Вузах, хоть, щось вчать чи повна профанація?

Вчимо достатньо, щоб хороші студенти працювали за фахом і могли продовжити навчання в магістратурі не топового університету Європи. В наш балаврат я б свою дитину віддав, в магістратуру - ні.
Але від 19 року з дистанційкою і війною якість суттєво впала.

А сенс вчитися в магістратурі? 4-х курсів бракує, щоб за фахом працювати?
Пи. Си. Малий, щось трохи балів набрав, буду його на довбане ІТ пхати, в УКУ балів та і грошей не вистачить(там рік 150 кг), а політех потянемо.

лучше в сварщики, ИМХО перспективы лучше если конечно научится хорошо варить)
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